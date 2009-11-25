Красный день календаря. Девять фактов о ПМС

11.01.2017

Текст: Геннадий БАЕВ

Увы, речь в этом тексте пойдет вовсе не о полиметилсилоксановых маслах, а о банальном предменструальном синдроме. Встретьте врага во всеоружии - обогатите свой мозг девятью фактами о ПМС.

ПМС: как все начиналось

Термин "предменструальный синдром" (он же ПМС) появился в 1931 году. Доктор медицины Роберт Франк описал им цикличное нарушение психологического состояния, которое наблюдалось у его пациенток. Боли, которые испытывают женщины в этот период, по-научному называются сложным словом "альгодисменорея ".

ПМС и народные приметы

Согласно народным приметам, в период ПМС женщину нужно было не подпускать к любым, мало-мальски ценным хозяйственным объектам. Например, если она прикоснется к железу - металл заржавеет, если попробует яблоко - весь сад сгорит.

ПМС и умственный труд

Печальная статистика: в возрасте 19-29 лет ПМС наблюдается у 20% женщин, после 30 лет - у 55-60%. Как показывает практика, наиболее подвержены ПМС женщины, чья деятельность связана с умственным трудом, поэтому если ваша партнерша вдруг решила получать докторскую степень, в срочном порядке отговаривайте ее.

ПМС и диеты

Во время ПМС даже самые ярые поклонницы диет поддаются соблазну и позволяют себе богатую углеводами еду: начиная от шоколада и заканчивая пиццей. Так что не удивляйтесь, если ваша подруга, питавшаяся ранее тремя сельдереинами в день, вдруг резко ударила по чизбургерам - удивление может выйти вам боком.

ПМС и криминальная хроника

Думаете, ПМС чреват только разбитыми тарелками и испорченными нервами? Ничего подобного - научно установлено, что большинство краж в магазинах совершается женщинами в период с 21-го по 28-й день месячных. А более половины женщин, совершивших убийство или другой акт насилия, сделали это в тот же период. Статистика дорожно-транспортных происшествий подтверждает это: треть женщин совершают ДТП между 25 и 28 днями менструального цикла.

ПМС и шопинг

После кровавой резни и "мяса" на дорогах прекрасный пол находит утешение в неистовом шопинге. Психологи утверждают, что шопинг - это своеобразный способ подавления негативных эмоций, возникающих из-за гормональных изменений, связанных с менструацией. Согласно исследованию ученых, за несколько дней до начала менструального цикла женщины более подвержены желанию пробежаться по магазинам. Во что это выливается - сами знаете.

ПМС и молоко

Хотите день без ПМС - налейте своей возлюбленной стакан молока . Женщины, которые в течение месяца употребляют кальций и витамин D (он помогает кальцию лучше усваиваться) менее склонны к возникновению ПМС. В молоке оба элемента содержатся в нужных количествах.



ПМС и мифы о нем



Если вы уверовали, что ПМС присутствует в жизни каждой женщины, и остается только смириться с этим и пичкать подругу молоком и магнием до 50 лет, то вы ошибаетесь. На самом деле симптомы ПМС ярко проявляются лишь у 10% женщин. Это не хроническая болезнь, поэтому синдром может как проявляться, так и пропадать в течение жизни.

ПМС и британские ученые

Наши любимые британские ученые тоже внесли свою лепту в исследование ПМС. Они решили выяснить, существует ли у мужчин аналог главного женского недуга. Доктор Эми Обилак и ее коллеги опросили 50 мужчин и 50 женщин на предмет перепадов настроения, депрессии, боли и раздражительности. Оказалось, что мужчины жаловались на появление таких симптомов гораздо чаще, чем женщины.