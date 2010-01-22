О чем говорить с девушкой. Разговоры разговаривать
Текст: Геннадий БАЕВ
Спору нет, вы настолько сексуальны, что все девушки должны наперегонки бежать к вашему столику и обнажать свои груди, на которых написаны номера телефона. Но все же иногда бывает нужно самому подойти к девушке и поговорить с ней о чем-нибудь. Как осуществить это на практике - читайте ниже.
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Перед тем, как выйти из дома в поисках женщины, перечитайте всю имеющиеся дома желтые газеты и селебрити-журналы (желательно изданные после 2001 года), запомните хотя бы несколько имен и событий. Теперь вам есть о чем говорить с девушкой. Например, если рядом кто-то устроил пьяный дебош, можно сказать "Ну вот - упился, как Бритни Спирс в 2006-м". Девушка засмеется и продолжит беседу.
Будьте проще
Иногда какой-нибудь банальный способ (например, фраза "Здравствуйте, девушка, давайте знакомиться") срабатывает на удивление хорошо. Учтите, что около красивых девушек постоянно вьются всякие пикаперы , которые пробуют свои хитрые способы завязать знакомство с помощью НЛП. На их фоне вы будете выглядеть оригинально.
Спросите ее мнение
"Да ее зовут Наташа, зуб даю!"
Не знаете, о чем говорить с девушкой - спросите ее мнение по какому-нибудь вопросу (желательно, не связанному с футболом , охотой и рыбалкой ). Особенно хорошо это работает, если женщина не одна. Фраза "Мы с другом поспорили на щелбан, кто из дизайнеров круче - Ямамото или Ив Сен Лоран" всегда действует безотказно. Даже если она лесбиянка.
Выпейте за ее здоровье
Не знаете, о чем говорить с девушкой - спросите ее мнение по какому-нибудь вопросу (желательно, не связанному с футболом, охотой и рыбалкой).
Просто поднимите бокал и скажите "Ваше здоровье". И вы выпили, и ей приятно, и повод для того, чтобы поговорить с девушкой, вроде как появился. А еще это сближает людей. Выпивка вообще сближает.
Поиграйте в игру
Если все темы для разговора исчерпаны, а ваши коктейли до сих пор не принесли, можно поиграть в несложные игры. Вроде "крестиков-ноликов" на салфетке. Маленькая подсказка: если девушка выиграет, то ее желание разговаривать с вами дальше возрастет в разы.
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Расскажите историю
Он еще не знал, что только что подстегнул толпу рыб к вооруженному мятежу.
Вспомните (или придумайте) несколько забавных историй - таких, чтобы они подходили к любому случаю и, по возможности, не начинались со слов "А вот у нас на флоте случай был…". Также задействуйте фантазию и измените финал истории - она должна заканчиваться выгодно для вас (вы спасли женщину, выиграли миллион, спасли планету Пандору от землян).
Найдите общего врага
Если до вас кто-то предпринял попытку подойти к этой девушке, но потерпел неудачу, выждите некоторое время, после чего скажите ей что-нибудь вроде "Да, что-то парню сегодня не повезло". Она посмеется, после чего вы с ней обсудите, почему ваш конкурент позорно провалился на этом задании.
Поспорьте
Хотите сорвать куш - поспорьте с ней о чем-нибудь. Например, о том, что вы не забудете, как ее зовут, до конца вечера. Или что вам не слабо станцевать на барной стойке совершенно голым. Победитель получает награду, которая определяется исключительно вашей мерой испорченности.
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