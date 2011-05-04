"Как пройти к сердцу мужчины?" - "Это вам, девушка, надо через желудок!". Окончание
Текст: Маргарита ЦАРИК
Действительно ли, наиболее верный способ очаровать мужчину - вкусно и сытно накормить его? Продолжаем говорить об отношении мужчин к еде. Начало читайте тут
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"Робин-бобин барабек, скушал сорок человек"
Обжоры едят много, без особого разбора - в разные периоды обжорства западают то на одно кушанье, то на другое. Покорить их можно именно обилием пищи . Можно не корпеть над сервировкой стола и не стараться удивить деликатесами - все равно обжора превратит любое, самое изысканное, застолье в неряшливую вакханалию, потому что категорически не может остановиться в поглощении пищи. Например, обжора может за один присест опустошить трехлитровую банку вкусных маринованных огурчиков, да еще и весь рассол выпить залпом вдогонку - я видела это собственными глазами. Когда обжорство начинает сказываться на весе и фигуре - обжоры частенько готовы обвинить в этом не собственную несдержанность, а спутницу жизни: "Зачем она меня так раскормила?". Нередко обжоры, натешившись объеданием, переходят с возрастом в клан фанатичных сторонников диетического питания, становятся усердными занудами и строго соблюдают всяческие ограничения, чем продолжают отравлять жизнь близким, только уже "обратно пропорциональным" способом. В общем, обжоры - это затратно и нерентабельно: вкладываешь (в буквальном смысле) много, а отдача сомнительная.
Маменькин сынок на кухне
Есть мужчины, которые до глубокой старости твердят : "А вот мама это блюдо готовила вкуснее", причем не факт, что их мамы так уж изысканно готовили. Один мой знакомый упрекает жену, что она "неправильно варит рис" - он какой-то "слишком рассыпчатый", по его мнению. "Вот у мамы был вкуснее рис - разваренный, слипшийся, комочками", - говорит он. Но, как ни странно, такого ностальгирующего по маминой кухне мужчину довольно легко заполучить - если женщина в нем заинтересована, конечно. На первом этапе знакомства нужно внимательно слушать его рассказы про маму, выказывать уважение к ней самой и к ее кулинарным творениям, стараться готовить для него что-то похожее. Позже - переписать у свекрови несколько ее коронных рецептов, изучить особенности ее подхода к приготовлению пищи и стать ее кулинарным клоном. Стоит ли овчинка выделки - решать женщине.
Продолжение на следующей странице.
Комментариев к статье ""Как пройти к сердцу мужчины?" - "Это вам, девушка, надо через желудок!". Окончание" (17):
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|Гость пишет:
Ээээ, брат), точнее сестра, все верно... Относительно "приверед" только хочется верить, что они привереды во всем, в том числе и к людям), а не только в еде...поэтому готовить ему каждый день разное, с чувством "избранности" гораааздо приятнее))))))))).
интересный ход мыслей - не только оправдывает привередушек, но и самооценку поднимает
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|Гость пишет:
Интересно что подобная статья делает в Мужском журнале? В Космополитане каком-нибудь или в журнале для домохозяек она бы нормально смотрелась, но здесь... Маргарита вам по-моему работу пора менять ибо статьи ваши как будто "для женщин интересующихся мужской жизнью", а журнал то позиционирует себя как исключительно мужской. Берите пример с менсхелс хотя б что ли.
"подобная статья" находится в рубрике "Её точка зрения", в которой публикуются материалы о том, как именно женщина смотрит на мир, мужчин, секс, отношения
типа чтобы если мужчине интересно заглянуть в мозг женщине - так вэлком
но раз вы не одобряете, тогда я, действительно, сегодня же увольняюсь
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|AI пишет:
Статья, действительно написана как-бы для женской аудитории.
нет, просто текст написан Женщиной
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|AI пишет:
Возможно меня просто хотят накормить (но я еду с рук не беру ), а может кто-то чего-то безуспешно добивается. Маргарита, как отличить?
хм, вопрос вопросов
тема для большого исследования
а зачем Вам это понимать? чтобы не упустить шанс? или чтоб не подавать неоправданных надежд?
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|Дмитрий пишет:
А мне кажется,на голодный желудок секс лучше,а вы как считаете?
безусловно!
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|AI пишет:
Маргарита, не то и не другое. Просто предпочитаю знать, когда относительно меня строят какие-либо планы. Желательно раньше остальных. Уже попадался - больше не хочу!!! Бегать от всех - не моя политика, да и корм лишним не бывает (хотя и он по ситуации). (Ура, это мой первый короткий комментарий.)
с почином!
что касается ЗНАТЬ - ох... что мы можем знать наверняка?
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|Дмитрий пишет: А мне кажется,на голодный желудок секс лучше,а вы как считаете?
Только если в меру. Не думаю, что когда все мысли только о корме, в предобморочном состоянии, кто-то будет претендовать на секс.
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|AI пишет:
Ладно, поставим вопрос по-другому: есть ли для Вас разница если Вы кормите чтобы накормить и если Вы кормите, чтобы соблазнить? Если есть, то будет ли это как-то отражаться на поведении? А вообще кормёжка - процесс интимный и (как у людей, так и у животных) поделиться кормом - является проявлением внимания (/симпатии).
какой хороший вопрооос
дело в том, что я обожаю готовить и угощать, поэтому стараться я буду в любом случае, но если я претендую на внимание мужчины, то, наверное, буду ещё и на эстетическую составляющую делать акцент - как сервировать, как подать, в ЧЕМ подать (в смысле одеяния)
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|Гость пишет:
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Дмитрий пишет: А мне кажется,на голодный желудок секс лучше,а вы как считаете?
Только если в меру. Не думаю, что когда все мысли только о корме, в предобморочном состоянии, кто-то будет претендовать на секс.
идеально - это когда то самое "легкое чувство голода", которое мы всё время пропускаем и не успеваем выскочить из-за стола
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|AI пишет:
А как быть с более "полевыми" условиями? Когда нужный человек оказывается у Вас дома "вдруг". Не приходилось ли Вам (судя по Вашей фотографии Вы в таких "методах" не нуждаетесь, и можете просто пригласить в гости, хотя самцы (да и ситуации) бывают разными...) "заманивать" избранного к себе домой (как-бы (не обязательно хитрить, можно ведь и совмещать приятное с полезным) по делу: виря с компа снять, венды переставить, комп/кран/машину/(?велосипед) починить, подвинуть шкаф, повесить/снять "полочку", и т.п.), а заодно потом "по ходу дела" и накормить (как-бы за работу)? Там времени на "ритуалы" уже почти не остаётся. Но цели-то всё те же! Есть возможность быстро приготовить, нет возможности заниматься украшательством. Тогда получается, что разницы между кормёжкой "за работу" и "по другим причинам" товарищ не выявит?
в "полевых условиях" тоже можно отличиться главное - забота, ласка, внимание хотя "выявить" достаточно трудно, если компания большая, потому что я (как и любая нормальная женщина) внимательна и заботлива со всеми
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