"Как пройти к сердцу мужчины?" - "Это вам, девушка, надо через желудок!". Окончание

AI

06.05.2011 00:13:04

Статья, действительно написана как-бы для женской аудитории. Разве что вот мужской народ никогда не станет читать тот самый космополитан и прочие подобные журналы, а зря. Чаще всего для мужчин это просто вынос мозга, а после нескольких прочитанных статей основная часть мужчин плавно переходит в разряд женоненавистников. И как эти (простите, Маргарита, к Вам это не относится) тупые идиотки могут целый день обсуждать какой-то лак для ногтей / кто на кого как посмотрел и тому подобный бред... Хорошо, а как мы, тупые идиоты, можем целый день обсуждать автохимию, футбол, пиво и "задницу вот-той вот девушки"? Да, существуют особо ограниченные экземпляры, как самцов, так и самок, которые ничего кроме вышеперечисленного не отражают, но, возможно, в силу ограниченности, им будет вполне комфортно друг с другом. В списке интересов остальных - гораздо больше пунктов. В основном такие журналы "попсовые", рассчитанные на большинство, как и основная часть фильмов и музыки (кто-нибудь когда-нибудь слышал песню о поиске конкретного условного перехода в скомпиленом ядре линов в целях сопоставления контекста с исходным кодом на сях в целях правки оного для пристыковки кривого пользовательского модуля? Нет? Вот то-то и оно...). Но такие статьи отражают именно сущность большинства, хотя есть и исключения. Моя девушка с удовольствием убивала бы всех, кто читает подобные журналы.(А лучше - добавить в типографскую краску споры сиб. язвы, чтобы автоматизировать процесс.) С ней можно обсудить технику и автохимию и она не умеет готовить. С другой стороны, публикуют то, что пользуется спросом. Предупреждён - значит вооружён. Периодически в таких журналах (имел возможность почитать) обсуждаются "светлые" идеи, как кого-нибудь на себе женить (пособия для неудачливых "поклейщиц"), как "наносить боевой макияж в целях маскировки деффектов" и тому подобные явления. По прочтении таких статей я, лично, начал относиться к женщинам с одной стороны с большим пониманием, а с другой - с большей осторожностью. С большим пониманием - иногда кажется, что частично понимаю, чего хотят или пытаются добиться некоторые особи. С большей осторожностью - теперь я знаю, как они нас обманывают (я подозревал, но не в таких масштабах) за счёт поведения, одежды, косметики и прочих "средств маскировки", которые не плохо было бы уметь распознавать. Противник не дремлет - средства ведения боя и маскировка постоянно совершенствуются. И потом, надо иметь представление об их методиках типа "танцы с бубнами" для упрощения взаимодействия. Чем занимается мужчина, которому понравилась девушка? Правильно! "Танцует с бубном": соображает, с какой стороны подойти, что сказать и т.п. Чем занимается женщина? Да тем же самым! Есть "простые рецепты" типа "бутылка водки и пачка презервативов" или "зайдёшь ко мне на чашечку кофе?" или вот более мягкий вариант, с расчётом на длительные отношения: ""правильно" накормить"(что и описано в этой статье). "Простые" методы - это намёки, действия, которые могут вообще ничего не значить. Да, можно даже лежать в одном спальнике в лесу вдвоём ПРОСТО ЧТОБЫ СОГРЕТЬСЯ. ТАК ТЕПЛЕЕ. Это тоже ни о чём не говорит, кроме того, что это разумно. Каждый может думать, что угодно и их мысли могут совпадать. Возможно меня просто хотят накормить (но я еду с рук не беру), а может кто-то чего-то безуспешно добивается. Маргарита, как отличить?