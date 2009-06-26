О сбыче мечт. Женские сексуальные фантазии
Текст: Геннадий БАЕВ
С мужскими сексуальными фантазиями вы как-нибудь можете разобраться сами: достаточно заглянуть в себя и посмотреть, что там находится. А вот с женщинами все сложнее. Иногда даже и не подумаешь, что такие милые существа могут столько всего желать в фантазиях. Но против фактов не пойдешь.
Маленькая девочка и большой мальчик
Фантазии о сексуальных нимфетках типа Бритни Спирс имеют и оборотную сторону медали. Женщины тоже любят примерить на себе образ невинной 15-летней девочки, которая только и ждет, чтобы ее положили на колено и как следует отшлепали. Может быть, ей просто хочется, чтобы вы показали свою власть над ней, такой беззащитной, а может быть, это обычная прелюдия к страстному сексу . Не откажите даме в любезности - обеспечьте ей и то и другое!
Секс с незнакомцем
Секс с таинственным незнакомцем (естественно, симпатичным и отдаленно похожим на отца) - одна из самых странных женских сексуальных фантазий: его хочется, но, с другой стороны, муки совести и моральные устои не позволяют воплотить задуманное в реальность.
Секс втроем
Нет ничего странного в том, что женщину влечет к своему полу, так что фантазия "вы + она +другая женщина" вполне реализуема на практике. Загвоздка здесь в том, что сценария "вы ласкаете ту, другую участницу оргии" нет в ее мыслях. В идеале вы не должны даже касаться ее - вам отведена роль наблюдателя за тем, какие хардкоровые трюки выделывают друг с другом две прекрасные дамы. В ее сексуальных фантазиях вам отведена роль наблюдателя за тем, какие хардкоровые трюки выделывают друг с другом две прекрасные дамы.
Секс с двумя самцами тоже имеет место быть в ее сексуальных фантазиях. Как правило, эти самцы стопроцентно гетеросексуальны и заняты только ее молодым телом (иные варианты, кстати, тоже встречаются). Вариаций здесь множество - от вполне себе пристойной последовательности "сначала один - потом другой" до жесточайшей порновакханалии. К счастью (или к сожалению), это фантазия является одним из самых больших табу.
Подглядывание
Женщинам нравится подглядывать не меньше, чем мужчинам. Еще бы - это эротично, это возбуждает и находится где-то за гранью дозволенного. Если дама вам признается в своей тщательно скрываемом вуайеризме, притворитесь, что вам это нравится: сия милая шалость помогает ей ощутить себя плохой девочкой без отягощающих обстоятельств.
Продолжение - на следующей странице.
Комментариев к статье "О сбыче мечт. Женские сексуальные фантазии" (6):
Проще говоря, просто научитесь доводить свою девушку, жену до такого оргазма, чтобы она не помнила что она делала в этот момент. Тогда Ваши сексуальные отношения будут отличными!
P.S. Просто поделился собственным опытом.
P.S. из личного опыта
Слышал от одной подруги фантазию-покувыркаться на столе в КАЗИНО!
Может её просто азарт заводит!?
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