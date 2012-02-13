Ужас на крыльях ночи. Главные ошибки мужчин в постели

28.12.2016

Текст: Геннадий БАЕВ

Во всем должно быть равновесие. Даже если много-много лет подряд ваша сексуальная планка была закреплена на недосягаемой высоте, вам необходима хотя бы пара ошибок в сексе, который бы и вы и ваша партнерша с ужасом вспоминали до конца дней своих. Иначе боги судьбы разгневаются.

Top4man выручит вас и здесь. А поможет нам в этом группа сексологов из Университета горорда Чикаго. Эти милые ребята опросили пять тысяч совершеннолетних мужчин и женщин, пытаясь выяснить, какие ошибки в сексе больше всего их раздражают. Вот что было выявлено:

Эгоизм

Не какой-то абстрактный эгоизм, а конкретный, мужской. По мнению прекрасного большинства, главная мужская ошибка в постели - это, когда, излив из своего организма весь требуемый генетический материал, обладатель оного считает секс удачно завершившимся, после чего преспокойно засыпает, храпит всю ночь и складывает ноги на партнершу.

Главная мужская ошибка в постели - это, когда, излив из своего организма весь требуемый генетический материал, обладатель оного считает секс удачно завершившимся, после чего преспокойно засыпает

Поиски мифической точки G

Терпеливым женщинам, которые хладнокровно выносят неутомимые поиски этой самой точки G , надо выдавать ордена и медали вроде "Матери-героини": "Мой экс-бойфренд просто выводил из себя тем, что часами ощупывал меня изнутри, пытаясь вызвать супероргазм. И каждая наша ночь начиналась именно с этих поисков. Из-за этого пропадало всякое желание заниматься с ним сексом. Я терпела, но в одну прекрасную ночь мне это надоело", - сказала одна из опрошенных (жалко, не уточнила, какие казни египетские постигли мужчимну!). Обидно, ведь намерения у сильного пола при этом самые благие.

Крайняя степерь трудоголизма - даже ерзая на теле своей возлюбленной, некоторые продолжают думать о работе и отвечать на звонки или проводя селекторное совещание. Большинство опрошенных дам считают, что такие ошибки в постели недопустимы и не в меру работоспособным товарищам нужно просто отрезать особо выпирающие части тела и оставлять их (товраищей, а не части) наедине с телефоном. Дескать, пусть он им и служит источником наслаждения.

Излишняя голосовая активность

Все респонденты и респондентки дружно согласились, что стоны и всхлипы (в особенности изображенные не слишком натурально) вызывают не только смех, но и приступ острой ненависти к порнографической индустрии. Особенно выводят из себя избранные места из саундтреков к фильмам для тех, кому "за": "О-о-о, йа, йа, даст ист фантастиш!!!" или "Фак ми, фак ми, хардер, хардер!!!", или того пуще - "Малышка, я уже в тебе!!!" или "Да! Почувствуй моего дружка!!!". Делать так - непоправимая ошибка.

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