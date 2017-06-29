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Секс и алкоголь. Too drunk to fuck?


29.06.2017
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Текст: Василий ЛОБЗИН

Сильно пьющие девушки - это немного не наш выбор, а женский алкоголизм - вообще источник всех бед на свете. Но способность девушек стать сговорчивее после двух-трех коктейлей мы очень ценим. О том, как влияет алкоголь на нее, вас и ваш совместный секс, сегодня и пойдет разговор.

Два напитка - и дело в шляпе 

как алкоголь влияет на секс

Когда в стакане появилась фея, Василий понял, что белая горячка все-таки нашла его.

Алкоголь сильнее всего действует на тот участок женского мозга, который отвечает за границы и запреты - показало последнее исследование университета Хельсинки. А нарушение всех границ - как раз то, что входит сегодня в ваши планы. Помните, что большое значение имеет количество внедренного алкоголя.

После двух-трех стаканов вина вы практически идеальный любовник: хотите секса и можете осуществить это желание на практике. Когда количество увеличивается до трех-четырех стаканов, ваша квалификация значительно понижается. Мифы о "предательстве лучшего друга" не только мифы, помните об этом.

Лучше предохраняться

как алкоголь влияет на секс

"Это же мой день рождения! Кругом шарики, цветы, торт!"

Опыт показывает, что лучше во время секса остаться в носках, чем забыть надеть презерватив . Исследование Университета Вашингтона, проведенное в 2007 году, это подтверждает: во время пьяного секса люди более склонны пренебрегать защитой.

Исследование показало также, что пьяные люди за один вечер меняют партнеров чаще, чем трезвые. Поэтому здесь стоит проявить утроенную бдительность, пока ученые не изобрели самонадевающиеся презервативы, а женская физиология не претерпела генные мутации.

Продолжение - на следующей странице.

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