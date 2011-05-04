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Сигнальные ракеты. Знаки того, что девушка хочет секса


18.01.2017
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Текст: Геннадий БАЕВ

Самый лучший знак того, что девушка хочет секса - это когда она подходит к вам вплотную и отчетливо заявляет о своих намерениях. Но, увы, в мире еще остались особи, которым сделать так не позволяют приличия, и остается только довольствоваться намеками и неясными жестами . Вот некоторые из них:

Она к вам прикасается

Таким образом она показывает, что ей комфортно с вами. Если во время танца или романтического ужина в ресторане женщина навязчиво норовит потрогать вас в самых труднодоступных местах, то либо она уже изрядно набралась, либо вы ее правда заинтересовали.

Возможно также: она трогает всех проходящих мимо - видимо, с вербальным общением у девушки проблемы.

Она остается с вами наедине

Например, когда вы с компанией культурно отдыхаете и все друзья решают в массовом порядке пойти попеть в караоке, она остается с вами - так и знайте: все схвачено, эта девушка хочет секса с вами.

Улыбка - это главный знак того, что девушка хочет секса.

Возможно также: она просто устала и хочет посидеть, неважно - с вами или нет.

Она улыбается

Знаки женщин

Улыбка - это, для справки, главный знак того, что девушка хочет секса. Обратите внимание: если вы улыбаетесь ей, а она улыбается в ответ, то интерес к вам возник, дальше - дело техники.

Возможно также: у нее просто свело мышцы лица.

Она приглашает вас домой

Если вы провожаете ее до дома, а потом она приглашает вас зайти на чашечку кофе, можете начинать расстегивать пуговицы на рубашке. Впрочем, не торопитесь: возможно, сначала и правда придется попить кофе.

Возможно также: она боится спать одна - вам придется прочитать ей сказку на ночь и поправить одеяло.

Она разговаривает с вами о сексе

Это может быть подробный рассказ о том, как плохо ее бывший бойфренд делал куннилингус , или аргументированная дискуссия на тему полового воспитания подростков, но знайте одно: если она произносит это слово из четырех букв чаще трех раз в минуту, то девушка хочет секса с вероятностью 90%.

Возможно также: она сексуально озабочена и разговаривает о сексе, даже когда спит.

Продолжение на следующей странице.

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      Комментариев к статье "Сигнальные ракеты. Знаки того, что девушка хочет секса" (13):
Гость
Гость  04.05.2011 19:19:12
nice tutorial!!! пасиб))
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Гость
Гость  07.10.2011 20:09:43
Чушь полная. Автор видимо с девушками в живую никогда не общался.
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Гость
Гость  02.11.2011 19:24:37
А меня повеселила статья! smile:D
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Гость
Гость  27.12.2011 15:03:19
дауж! повеселила - не более)))
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Hobby
Hobby  18.01.2014 21:15:46
I read your potnsig and was jealous
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Novi
Novi  19.01.2014 12:59:42
No cotmialnps on this end, simply a good piece.
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