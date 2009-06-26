О сбыче мечт. Женские сексуальные фантазии

12.07.2017

Текст: Геннадий БАЕВ

С мужскими сексуальными фантазиями вы как-нибудь можете разобраться сами: достаточно заглянуть в себя и посмотреть, что там находится. А вот с женщинами все сложнее. Иногда даже и не подумаешь, что такие милые существа могут столько всего желать в фантазиях. Но против фактов не пойдешь.

Маленькая девочка и большой мальчик

Фантазии о сексуальных нимфетках типа Бритни Спирс имеют и оборотную сторону медали. Женщины тоже любят примерить на себе образ невинной 15-летней девочки, которая только и ждет, чтобы ее положили на колено и как следует отшлепали. Может быть, ей просто хочется, чтобы вы показали свою власть над ней, такой беззащитной, а может быть, это обычная прелюдия к страстному сексу . Не откажите даме в любезности - обеспечьте ей и то и другое!

Секс с незнакомцем

Секс с таинственным незнакомцем (естественно, симпатичным и отдаленно похожим на отца) - одна из самых странных женских сексуальных фантазий: его хочется, но, с другой стороны, муки совести и моральные устои не позволяют воплотить задуманное в реальность.

Секс втроем

Нет ничего странного в том, что женщину влечет к своему полу, так что фантазия "вы + она +другая женщина" вполне реализуема на практике. Загвоздка здесь в том, что сценария "вы ласкаете ту, другую участницу оргии" нет в ее мыслях. В идеале вы не должны даже касаться ее - вам отведена роль наблюдателя за тем, какие хардкоровые трюки выделывают друг с другом две прекрасные дамы. В ее сексуальных фантазиях вам отведена роль наблюдателя за тем, какие хардкоровые трюки выделывают друг с другом две прекрасные дамы.

Секс с двумя самцами тоже имеет место быть в ее сексуальных фантазиях. Как правило, эти самцы стопроцентно гетеросексуальны и заняты только ее молодым телом (иные варианты, кстати, тоже встречаются). Вариаций здесь множество - от вполне себе пристойной последовательности "сначала один - потом другой" до жесточайшей порновакханалии. К счастью (или к сожалению), это фантазия является одним из самых больших табу.

Подглядывание

Женщинам нравится подглядывать не меньше, чем мужчинам. Еще бы - это эротично, это возбуждает и находится где-то за гранью дозволенного. Если дама вам признается в своей тщательно скрываемом вуайеризме, притворитесь, что вам это нравится: сия милая шалость помогает ей ощутить себя плохой девочкой без отягощающих обстоятельств.

Продолжение - на следующей странице.