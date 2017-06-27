Ювелирные украшения: сияющая индивидуальность

27.06.2017

Текст: Виктория ШОРОХОВА

Мужские ювелирные украшения, которые раньше считались лишь атрибутом рокеров, рэпперов, гомосексуалистов и гангстеров, стали весьма популярны. Цепочки, перстни, серьги, браслеты, амулеты... Сегодня это средства индивидуальности и самовыражения личности.

История ювелирных украшений

Джанкарло Монтебелло - родоначальник мужских украшений.



Мужчины - страстные почитатели украшений - вошли в ювелирную историю, отметая всевозможные представления о правилах приличия. Согласно древним летописям, первыми украшать себя стали египтяне. Самым распространенным были различные амулеты в форме сердца и глаз. Их изготавливали из мягких пород камня, а позднее из настоящих драгоценных камней. Невероятную любовь к ювелирным украшениям приписывали многим знаменитостям. К примеру, Калигуле удавалось надевать на себя по нескольку килограммов драгоценностей сразу. Король Польши Август II Сильный тоже прославился пристрастием к украшениям. Все носимые им аксессуары содержали золото, алмазы и драгоценные камни. Ножны, эполеты, шпаги - все было щедро инкрустировано, а за знаменитый зеленый бриллиант "Дрезденский" заплачено 4 тонны золота.



Настоящий бум популярности мужских украшений пережила Европа в XVIII веке. Мужчин охватила ювелирная лихорадка. Кружевные жабо, сияющие пряжки, перстни, кинжалы - всеми этими атрибутами украшали себя настоящие мужчины-модники. Позвякивающие золотые брелоки привлекали внимание к неотразимому внешнему виду кавалера. Только в начале XIX века ювелирные страсти поутихли. В моду вошли сдержанность и хороший вкус. Родоначальником современных мужских украшений принято считать итальянского дизайнера Джанкарло Монтебелло. Именно он предложил мужчинам знаменитый цветок для петлицы, выполненный из золота и эмали. Затем его фантазия создала еще более забавные вещи­цы: божьи коровки, мошки, муравьи для золотых булавок и многое другое. Многие кутюрье, например такие как Карл Лагерфельд и Пако Рабанн, утверждают, что мужчи­на в украшениях может себе позволить практически все. Таким образом, идет очевидное возвращение традиции мужс­кого самоукрашения, которые сложились столетия на­зад.

Особенности выбора

Кулон и кольцо - одни из самых популярных украшений.



Сегодняшние украшения в основном предназначены для ношения на шее, руке, пальцах одежде. К последним относятся: зажим для галстука, запонки, украшения на пиджак. Основными характеристиками ювелирных украшений являются вес, размер, объем, прочность изделия, и, конечно же, стоимость. Цена ювелирного украшения формируется из нескольких составляющих: высокая проба сплава металлов, большой вес, наличие драгоценных камней - все это значительно увеличивает стоимость изделия. В повседневной жизни следует избегать массивных украшений. Во-первых, они могут доставлять неудобства, а во-вторых, плохо гармонируют вне праздничной жизни.



Украшения необходимо обязательно выбирать по размеру. Кольцо, например, должно плотно сидеть на пальце, браслет не болтаться на запястье. Объем изделия должен быть гармонично совмещен с одеждой и стилем. Стоить помнить, что украшения из высокопробных материалов меньше подвержены деформации. Стилисты утверждают, что ношение драгоценностей связано с психологи­ческими моментами: они требуют от их обладателя уве­ренности в самом себе и в своем вкусе. Обладателю драгоценных украшений необхо­дим и некоторый артистизм. Таким образом, если вы надеваете то или иное украшение, вы должны чувствовать себя в нем комфортно. Если уверенности как таковой нет - лучше ничего не носить.

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