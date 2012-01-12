Плюсы брака. А я люблю женатого

04.01.2017

Текст: Геннадий БАЕВ

После новогодних праздников стало скучно, грустно и захотелось иметь рядом жену? Расслабьтесь, начинать новый год с брака - это совершенно нормально. Мы даже знаем несколько аргументов, которые демонстрируют все плюсы женатого состояния.

Много счастья

Австралийские ученые гарантируют это. И называют рекордную цифру в 135% - именно на столько, по их данным, женатый мужчина счастливее неженатого. Сами ученые объясняют это более спокойной жизнью и заботой, которую счастливец периодически чувствует со стороны своей второй половины.

Высокая зарплата

Университет Вирджинии на связи: тамошние исследователи подсчитали, что женатые мужчины зарабатывают на 22% больше своих холостых коллег. Другое американское исследование (респондентами которого, кстати, были офицеры флота) показало: наличие жены - весомый аргумент для начальника, чтобы продвинуть мужчину вверх по служебной лестнице. Так что: хотите сделать карьеру - срочно заключайте фиктивный брак.

Меньше проблем

Министерство юстиции США собрало статистику по уличным преступлениям. И удивленно осело на стул: у холостых мужчин в четыре раза повышается вероятность стать жертвами убийства, ограбления и изнасилования. На женатых уличная шпана почему-то не зарится; быть может, боится возмездия.

Регулярный секс

В 2006 году британские исследователи провели опрос мужчин из 38 стран. Данные везде одни и те же: женатые мужчины во всем мире обгоняют неженатых по количеству секса. Про качество секса британцы умалчивают, но мы знаем: в умелых руках любая женщина мгновенно доходит до кондиции .

Жизнь без зависимостей

Счастливый брак помогает также предохранить вас от алкогольной и никотиновой зависимости: Американский центр контроля и предотвращения заболеваний сделал именно такие выводы: мужчины-алкоголики и курильщики чаще всего оказываются неженатыми.

Меньше шансов заболеть раком

Еще один, вполне ощутимый плюс брака - разведенные и холостые мужчины умирают от рака соответственно в 11 и 16 раз чаще женатых. Доказано норвежскими учеными в 2007 году. И вообще, с продолжительностью жизни у живущих в законном браке все хорошо - специалисты Калифорнийского университета изучали подопытных мужчин в течение восьми лет. И сделали вывод, что неженатые мужчины имели большую вероятность умереть в этот период (примерно 88%).

Нет проблем с сердцем

Как выясняется, брак несет одни только плюсы для здоровья - но только счастливый брак. Ученые из штата Юта (США) выяснили, что люди, женившиеся по любви, имели идеальный уровень кровяного давления. И наоборот - худшие показания были у пар, несчастливых в браке. Доходило даже до того, что врачи вынуждали особо нездоровых пациентов развестись, чтобы от них хоть что-нибудь осталось.