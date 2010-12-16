Девять фактов о вибраторе. В режиме "вибро"

25.01.2017

Текст: Геннадий БАЕВ

Чем больше мы знаем о вибраторах, тем меньше вероятности, что когда-нибудь они восстанут и захватят мир. Девять фактов о лучших друзьях девушек и злейших врагах мужчин - сразу же после этого заголовка.

Факт о вибраторе первый

Когда пылесосы перестали покупать, их производители нашли грамотное маркетинговое решение.

Каждая вторая женщина использует вибратор. Два года назад цифры были более утешительными - тогда счастливой владелицей агрегата была лишь каждая пятая.

Факт о вибраторе второй

По легенде, свой вибратор был даже у Клеопатры. Что-то подобное можно легко сконструировать даже в домашних условиях: он представлял собой продолговатую коробочку, наполненную жужжащими пчелами.

Факт о вибраторе третий

Первый механический вибратор весил 18 килограммов; для того, чтобы им управлять требовалось двое человек; и, что самое главное - он предназначался для психически нездоровых женщин. Британский доктор Джозеф Мортимер Грэнвилл придумал его в 1883 году с целью лечения "женской истерии". Метод терапии понравился бы сегодняшним больным - пациентку следовало довести до оргазма .

Четвертый факт о вибраторе

Вибратор "кролик" не всегда бывает в форме кролика; обычно он выпускается в виде "какой-то-непонятной-кибер-фигни".

В сериале "Секс в большом городе" однажды показали вибратор системы "кролик", после чего тот стал пользоваться большой популярностью. Этот вибратор на самом деле выполнен в форме кролика. Все потому, что в Японии существует закон, согласно которому секс-игрушки не должны быть выполнены в форме половых органов. Производители долго думали, чем бы ее заменить (наверное, долго выбирали между Сейлор Мун и ветвью сакуры) - в конце концов, остановились на кролике.

Пятый факт о вибраторе

Обычно женщины боятся, что мужчины как-то неправильно поймут это их увлечение. Как показывает статистика, бояться совершенно нечего. 81% женщин признались, что они регулярно используют вибраторы при занятиях сексом и им ничего за это не бывает. В крайнем случае, вибратором всегда можно отбиться.

Факт о вибраторе шесть

Все думали, что Ирина играет на своем айфоне, а она просто мастурбировала.

Вибраторы - пожалуй, единственный товар, цены на который не снизились во время недавнего кризиса. Чего там - в 2009 году, на самом пике рецессии, компании, производящие секс-игрушки, повышали цены на 20% и имели хорошую прибыль.

Седьмой факт о вибраторе

Американский психотерапевт Джулия Коул разработала вибраторы повышенной мощности "Emotional Bliss". Они предназначены для женщин старше 40 лет, которым, по мнению врача, необходимы более сильные ощущения.

Восьмой факт о вибраторе

Списанные вибраторы продавались в магазине под видом мухобоек.

В южных штатах США (например, в Алабаме и Миссисипи) запрещена продажа любых секс-игрушек, в том числе и вибраторов. В 2009 году в Алабаме был принят отдельный закон , запрещающий продавать секс-игрушки в День святого Валентина.

Девятый факт о вибраторе

Другая проблема, связанная с вибраторами - трудность их утилизации (они изготовлены из плохо перерабатываемого латекса). Один интернет-магазин подошел к делу креативно: он предложил покупательницам отослать обратно старые устройства - они будут отправлены на переработку, а бывшим владелицам выплатят половину стоимости.