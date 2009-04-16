Комната страха. Мужчины, к которым вам стоит ее ревновать

05.04.2017

Текст: Геннадий БАЕВ

Эти люди мужского пола ошиваются вокруг вашей девушки, отпускают в ее адрес похабные комплименты и раздевают глазами. Не спешите хвататься за обрез или театрально душить ее с криком "Так не доставайся же ты никому!", - не все мужчины в ее окружении одинаково опасны. Вот полный список этих коварных типчиков гражданской наружности.

Ее бывший

Кто это? Человек, который водил вашу ненаглядную по ресторанам и тискал на заднем сидении своего автомобиля. Правда, было это давно и неправда, с тех пор они успели остаться просто друзьями, но факты из истории не вычеркнешь - когда-то у этого поганца и вашей девушки была самая настоящая интимная жизнь.

Стоит ли ревновать. Скорее да, чем нет. Людям свойственно иногда обращаться к своему прошлому (зачем иначе, по-вашему, создаются богомерзкие ресурсы вроде одноклассников.ру?) А когда она встретится со своим бывшим и будет за стаканом вина обсуждать былые проказы, может всплыть много чего. Опять же, вино к этому располагает, а женщинам проще говорить об интимном с тем, с кем у них уже были какие-то отношения. Но паниковать раньше времени все же не стоит.

Друг детства

Кто это? Он ходил с вашей девушкой в садик, музыкальную школу или кулинарный техникум. Они знают друг друга тысячу лет и при встрече клянутся в вечной дружбе.

Стоит ли ревновать. Нет. Они играли в снежки, прятки и собирали вкладыши, но интимных отношений у них не было. Кто-то один из них решил, что их не может быть, потому что не может быть никогда. Так что пока нет уже совсем явных симптомов того, что она к нему неравнодушна, нечего трепать себе нервы.

Новый друг

Кто это? Тот, кто любит знакомиться с чужими девушками на занятиях йогой или в библиотеках. В общем, этот йог или библиотекарь совсем недавно ворвался в ее (и в вашу жизнь), и почему-то проводит с ней удивительно много времени.

Стоит ли ревновать. Новый друг опаснее старых двух. Присмотритесь к нему, а особенно к его жестикуляции: любит ли он прикасаться к даме во время разговора, охоч ли он до флирта и похож ли на бывалого ловеласа. Если они совсем недавно познакомились и уже уединяются по нескольку часов (разумеется, без вас), бейте в колокола. Или в бубен. Короче, не стойте на месте.

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Коллега

Кто это? Возможно, он ест вместе с вашей девушкой пресный бизнес-ланч и помогает ей с составлением отчетов. Они даже не просто коллеги - они команда единомышленников, почувствуйте разницу.

Стоит ли ревновать. А почему бы нет? Если двое проводят большую часть дня вместе и при этом неплохо ладят друг с другом, то возможно все. Но вместо того, чтобы ревновать ее ко всем коллегам, включая бородатого дядьку на парковке, просто заметьте, часто ли она задерживается на работе и с одним коллегой или с разными. После этого уже делайте выводы.

Друг-гей

Кто это? Женоподобный мужчина, с которым она часто болтает и ходит по магазинам.

Стоит ли ревновать. Нет, если вы точно знаете, что он гей . Поэтому вместо того, чтобы выяснять отношения, подружитесь с милым вьюношей и влюбите его в себя. Вы, конечно, будете плеваться, но зато на день рождения этот паренек будет дарить вам хорошие подарки.

Наставник

Иногда враг маскируется под убеленного сединами пенсионера.

Кто это? Многоопытный наставник, который обучает ее фэн-шую и предлагает уроки на дому, чтобы на примере своей квартиры показать, как диван из Икеи аккумулирует негативную энергию цинь.

Стоит ли ревновать. Возможно. Она, наивная, возможно думает, что этот Пигмалион заинтересовался ею как способной и даровитой ученицей. Так идите и переубедите ее - вы-то знаете, что мужчина не будет якшаться с женщиной, если на то нет особой надобности.