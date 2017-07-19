Девять фактов о Камасутре. Книга судеб

19.07.2017

Текст: Михаил СЕРДЕЧНИКОВ

Об этой книге говорят все, но мало кто сподобился дочитать ее до конца. Ниже – девять фактов о самом популярном памятнике индийской культуры после фильма "Танцор диско".

1. Камасутра и позиции

В Камасутре описаны 64 сексуальных позы: 8 способов заниматься любовью, по 8 позиций в каждом из них.

2. Камасутра совсем не интересна

Не спешите радоваться: позам в книге уделено примерно 20% текста. Все остальные страницы посвящены отношениям между мужчиной и женщиной и тому, как стать хорошим гражданином своей страны. Да, мы тоже не понимаем, что люди в этом находят - с таким же успехом можно перечитывать на ночь "Кодекс об административных правонарушениях".

3. Камасутра и афродизиаки



В Камасутре содержится ранний рецепт виагры . Он включает в себя воробьиные яйца, сваренные в молоке и смешанные с маслом и медом. Сообщается, что такая смесь превращает мужчину в чудо-любовника. Можете проверить это на практике, благо, набор ингредиентов не самый сложный.

4. Камасутра и золото

Согласно книге, мужчина может легко добиться женщины, если привяжет к своей правой руке позолоченную кость павлина или гиены. До сих пор никому не известно, удалось ли хоть одному мужчине получить секс таким образом?

5. Лошадь по имени Камасутра

Известен случай, когда владелец скаковой лошади назвал ее Камасутрой. Жеребенок родился от лошадей с именами Поиск Любви и Записная Книжка - хозяин элементарно не смог придумать лучшего имени для животного.

6. Камасутра и индийцы

В 1996 году в Индии был запрещен фильм "Камасутра - история любви". Органы власти потребовали, чтобы из картины были вырезаны 14 "непристойных" сцен, хотя, согласитесь, вырезать непристойные сцены из фильма про секс-книгу - то же самое, что требовать от работниц стрип-клуба ношения ночных рубашек.

7. Трудности перевода

Сейчас Камасутра переведена почти на все языки мира: в апреле 2011 года завершился перевод книги на африкаанс - проект получил название "Африкамасутра".

8. Вирусная Камасутра

Kama Sutra - одно из названий популярного вируса: он гуляет по сети в виде слайдовой презентации, а при запуске отключает антивирус и другие защитные средства системы.

9. Камасутра и президент

В 1998 году бывшему президенту США Биллу Клинтону был вручен экземпляр Камасутры на встрече с канадским премьер-министром в Сантьяго. Таким образом, чилийцы, очевидно, хотели показать президенту, что и латиноамериканцы осведомлены о его богатой сексуальной практике.