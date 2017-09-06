Почем любовь? Пенсионерам скидки

06.09.2017

Текст: Мила ЛЕНЦ

Знаю я девушку, которая находится в поиске обеспеченного мужа. Она готова за такого мужа многое перенести. Его отсутствие дома и днями, и ночами, его выпивки с друзьями любой степени тяжести (ну почти любой), даже, может быть, наличие любовницы. Поплачет в ванной, пожалуется подружке - и хватит. Идеальная просто жена!

Запросы и предложения

Будет любить , холить и лелеять - только деньги приноси исправно. Оставляй на комодике, когда в ночь уходишь и особо не шали.

И вот в поисках такого мужа она наивно полагает, что в вопросах любви чуточку хитрее вас, мужчин. Или сильнее, не знаю. Типа, красота - страшная сила. Тщательно следит за собой, хорошо одевается - все для него, потенциального любимого.

И вот, сработало! Попался мужчина. Женат, конечно. Но несчастлив в браке, дети держат... Ну это ничего! Сейчас она будет его любить всем сердцем. Ну, не сразу, а постепенно конечно, все сильнее и сильнее. А пока они обменялись номерами, он позвонил и приехал к ней с тортиком за сексом . Страстный секс состоялся, мужчина уехал, но позвонит вскоре, так как, кажется, влюбился.

…И правда ведь влюбился. Приезжает два раза в неделю с тортиком, жить уже просто без нее не может. Только вот денег на комодике не оставляет. И все идет по нарастающей, даже готов развестись, но дети держат. Она любит его все сильнее, уже даже деньги не важны. Хотя все равно непонятно, почему совсем ничего на комодике нет, ведь как же так?..

В чем дело?

Дело тут даже не в женатости данного мужчины. Через некоторое время и неженатый бросил бы приходить за сексом. Тут тонкая материя чуткого понимания истинных мотивов. Мужчин сейчас не проведешь, никаких суррогатов и полуфабрикатов в любви.

Доверие, честность и любимая девушка, а иначе к чему это все. Чуть только чувствуют подвох - отвечают искусным обманом либо отказываются играть в эту игру.

А ведь эта девушка и правда готова дарить любовь тепло и ласку, но ТОЛЬКО в благоприятных условиях. Это то главное, на чем у нее могут строиться отношения дальше. Четкие приоритеты.

На самом деле - всем же тайно хочется, чтоб в огонь и в воду, и на скаку, и по трубам, и в шалаше - вот он критерий настоящего чувства! Чтоб в трудную минуту не оставила, если дела мужа вдруг пойдут плохо. А так-то каждая сможет…

Мне кажется, это давно уже все поняли. Мужчинам уж с юности не интересны бессмысленные красавицы как матери их детей. Нагулялись, насмотрелись, все равно все одно и то же в сексе. А женщины иногда, как будто и не в курсе, пропустили этот момент развития. Все наряжаются и ждут, когда их подберут, наряженных, и сделают прекрасными наряженными женами.

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