"Сделай мне красиво!" Эрогенная зона женской души

10.05.2017

Текст: Маргарита ЦАРИК

Чтобы покорить женщину, мужчине необходимо и достаточно оставаться всегда и во всем мужчиной.

Буквально на днях мы с подругой сидели в ресторанчике, пили-ели и болтали. Так получилось, что сигареты у нас были, а зажигалкой мы не запаслись. Не оказалось зажигалки и у официантки - ни личной, ни на продажу. Не было в этом ресторанчике и фирменных спичек. Но за соседним столиком сидели мужчины, в приличной такой стадии опьянения. Какие проблемы с зажигалкой, если рядом джентльмены? Мы попросили дать нам на время одну из их трех зажигалок (чтобы не бегать к ним прикуривать с каждой сигаретой, не отвлекать их от душевного общения). В ответ на эту просьбу нам устроили нудный и подробный допрос: "А вы у официантки спрашивали? И что она ответила? А может в баре продают? Точно нет? Вы спрашивали? А спички фирменные? Точно нет? Вы спрашивали?" И только после тщательного выяснения всех обстоятельств дела, очень недовольные, выдали нам эту несчастную одноразовую зажигалку. Если вы думаете, что они с нами так заигрывали - ошибаетесь, они и не думали о флирте. Кстати, они не забыли забрать свою пятирублевую драгоценность, уходя. Конечно-конечно, это их вещь, они не обязаны ее нам дарить, но как-то это… не по-мужски, одним словом.

На пороге спальни

Когда-то я опрашивала подружек на тему "Что может остановить вас на самом пороге спальни?" То есть, почему так бывает, что девушка, уже дав понять мужчине при знакомстве, что желает с ним секса, в итоге сбегает чуть ли не в последнюю минуту из его жарких объятий. Тогда речь шла о гигиенической неподготовленности девушки к сексу . Но очень многие респондентки, наряду с отсутствием депиляции или невозможностью принять душ перед интимом, называли этические причины отказа от секса. Что-то в поведении желанного вроде бы мужчины успевает разочаровать женщину - и в результате секс, который был уже практически ощутим, остается нереализованным.

"Это... О-па!"

С точки зрения мужчины это выглядит так: он знакомится с приятной и раскованной девушкой (в клубе, в ресторане, в гостях у общих знакомых), она проявляет к нему интерес, принимает его знаки внимания, соглашается, когда он спрашивает: "Тебя проводить?", он везет ее в такси через весь город к ней домой (а она уже успела намекнуть, что живет одна), она не возражает на его попытки обнять ее и даже страстно отвечает на его поцелуи, и даже водителю такси понятно - до секса остались считанные минуты. И вдруг у своего подъезда, вместо того чтобы повести его за руку неземному блаженству, она довольно прохладно сообщает, что, к сожалению, не может пригласить его "на чашечку кофе" и хлопает дверью перед самым его носом. Редкий мужчина в такой ситуации не выругается от души вслед.

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