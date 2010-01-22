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О чем говорить с девушкой. Разговоры разговаривать


08.02.2017
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Текст: Геннадий БАЕВ

Спору нет, вы настолько сексуальны, что все девушки должны наперегонки бежать к вашему столику и обнажать свои груди, на которых написаны номера телефона. Но все же иногда бывает нужно самому подойти к девушке и поговорить с ней о чем-нибудь. Как осуществить это на практике - читайте ниже.

Читайте новости

Перед тем, как выйти из дома в поисках женщины, перечитайте всю имеющиеся дома желтые газеты и селебрити-журналы (желательно изданные после 2001 года), запомните хотя бы несколько имен и событий. Теперь вам есть о чем говорить с девушкой. Например, если рядом кто-то устроил пьяный дебош, можно сказать "Ну вот - упился, как Бритни Спирс в 2006-м". Девушка засмеется и продолжит беседу.

Будьте проще

Иногда какой-нибудь банальный способ (например, фраза "Здравствуйте, девушка, давайте знакомиться") срабатывает на удивление хорошо. Учтите, что около красивых девушек постоянно вьются всякие пикаперы , которые пробуют свои хитрые способы завязать знакомство с помощью НЛП. На их фоне вы будете выглядеть оригинально.

Спросите ее мнение

о чем разговаривать с девушкой

"Да ее зовут Наташа, зуб даю!"

Не знаете, о чем говорить с девушкой - спросите ее мнение по какому-нибудь вопросу (желательно, не связанному с футболом , охотой и рыбалкой ). Особенно хорошо это работает, если женщина не одна. Фраза "Мы с другом поспорили на щелбан, кто из дизайнеров круче - Ямамото или Ив Сен Лоран" всегда действует безотказно. Даже если она лесбиянка.

Выпейте за ее здоровье

Не знаете, о чем говорить с девушкой - спросите ее мнение по какому-нибудь вопросу (желательно, не связанному с футболом, охотой и рыбалкой).

Просто поднимите бокал и скажите "Ваше здоровье". И вы выпили, и ей приятно, и повод для того, чтобы поговорить с девушкой, вроде как появился. А еще это сближает людей. Выпивка вообще сближает.

Поиграйте в игру

Если все темы для разговора исчерпаны, а ваши коктейли до сих пор не принесли, можно поиграть в несложные игры. Вроде "крестиков-ноликов" на салфетке. Маленькая подсказка: если девушка выиграет, то ее желание разговаривать с вами дальше возрастет в разы.

Продолжение на следующей странице.

Расскажите историю

Темы для разговора с девушками

Он еще не знал, что только что подстегнул толпу рыб к вооруженному мятежу.

Вспомните (или придумайте) несколько забавных историй - таких, чтобы они подходили к любому случаю и, по возможности, не начинались со слов "А вот у нас на флоте случай был…". Также задействуйте фантазию и измените финал истории - она должна заканчиваться выгодно для вас (вы спасли женщину, выиграли миллион, спасли планету Пандору от землян).

Найдите общего врага

Если до вас кто-то предпринял попытку подойти к этой девушке, но потерпел неудачу, выждите некоторое время, после чего скажите ей что-нибудь вроде "Да, что-то парню сегодня не повезло". Она посмеется, после чего вы с ней обсудите, почему ваш конкурент позорно провалился на этом задании.

Поспорьте

Хотите сорвать куш - поспорьте с ней о чем-нибудь. Например, о том, что вы не забудете, как ее зовут, до конца вечера. Или что вам не слабо станцевать на барной стойке совершенно голым. Победитель получает награду, которая определяется исключительно вашей мерой испорченности.

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      Комментариев к статье "О чем говорить с девушкой. Разговоры разговаривать" (5):
Митя
Митя  22.01.2010 17:48:17
А знаете,за всё время общения с девушками я понял,что появится полноценный диалог,если девушка открыта для общения,а если она очень застенчива или закрыта,то чтобы ты ни делал - будет получаться лишь монолог.
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Леха
Леха  11.02.2010 16:01:20
ТОчно подметил...)
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Иван
Иван  03.08.2010 01:19:44
А чо если я очень трудный, не в плане обшения, а меня девушки не понимают???? Веть я психоаналитик, и хобби говорящее "филосов"
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