Мужские секс-кошмары. Часть вторая

19.04.2017

Текст: Геннадий БАЕВ

Мужчины существа пугливые - у них оказалось так много страхов, что они все не поместились в первую часть рассказа про то, что пугает сильный пол в постели. Итак, продолжение нашумевшего блокбастера "Мужские секс-кошмары" - прямо здесь и сейчас. Уберите от экрана детей, женщин и слабонервных животных.

Мужской кошмар № 6. Говорят, оргазм - не настоящий

Всю ночь вы не можете заснуть, ворочаетесь и видите кошмары о том, что оргазм ее был не настоящим , стонала она притворно, а актерская игра - так и вообще была ниже среднего. Руководствуясь проверенным методом (об этом вам еще бабушка рассказывала) вы капаете из пробирки йодом ей на нос, она переворачивается на другой бок, а значит, ваши опасения были не напрасны.

Что делать: Следить за тем, расширяются ли ее зрачки и краснеют ли щеки. Если не поможет, научиться имитировать оргазм самому - пусть знает, как это.

Мужской кошмар № 5. А поутру они проснулись

"Сейчас вот еще тоналку наложу - будет вообще красотища!"

То тело, которые лежит в вашей постели наутро, почему-то очень слабо напоминает девушку модельной внешности, ощупываемую вами вчера ночью. Теперь это что-то среднее между асфальтоукладщицей из ЖЭКа напротив и стриптизершей пригородного клуба. Выход один - бежать! Единственное, что удерживает - все это происходит в вашей квартире.

Что делать: Знакомиться с девушками на трезвую голову, просить закодировавшегося друга приглядеть за вами, когда вы нарушаете первое обещание.

Мужской кошмар № 4. Попались!

Самый-пресамый момент оказывается безнадежно испорчен из-за того, что в комнату, где вы тихо и мирно решаете проблему борьбы с нехваткой секса , врывается кто-то, совершенно этой проблемой не заинтересованный. Это может быть ее бывший муж, владелец комнаты; случайно проходивший мимо окна и услышавший подозрительные звуки милиционер - в любом случае, его появление здесь совсем не желательно.

Что делать: Помнить о конспирации; выбирать для секса те места , где не ступала нога человека; если что - прятаться под кровать.

Мужской кошмар № 3. Уж замуж невтерпеж

Василий еще не знал, что Варвара была неистовой клептоманкой и коллекционером шейных платков.

"Дорогой, я забыла тебе сказать, но у меня есть правило: я сплю только с теми, кто впоследствии выходит за меня замуж. Куда ты побежал, глупенький - за дверью стоит толпа моих родственников. И они тоже всегда придерживаются этого правила. Где же твой паспорт, ах вот он! Какой красивый, к нему, наверное, подойдет симпатичный штамп!"

Что делать: Заниматься сексом только с замужними женщинами. И никогда не брать с собой паспорт!

Продолжение на следующей странице.

Кошмар № 2. Смех без причины

В тот момент, когда девушка должна биться в экстазе о спинку кровати, начинает происходить что-то странное: ее лицо корчится - но не в оргазмических судорогах, а в идиотской ухмылке. После этого ее разбирает смех, а вы, как дурак, лежите и думаете, что это - истерический припадок или у нее просто так проявляется любовь к вам.

Что делать: Деликатно узнать у нее, были ли в роду психически нездоровые. Поинтересоваться, не бывает ли странностей поведения в постели. Наконец, потребовать справку от врача.

Кошмар № 1. Сбой в системе

Вы вдруг вспоминаете, что перед сексом зачем-то съели любимый бобовый пирог. Этот пирог напоминает о себе все сильнее и сильнее, в борьбе полового влечения и зова желудка побеждает последний, вы срываетесь с партнерши и несетесь в туалет. Где и пребываете до конца своей жизни.

Что делать: Тщательно готовиться к сексу , избегать тяжелой и подозрительной пищи.