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ГлавнаяСексЕе точка зрения"Как пройти к сердцу мужчины?" - "Это вам, девушка, надо через желудок!". Окончание

"Как пройти к сердцу мужчины?" - "Это вам, девушка, надо через желудок!". Окончание


28.06.2017
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Текст: Маргарита ЦАРИК

Действительно ли, наиболее верный способ очаровать мужчину - вкусно и сытно накормить его? Продолжаем говорить об отношении мужчин к еде. Начало читайте тут .

"Робин-бобин барабек, скушал сорок человек"


Обжоры едят много, без особого разбора - в разные периоды обжорства западают то на одно кушанье, то на другое. Покорить их можно именно обилием пищи . Можно не корпеть над сервировкой стола и не стараться удивить деликатесами - все равно обжора превратит любое, самое изысканное, застолье в неряшливую вакханалию, потому что категорически не может остановиться в поглощении пищи. Например, обжора может за один присест опустошить трехлитровую банку вкусных маринованных огурчиков, да еще и весь рассол выпить залпом вдогонку - я видела это собственными глазами. Когда обжорство начинает сказываться на весе и фигуре - обжоры частенько готовы обвинить в этом не собственную несдержанность, а спутницу жизни: "Зачем она меня так раскормила?". Нередко обжоры, натешившись объеданием, переходят с возрастом в клан фанатичных сторонников диетического питания, становятся усердными занудами и строго соблюдают всяческие ограничения, чем продолжают отравлять жизнь близким, только уже "обратно пропорциональным" способом. В общем, обжоры - это затратно и нерентабельно: вкладываешь (в буквальном смысле) много, а отдача сомнительная.

Маменькин сынок на кухне


Есть мужчины, которые до глубокой старости твердят : "А вот мама это блюдо готовила вкуснее", причем не факт, что их мамы так уж изысканно готовили. Один мой знакомый упрекает жену, что она "неправильно варит рис" - он какой-то "слишком рассыпчатый", по его мнению. "Вот у мамы был вкуснее рис - разваренный, слипшийся, комочками", - говорит он. Но, как ни странно, такого ностальгирующего по маминой кухне мужчину довольно легко заполучить - если женщина в нем заинтересована, конечно. На первом этапе знакомства нужно внимательно слушать его рассказы про маму, выказывать уважение к ней самой и к ее кулинарным творениям, стараться готовить для него что-то похожее. Позже - переписать у свекрови несколько ее коронных рецептов, изучить особенности ее подхода к приготовлению пищи и стать ее кулинарным клоном. Стоит ли овчинка выделки - решать женщине.

Продолжение на следующей странице.
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      Комментариев к статье ""Как пройти к сердцу мужчины?" - "Это вам, девушка, надо через желудок!". Окончание" (17):
Гость
Гость  04.05.2011 12:11:28
Ээээ, брат), точнее сестра, все верно... Относительно "приверед" только хочется верить, что они привереды во всем, в том числе и к людям), а не только в еде...поэтому готовить ему каждый день разное, с чувством "избранности" гораааздо приятнее))))))))).
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Маргарита Царик
Маргарита Царик  04.05.2011 17:26:55
Цитата
Гость пишет:
Ээээ, брат), точнее сестра, все верно... Относительно "приверед" только хочется верить, что они привереды во всем, в том числе и к людям), а не только в еде...поэтому готовить ему каждый день разное, с чувством "избранности" гораааздо приятнее))))))))).


интересный ход мыслей - не только оправдывает привередушек, но и самооценку поднимаетsmile;)
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Гость
Гость  05.05.2011 14:40:39
Интересно что подобная статья делает в Мужском журнале? В Космополитане каком-нибудь или в журнале для домохозяек она бы нормально смотрелась, но здесь... Маргарита вам по-моему работу пора менять ибо статьи ваши как будто "для женщин интересующихся мужской жизнью", а журнал то позиционирует себя как исключительно мужской. Берите пример с менсхелс хотя б что ли.
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Маргарита Царик
Маргарита Царик  05.05.2011 14:53:10
Цитата
Гость пишет:
Интересно что подобная статья делает в Мужском журнале? В Космополитане каком-нибудь или в журнале для домохозяек она бы нормально смотрелась, но здесь... Маргарита вам по-моему работу пора менять ибо статьи ваши как будто "для женщин интересующихся мужской жизнью", а журнал то позиционирует себя как исключительно мужской. Берите пример с менсхелс хотя б что ли.


