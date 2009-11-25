Rambler's Top100
Поставить закладку
Карта сайта RSS Читать в Яндекс.Ленте Читать в Google Reader
  Войти       Регистрация      
18+
Мужской журнал Top4Man Екатеринбург

ГлавнаяСексТехника сексаКрасный день календаря. Девять фактов о ПМС

Красный день календаря. Девять фактов о ПМС


11.01.2017
Увеличить шрифт
0
Нравится

Текст: Геннадий БАЕВ

Увы, речь в этом тексте пойдет вовсе не о полиметилсилоксановых маслах, а о банальном предменструальном синдроме. Встретьте врага во всеоружии - обогатите свой мозг девятью фактами о ПМС.

ПМС: как все начиналось

Термин "предменструальный синдром" (он же ПМС) появился в 1931 году. Доктор медицины Роберт Франк описал им цикличное нарушение психологического состояния, которое наблюдалось у его пациенток. Боли, которые испытывают женщины в этот период, по-научному называются сложным словом "альгодисменорея ".

ПМС и народные приметы

Согласно народным приметам, в период ПМС женщину нужно было не подпускать к любым, мало-мальски ценным хозяйственным объектам. Например, если она прикоснется к железу - металл заржавеет, если попробует яблоко - весь сад сгорит.

ПМС и умственный труд

Печальная статистика: в возрасте 19-29 лет ПМС наблюдается у 20% женщин, после 30 лет - у 55-60%. Как показывает практика, наиболее подвержены ПМС женщины, чья деятельность связана с умственным трудом, поэтому если ваша партнерша вдруг решила получать докторскую степень, в срочном порядке отговаривайте ее.

ПМС и диеты

Во время ПМС даже самые ярые поклонницы диет поддаются соблазну и позволяют себе богатую углеводами еду: начиная от шоколада и заканчивая пиццей. Так что не удивляйтесь, если ваша подруга, питавшаяся ранее тремя сельдереинами в день, вдруг резко ударила по чизбургерам - удивление может выйти вам боком.

ПМС и криминальная хроника

треть женщин совершают ДТП во время ПМС

Думаете, ПМС чреват только разбитыми тарелками и испорченными нервами? Ничего подобного - научно установлено, что большинство краж в магазинах совершается женщинами в период с 21-го по 28-й день месячных. А более половины женщин, совершивших убийство или другой акт насилия, сделали это в тот же период. Статистика дорожно-транспортных происшествий подтверждает это: треть женщин совершают ДТП между 25 и 28 днями менструального цикла.

ПМС и шопинг

После кровавой резни и "мяса" на дорогах прекрасный пол находит утешение в неистовом шопинге. Психологи утверждают, что шопинг - это своеобразный способ подавления негативных эмоций, возникающих из-за гормональных изменений, связанных с менструацией. Согласно исследованию ученых, за несколько дней до начала менструального цикла женщины более подвержены желанию пробежаться по магазинам. Во что это выливается - сами знаете.

ПМС и молоко

Хотите день без ПМС - налейте своей возлюбленной стакан молока . Женщины, которые в течение месяца употребляют кальций и витамин D (он помогает кальцию лучше усваиваться) менее склонны к возникновению ПМС. В молоке оба элемента содержатся в нужных количествах.

ПМС и мифы о нем

Если вы уверовали, что ПМС присутствует в жизни каждой женщины, и остается только смириться с этим и пичкать подругу молоком и магнием до 50 лет, то вы ошибаетесь. На самом деле симптомы ПМС ярко проявляются лишь у 10% женщин. Это не хроническая болезнь, поэтому синдром может как проявляться, так и пропадать в течение жизни.

ПМС и британские ученые

Наши любимые британские ученые тоже внесли свою лепту в исследование ПМС. Они решили выяснить, существует ли у мужчин аналог главного женского недуга. Доктор Эми Обилак и ее коллеги опросили 50 мужчин и 50 женщин на предмет перепадов настроения, депрессии, боли и раздражительности. Оказалось, что мужчины жаловались на появление таких симптомов гораздо чаще, чем женщины.
х
HTML-код для вставки
BBcode для вставки

Распечатать Вставить в блог Добавить в избранное

0
Нравится
Рейтинг: 3.77
1 2 3 4 5
Материалы по теме:
Джентльмены предпочитают. Девять фактов о блондинках
Членский билет. 10 фактов о пенисе
Клитор зона особого внимания. Девять фактов о клиторе
Девять фактов о стриптизершах. Голые и смешные


      Комментариев к статье "Красный день календаря. Девять фактов о ПМС " (5):
Гость
Гость  25.11.2009 14:11:53
По-моему ПМС придумали капризные и ленивые девушки, которым хочется поиздеваться на своими молодыми людьми smile:gamer:
   Ссылка на комментарий
Гость
Гость  14.12.2009 18:49:43
У муЩин ПМС насмешили) я валяюсь под столом... Мужчины - слабый пол, давно признано это)
   Ссылка на комментарий
Гость
Гость  14.12.2009 18:51:15
А насчет придумали девушки.. Ошибаетесь.. Если вы не девушка - вам не понять ( как прочем и все связанное с женщинами).. Такое реально есть и некоторым даже мед.помощь при этом требуется. Полно таких знакомых девушек.
   Ссылка на комментарий
Michelle Ver
Michelle Ver  16.12.2009 19:54:00
Если у девушки достойный мужчина, он всегда поймет и позаботится о девушке, страдающей от болей. А у первого комментатора, видимо, только капризные симмулянтки и были smile*THUMBS
   Ссылка на комментарий
Гость
Гость  12.08.2013 13:17:36
Что касается умственного труда - не 100% правда... Как у других - не могу знать, а вот сама совершенно не страдаю, хотя интеллектуальная деятельность сопровождает постоянно smile:)
   Ссылка на комментарий



Секс
Спецпроекты:
Справочник:
 
 
 


TOP 4

лучшее | обсуждаемое
Верни девушке первоначальный облик

Мужской журнал
      Rambler's Top100

     
© «TOP4MAN.RU»,
2008 - 2017.
Все права защищены.
О нас  |   Рекламодателям   |   RSS  Статьи

Мы в социальных сетях:       
Один из самых посещаемых, раздел "Секс" рассказывает о технике и психологии секса - как познакомиться и организовать первое свидание, как понимать то, что говорит женщина и быстрее довести ее до оргазма. Специальная женская рубрика "Ее точка зрения" открывает вам глаза на многие вещи - как на самом деле женщины относятся к изменам, часто ли врут и имитируют удовольствие от секса. Здесь же - рубрика "Знакомства", где вы сможете познакомиться онлайн, и словарь секса.