Игра в четыре руки. Клуб свингеров

05.07.2017

Текст: Алиса ЗАГОРСКАЯ

Вот только не нужно путать свинг с банальным групповым сексом. Свингеры, как правило, это две постоянные супружеские или любовные пары. Для них занятия сексом вместе - проявление дружбы. Вот уж где нет места консерватизму - так это в клубе свингеров.

Свинг спасет мир

Термин "свинг" произошел от джазового словечка "swing", что значит быстрый переход от одной ноты к другой. В переносе на нашу тему свинг - это переход от одного партнера к другому. Как форма сексуального времяпровождения, свингерство существовало всегда - например, в Древней Греции. И всегда это было занятием некоего меньшинства людей, не обремененных комплексами. А лет тридцать назад, когда движение американских хиппи поразила эпидемия венерических заболеваний, свингеры стали объединяться в союзы и клубы. Члены таких клубов считают свою форму сексуальной жизни сексом будущего, борются за то, чтобы их движение стало официальным, и достаточно активно его пропагандируют (к примеру, в Калифорнии уже довольно давно выходит журнал "Свинг"), считая, что свинг спасет мир от СПИДа.

Члены клубов свингеров считают, что они занимаются сексом будущего, борются за то, чтобы их движение стало официальным, и достаточно активно его пропагандируют

Основная идея свингеров такова: никакой страх СПИДа или других инфекций не остановит людей от тяги к сексуальному разнообразию. В этом смысле свинг наиболее безопасен, поскольку в союз принимаются только сложившиеся пары, каждый партнер которой не имеет связей на стороне. При этом одна пара не обязана хранить верность другой.

Где лучшие тусовки? У нас в клубе свингеров

Свингеры считают секс естественной и приятной частью человеческого бытия. Таким образом, секс (свинг) для таких непредубежденных людей является естественной частью дружбы. Существуют люди, которые могут сказать "Давай будем друзьями", после чего такие "друзья" могут заниматься сексом на одном дыхании.

Свинг приносит в супружеские отношения больше открытости. Например, многие пары открыли, что они стали ближе после того, как начали заниматься свингом. Для них нет нужды держать при себе свои чувства или желания. Каждый аспект ваших чувств и предпочтений может быть разделен с вашим партнером. Такие свинг пары обнаружили, что улучшились не только их сексуальные взаимоотношения, но то же самое произошло и с эмоциональными отношениями, и с общением. Многие пары ощущают, что разделение с партнером интимных актов и фантазий является огромной возбуждающей силой.

Прекрасен наш союз

Как известно, все мужчины не переносят, когда их начинают сравнивать, и поэтому в клубах свингеров существует твердое правило - не встречаться с чужим партнером наедине. Сколько бы они не спали в одной постели, чужая жена так и остается чужой женой, ее можно "одолжить" на некоторое время, но только в присутствии ее мужа и только в обмен на собственную партнершу. Хотя все-таки, наверное, любой мужчина предпочел бы заниматься сексом с двумя женщинами вне общества постороннего мужчины. Но это и есть своеобразная плата за разнообразие. Свингерство вообще очень честный союз, в нем нет измены, потому что в нем нет обмана. Кроме того, обмен мужьями и женами не обязателен. Возможно, каждая пара будет заниматься своим сексом. Просто все будет происходить рядом друг с другом.

Партнеров находят на пляжах, в специальных свингерских клубах, среди знакомых, в туристических походах, на вечеринках. Узнать их можно по характерным выражениям.

Как правило, инициаторами свингерского секса выступают мужчины. Женщинам на него труднее согласиться. В принципе, они обычно ничего не имеют против чужого мужа, но заниматься любовью на глазах у своего - на это женщине решиться трудно. Да к тому же еще и соперница рядом. Но, тем не менее, женщины довольно быстро втягиваются в свингерские отношения. И желание попробовать другого партнера возникает почти всегда. Исследователи подметили, что пары, начавшие "свингерствовать", потом уже не бросают.

Мы выбираем, нас выбирают…

Где найти пару для секса (клуб свингеров)? Уж точно не по объявлениям! Все просто: они рядом с вами, в вашей социальной среде. Партнеров находят на пляжах, в специальных свингерских клубах, среди знакомых, в туристических походах, на вечеринках. Узнать их можно по характерным выражениям. В своих разговорах (переписке) свингеры часто употребляют термин "избранные пары" или "прекрасные люди". Но знающие люди говорят, что эти популярные обращения не более чем способ польстить себе любимым. Они дают понять: "Мы выше среднего уровня. Ни одна средняя пара не может удовлетворить нашим требованиям".

Вместе с тем этим пижонством частенько пользуются организаторы для привлечения как можно большего количества пар. В своих приглашениях они сообщают примерно следующее: "Мы пишем только избранным парам". Эта фраза уже ставит адресата в безвыходное положение - избранным-то быть хочется…

Продолжение - на следующей странице.