"подобная статья" находится в рубрике "Её точка зрения", в которой публикуются материалы о том, как именно женщина смотрит на мир, мужчин, секс, отношения
типа чтобы если мужчине интересно заглянуть в мозг женщине - так вэлкомsmile:)
но раз вы не одобряете, тогда я, действительно, сегодня же увольняюсьsmile:)
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AI
AI  06.05.2011 00:13:04
Статья, действительно написана как-бы для женской аудитории. Разве что вот мужской народ никогда не станет читать тот самый космополитан и прочие подобные журналы, а зря. Чаще всего для мужчин это просто вынос мозга, а после нескольких прочитанных статей основная часть мужчин плавно переходит в разряд женоненавистников. И как эти (простите, Маргарита, к Вам это не относится) тупые идиотки могут целый день обсуждать какой-то лак для ногтей / кто на кого как посмотрел и тому подобный бред... Хорошо, а как мы, тупые идиоты, можем целый день обсуждать автохимию, футбол, пиво и "задницу вот-той вот девушки"? Да, существуют особо ограниченные экземпляры, как самцов, так и самок, которые ничего кроме вышеперечисленного не отражают, но, возможно, в силу ограниченности, им будет вполне комфортно друг с другом. В списке интересов остальных - гораздо больше пунктов. В основном такие журналы "попсовые", рассчитанные на большинство, как и основная часть фильмов и музыки (кто-нибудь когда-нибудь слышал песню о поиске конкретного условного перехода в скомпиленом ядре линов в целях сопоставления контекста с исходным кодом на сях в целях правки оного для пристыковки кривого пользовательского модуля? Нет? Вот то-то и оно...). Но такие статьи отражают именно сущность большинства, хотя есть и исключения. Моя девушка с удовольствием убивала бы всех, кто читает подобные журналы.(А лучше - добавить в типографскую краску споры сиб. язвы, чтобы автоматизировать процесс.) С ней можно обсудить технику и автохимию и она не умеет готовить. С другой стороны, публикуют то, что пользуется спросом. Предупреждён - значит вооружён. Периодически в таких журналах (имел возможность почитать) обсуждаются "светлые" идеи, как кого-нибудь на себе женить (пособия для неудачливых "поклейщиц"), как "наносить боевой макияж в целях маскировки деффектов" и тому подобные явления. По прочтении таких статей я, лично, начал относиться к женщинам с одной стороны с большим пониманием, а с другой - с большей осторожностью. С большим пониманием - иногда кажется, что частично понимаю, чего хотят или пытаются добиться некоторые особи. С большей осторожностью - теперь я знаю, как они нас обманывают (я подозревал, но не в таких масштабах) за счёт поведения, одежды, косметики и прочих "средств маскировки", которые не плохо было бы уметь распознавать. Противник не дремлет - средства ведения боя и маскировка постоянно совершенствуются. И потом, надо иметь представление об их методиках типа "танцы с бубнами" для упрощения взаимодействия. Чем занимается мужчина, которому понравилась девушка? Правильно! "Танцует с бубном": соображает, с какой стороны подойти, что сказать и т.п. Чем занимается женщина? Да тем же самым! Есть "простые рецепты" типа "бутылка водки и пачка презервативов" или "зайдёшь ко мне на чашечку кофе?" или вот более мягкий вариант, с расчётом на длительные отношения: ""правильно" накормить"(что и описано в этой статье). "Простые" методы - это намёки, действия, которые могут вообще ничего не значить. Да, можно даже лежать в одном спальнике в лесу вдвоём ПРОСТО ЧТОБЫ СОГРЕТЬСЯ. ТАК ТЕПЛЕЕ. Это тоже ни о чём не говорит, кроме того, что это разумно. Каждый может думать, что угодно и их мысли могут совпадать. Возможно меня просто хотят накормить (но я еду с рук не беру smile:-)), а может кто-то чего-то безуспешно добивается. Маргарита, как отличить?
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Маргарита Царик
Маргарита Царик  10.05.2011 14:13:21
Цитата
AI пишет:
Статья, действительно написана как-бы для женской аудитории.


нет, просто текст написан Женщиной smile:rose:
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Маргарита Царик
Маргарита Царик  10.05.2011 14:17:29
Цитата
AI пишет:
Возможно меня просто хотят накормить (но я еду с рук не беру ), а может кто-то чего-то безуспешно добивается. Маргарита, как отличить?


хм, вопрос вопросов smile:hmm:

тема для большого исследования

а зачем Вам это понимать? чтобы не упустить шанс? или чтоб не подавать неоправданных надежд? smile;)
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Дмитрий
Дмитрий  10.05.2011 21:06:10
А мне кажется,на голодный желудок секс лучше,а вы как считаете?
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AI
AI  11.05.2011 00:23:43
Маргарита, не то и не другое. Просто предпочитаю знать, когда относительно меня строят какие-либо планы. Желательно раньше остальных. Уже попадался - больше не хочу!!! Бегать от всех - не моя политика, да и корм лишним не бывает (хотя и он по ситуации). (Ура, это мой первый короткий комментарий.)
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Маргарита Царик
Маргарита Царик  11.05.2011 11:06:01
Цитата
Дмитрий пишет:
А мне кажется,на голодный желудок секс лучше,а вы как считаете?


