"Сделай мне красиво!" Эрогенная зона женской души
Текст: Маргарита ЦАРИК
Чтобы покорить женщину, мужчине необходимо и достаточно оставаться всегда и во всем мужчиной.
Буквально на днях мы с подругой сидели в ресторанчике, пили-ели и болтали. Так получилось, что сигареты у нас были, а зажигалкой мы не запаслись. Не оказалось зажигалки и у официантки - ни личной, ни на продажу. Не было в этом ресторанчике и фирменных спичек. Но за соседним столиком сидели мужчины, в приличной такой стадии опьянения. Какие проблемы с зажигалкой, если рядом джентльмены? Мы попросили дать нам на время одну из их трех зажигалок (чтобы не бегать к ним прикуривать с каждой сигаретой, не отвлекать их от душевного общения). В ответ на эту просьбу нам устроили нудный и подробный допрос: "А вы у официантки спрашивали? И что она ответила? А может в баре продают? Точно нет? Вы спрашивали? А спички фирменные? Точно нет? Вы спрашивали?" И только после тщательного выяснения всех обстоятельств дела, очень недовольные, выдали нам эту несчастную одноразовую зажигалку. Если вы думаете, что они с нами так заигрывали - ошибаетесь, они и не думали о флирте. Кстати, они не забыли забрать свою пятирублевую драгоценность, уходя. Конечно-конечно, это их вещь, они не обязаны ее нам дарить, но как-то это… не по-мужски, одним словом.
На пороге спальни
Когда-то я опрашивала подружек на тему "Что может остановить вас на самом пороге спальни?" То есть, почему так бывает, что девушка, уже дав понять мужчине при знакомстве, что желает с ним секса, в итоге сбегает чуть ли не в последнюю минуту из его жарких объятий. Тогда речь шла о гигиенической неподготовленности девушки к сексу . Но очень многие респондентки, наряду с отсутствием депиляции или невозможностью принять душ перед интимом, называли этические причины отказа от секса. Что-то в поведении желанного вроде бы мужчины успевает разочаровать женщину - и в результате секс, который был уже практически ощутим, остается нереализованным.
"Это... О-па!"
С точки зрения мужчины это выглядит так: он знакомится с приятной и раскованной девушкой (в клубе, в ресторане, в гостях у общих знакомых), она проявляет к нему интерес, принимает его знаки внимания, соглашается, когда он спрашивает: "Тебя проводить?", он везет ее в такси через весь город к ней домой (а она уже успела намекнуть, что живет одна), она не возражает на его попытки обнять ее и даже страстно отвечает на его поцелуи, и даже водителю такси понятно - до секса остались считанные минуты. И вдруг у своего подъезда, вместо того чтобы повести его за руку неземному блаженству, она довольно прохладно сообщает, что, к сожалению, не может пригласить его "на чашечку кофе" и хлопает дверью перед самым его носом. Редкий мужчина в такой ситуации не выругается от души вслед.
Продолжение на следующей странице.
Комментариев к статье ""Сделай мне красиво!" Эрогенная зона женской души" (21):
Да! Истинно так!!!
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|Нестерва пишет:
"Красота мужских поступков - вот эрогенная зона женской души."
Да! Истинно так!!!
какая Вы приятная женщина, Нестерва
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|Вячеслав Радченков пишет:
Маргарита,те мужчины просто ограждали вас от курения и заботились о вашем же здоровье=)так бы и я поступил...сказал бы что курить вредно.. и зажигалочку бы не дал даже если бы была)приспичит в ларек сбегаете!
какой страшный удар! какое разочарование!!
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|Вячеслав Радченков пишет:
У меня резкое отношение к курящим женщинам
значит, это взаимное разочарование
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|Вячеслав Радченков пишет:
взаимное...
я вся в печали, пойду и отдамся первому встречному, который даст мне прикурить
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|Вячеслав Радченков пишет:
Маргарита,дорогая моя,ну не стоит принимать такие радикальные меры)))
значит, мы снова будем вместе? и Вы купите мне колечко?
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|Вячеслав Радченков пишет:
опа..интересно девки пляшут...мы оказывается были вместе и уже расстались?я опять все пропустил и узнал все последним..ну да ладно сделаю умнный вид.. Дорогая,мы и так вместе...только если серебрянное=)
тогда два!!
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|Вячеслав Радченков пишет:
вот когда курить бросишь тогда и поговорим о двух,возможно и о золотых поговорим=)
вооот, с этого и надо было начинать
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|Вячеслав Радченков пишет:
и почему то вспоминается шутка:"мы мужчины не умеем имитировать оргазм,зато как мы имитируем прелюдию"
справедливо
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|Вячеслав Радченков пишет:
вас устраивает такое положение вещей?
меня устраивают мои мужчины - и в прелюдиях, и в оргазмах
Да конечно, выше описаное имеет место в реальной жизни, но в большинстве случаев, для первого секса и того чтоб по уши зантересовать, достаточно просто "быть плохим" и показать женщине свое безразличие. А галантности, мужественности и всего остального что описано в статье в полном объеме достойна лишь та, которая по праву является твоей избранницей (уже после твоего безразличия к ней и опазданий на свидания).
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|Андрей С. пишет:
Не слишком ли утопично? Примерно как сказки о принце на белом коне =)
Да конечно, выше описаное имеет место в реальной жизни, но в большинстве случаев, для первого секса и того чтоб по уши зантересовать, достаточно просто "быть плохим" и показать женщине свое безразличие. А галантности, мужественности и всего остального что описано в статье в полном объеме достойна лишь та, которая по праву является твоей избранницей (уже после твоего безразличия к ней и опазданий на свидания).
галантность и мужественность не дозируются
либо мужчина галантный, либо нет
либо мужественный либо не мужественный
если интересно, подробнее об этом здесь:
http://www.top4man.ru/sex/ee-tochka-z.../index.php
будет интересен Ваш комментарий
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