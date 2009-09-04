Не болтай ерундой. Фразы, которых лучше избегать в разговоре с девушкой

26.04.2017

Текст: Геннадий БАЕВ

Тем для разговора с девушкой очень много. Устройство Вселенной, новая линия парфюма, сериал Lost, наконец. При этом помните: приведенные ниже фразы в разговоре лучше не употреблять - иначе окажется, что вы зря чертили диаграмму Вселенной и смотрели все шесть сезонов Lost’а за одну ночь. Лучше приберегите свой язык до лучших времен - с его помощью можно сделать много чего хорошего .

Разговор с девушкой



Особенно о тех из них, кто принадлежит к мужскому полу. Ничто так не настраивает девушку против мужчины, если в разговоре он вдруг начинает обливать грязью ее друзей-мужчин, особенно тех, которых никогда до этого и в глаза не видел. Для нее это означает только то, что вы боитесь конкуренции с этими самыми друзьями (читай: неуверенность в собственных силах). Поэтому, когда она снова и снова заговаривает о друзьях, попробуйте ее не слушать и думать о чем-нибудь другом.

"Я позвоню тебе в пятницу"

Пользуйтесь этой формулой, когда продаете что-нибудь по телефону, но не в разговоре с девушкой.

Пользуйтесь этой формулой, когда продаете что-нибудь по телефону , но не в разговоре с девушкой. Во-первых, вы убиваете фактор неожиданности (теперь она точно знает, что в эту пятницу стоит ждать вашего звонка). Во-вторых, вы теряете всякую надежду, что она позвонит вам первой.

"Когда-нибудь мы…"

Например, она говорит, что любит творчество Джима Моррисона. А вы хлопаете ее по попе и заявляете: мол, да, детка, когда-нибудь, в далеком обозримом будущем мы с тобой сходим на концерт Джима Моррисона. Стоп! Во-первых, старичок Моррисон давным-давно мертв, но дело даже не в этом. Помните, что женщинам нужен такой мужчина, которого было бы трудно заполучить, а своим намеком на будущие счастливые планы вы даете ей понять, что она выиграла эту игру. Вполне вероятно, что она понравилась вам, и теперь вы хотите видеть ее снова и снова. Но вовсе необязательно упоминать об этом в разговоре - болтун - находка, сами знаете, для кого.

"А со сколькими мужчинами ты спала?"

Вначале спросите себя: вы действительно хотите узнать эту цифру? Да и вообще, так вы тоже обнародуете неуверенность в собственных силах. Но если она спросит вас первой, тогда все хорошо.

"Я олигарх и живу в Майами"

Обычно о своей шикарной машине или зарплате с двадцатью нулями часами рассказывают мужчины, которым больше нечего предложить даме. Да и вообще, не забывайте о факторе сюрприза: если в разговоре с девушкой вы не упомянете о своей двухэтажной квартире или винтажном "Роллз Ройсе" сразу же, потом это только удивит ее сильнее.

"Я тебе нравлюсь?"

Если в разговоре с девушкой вы не упомянете о своем винтажном "Роллз Ройсе" сразу же, потом это только удивит ее сильнее.

Вот фраза, которая за пару секунд пустит под откос все хорошее впечатление, которое вы уже успели произвести за время разговора с девушкой. Сделать нужно по-другому: представьте, что она ответила на этот вопрос утвердительно и действуйте дальше, исходя из этого.

"Чем ты хочешь заняться вечером?"

"А у вас есть план, товарищ Жуков?" Нет? А зря - женщинам нравятся мужчины, способные все заранее спланировать. Особенно вечер. Так что не перекладывайте ответственность на ее хрупкие плечи - изучите афишу предстоящих культурных мероприятий и вперед.

"Может, мы когда-нибудь сходим куда-нибудь?"

Это неправильная постановка вопроса - вы не просите у нее разрешения, а делаете утверждение. Разумеется, в сдержанной и тактичной манере. Например, так: "Тут неподалеку есть классная шашлычная, давай увидимся там вечерком!"

"Можно я тебя поцелую?"

Ваша просьба о поцелуе противоречит всему, что женщина ищет в мужчине. Скорее всего, она ответит "да" из вежливости. Но так и знайте, что мысленно она уже закидала вас дротиками. Так что никогда не задавайте этот вопрос. Слышите, никогда!