безусловно! smile;)
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Маргарита Царик
Маргарита Царик  11.05.2011 11:08:34
Цитата
AI пишет:
Маргарита, не то и не другое. Просто предпочитаю знать, когда относительно меня строят какие-либо планы. Желательно раньше остальных. Уже попадался - больше не хочу!!! Бегать от всех - не моя политика, да и корм лишним не бывает (хотя и он по ситуации). (Ура, это мой первый короткий комментарий.)


с почином! smile:beer:

что касается ЗНАТЬ - ох... что мы можем знать наверняка? smile:?:
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AI
AI  11.05.2011 13:49:32
Ладно, поставим вопрос по-другому: есть ли для Вас разница если Вы кормите чтобы накормить и если Вы кормите, чтобы соблазнить? Если есть, то будет ли это как-то отражаться на поведении? А вообще кормёжка - процесс интимный и (как у людей, так и у животных) поделиться кормом - является проявлением внимания (/симпатии).
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Гость
Гость  11.05.2011 13:55:38
Цитата
Дмитрий пишет: А мне кажется,на голодный желудок секс лучше,а вы как считаете?

Только если в меру. Не думаю, что когда все мысли только о корме, в предобморочном состоянии, кто-то будет претендовать на секс. smile:-)
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Маргарита Царик
Маргарита Царик  11.05.2011 16:59:51
Цитата
AI пишет:
Ладно, поставим вопрос по-другому: есть ли для Вас разница если Вы кормите чтобы накормить и если Вы кормите, чтобы соблазнить? Если есть, то будет ли это как-то отражаться на поведении? А вообще кормёжка - процесс интимный и (как у людей, так и у животных) поделиться кормом - является проявлением внимания (/симпатии).


какой хороший вопрооос smile:-[

дело в том, что я обожаю готовить и угощать, поэтому стараться я буду в любом случае, но если я претендую на внимание мужчины, то, наверное, буду ещё и на эстетическую составляющую делать акцент - как сервировать, как подать, в ЧЕМ подать (в смысле одеяния) smile;)
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Маргарита Царик
Маргарита Царик  11.05.2011 17:01:55
Цитата
Гость пишет:

Цитата


Дмитрий пишет: А мне кажется,на голодный желудок секс лучше,а вы как считаете?
Только если в меру. Не думаю, что когда все мысли только о корме, в предобморочном состоянии, кто-то будет претендовать на секс.


идеально - это когда то самое "легкое чувство голода", которое мы всё время пропускаем и не успеваем выскочить из-за стола smile:D
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AI
AI  12.05.2011 01:17:02
То есть Вы хотите сказать, что процесс завоевания внимания превращается в некий ритуал. Никакой спешки, нужна возможность выбрать, что приготовить и собственно приготовить, накрыть, прихорошиться, одеться соответственно... Нужно много времени. Это для случая, если Вы кого-то пригласили в гости, встречаете "на своей территории". Это идеальный вариант. А как быть с более "полевыми" условиями? Когда нужный человек оказывается у Вас дома "вдруг". Не приходилось ли Вам (судя по Вашей фотографии Вы в таких "методах" не нуждаетесь, и можете просто пригласить в гости, хотя самцы (да и ситуации) бывают разными...) "заманивать" избранного к себе домой (как-бы (не обязательно хитрить, можно ведь и совмещать приятное с полезным) по делу: виря с компа снять, венды переставить, комп/кран/машину/(?велосипед) починить, подвинуть шкаф, повесить/снять "полочку", и т.п.), а заодно потом "по ходу дела" и накормить (как-бы за работу)? Там времени на "ритуалы" уже почти не остаётся. Но цели-то всё те же! Есть возможность быстро приготовить, нет возможности заниматься украшательством. Тогда получается, что разницы между кормёжкой "за работу" и "по другим причинам" товарищ не выявит?
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Маргарита Царик
Маргарита Царик  16.05.2011 12:17:47
Цитата
AI пишет:
А как быть с более "полевыми" условиями? Когда нужный человек оказывается у Вас дома "вдруг". Не приходилось ли Вам (судя по Вашей фотографии Вы в таких "методах" не нуждаетесь, и можете просто пригласить в гости, хотя самцы (да и ситуации) бывают разными...) "заманивать" избранного к себе домой (как-бы (не обязательно хитрить, можно ведь и совмещать приятное с полезным) по делу: виря с компа снять, венды переставить, комп/кран/машину/(?велосипед) починить, подвинуть шкаф, повесить/снять "полочку", и т.п.), а заодно потом "по ходу дела" и накормить (как-бы за работу)? Там времени на "ритуалы" уже почти не остаётся. Но цели-то всё те же! Есть возможность быстро приготовить, нет возможности заниматься украшательством. Тогда получается, что разницы между кормёжкой "за работу" и "по другим причинам" товарищ не выявит?

в "полевых условиях" тоже можно отличитьсяsmile:) главное - забота, ласка, вниманиеsmile:) хотя "выявить" достаточно трудно, если компания большая, потому что я (как и любая нормальная женщина) внимательна и заботлива со всеми smile:gamer:
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