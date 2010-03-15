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Мужской журнал Top4Man Екатеринбург

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Женские сексуальные фантазии. Опровергаем мифы


12.04.2017
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Текст: Маргарита ЦАРИК

Вы, мужчины, все время пытаетесь понять - что творится в нашей женской голове. Вы снимаете фильмы "Чего хотят женщины" и пишете в своих журналах статьи на тему: "Что она имеет в виду, когда говорит…" А некоторые пытаются расшифровать наши сексуальные фантазии и даже делают подборку: топ-8 женских сексуальных фантазий . Сегодня я облегчу вам жизнь, отметив галочкой, что из них - правда, а что нет.

Маленькая девочка и большой мальчик

Top4man пишет: "Женщины тоже любят примерить на себя образ невинной 15-летней девочки, которая только и ждет, чтобы ее положили на колено и как следует отшлепали".

Наш ответ: ДА. Но…

Только не 15-летней девочкой (о педофилии никто из нас не мечтает, поверьте, если только речь не идет о Джеке Николсоне, которому 73, или Алене Делоне, которому 74), а просто слабой женщиной, добычей. Потому что иногда нам хочется нежного секса , но чаще - страстного и грубого. Нам нравится чувствовать мужскую силу - и на ее фоне нашу женскую слабость. Чтобы мужчина был главным, господином, победителем, а мы его - рабыней, добычей, побежденной. Буквально - прижал к стене, задрал юбку и трахнул. Все, разговор окончен.

Женские фантазии

Секс с незнакомцем

Top4man пишет: "Секс с таинственным незнакомцем (естественно, симпатичным и отдаленно похожим на отца) - одна из самых странных женских сексуальных фантазий".

Наш ответ: НЕТ

Если только незнакомец - не Бред Питт или Джонни Депп. Но какие же они незнакомцы? Поэтому однозначное - нет. И, вообще, с точки зрения здравого смысла - как может быть секс с незнакомцем? Если он на улице на тебя накинулся - то это изнасилование (но о нем чуть ниже), если ты только что познакомилась с ним в ночном клубе и потащила в туалет - то это уже не незнакомец, ты же с ним ПОЗНАКОМИЛАСЬ! Это всего лишь "одноразовый секс с почти незнакомым мужчиной". "Почти"! Потому что тебе как минимум надо перекинуться с ним двумя словами.

Секс втроем

Сексуальные фантазии

Top4man пишет: "Нет ничего странного в том, что женщину влечет к своему полу".

Наш ответ: НЕТ

И я подробно писала об этом : то, что все женщины в глубине души лесбиянки - это как раз самое распространенное мужское заблуждение.

Top4man пишет: "Секс с двумя самцами тоже имеет место быть в ее сексуальных фантазиях".

Наш ответ: ДА.

Секс с двумя мужчинами - это...

Продолжение на следующей странице.

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      Комментариев к статье "Женские сексуальные фантазии. Опровергаем мифы" (12):
Вячеслав Радченков
Вячеслав Радченков  15.03.2010 07:40:02
О_о Маргарита я так понимаю это вас вывели из себя достаточно глупые статьи?
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Вячеслав Радченков
Вячеслав Радченков  15.03.2010 07:57:52
Женские сексуальные фантазии) это невероятная тема) Я слушал одну такую сексуальную фантазии пару часов) а секса в этой СЕКСуальной фантазии так и не оказалось)))
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Маргарита Царик
Маргарита Царик  15.03.2010 16:00:25
Цитата
Вячеслав Радченков пишет:
О_о Маргарита я так понимаю это вас вывели из себя достаточно глупые статьи?


скорее, дали повод и вдохновениеsmile:)
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Вячеслав Радченков
Вячеслав Радченков  15.03.2010 19:36:40
Ну Марагарита значит я так прочитал)) когда читал чувствовалась прям вот фраза " как вы надоели со своими фантазиями о женских фантазиях"
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Гость
Гость  15.03.2010 21:28:08
после этой статьи такое чувство что женщины вообще не фантазируют))))))) копец!
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Маргарита Царик
Маргарита Царик  17.03.2010 14:09:50
Цитата
Гость пишет:
после этой статьи такое чувство что женщины вообще не фантазируют))))))) копец!


ну почему же, мы готовим для вас подробный перечень женских откровений smile;) следите за нашей рубрикойsmile:)
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Маргарита Царик
Маргарита Царик  17.03.2010 14:11:12
Цитата
Вячеслав Радченков пишет:
Ну Марагарита значит я так прочитал)) когда читал чувствовалась прям вот фраза " как вы надоели со своими фантазиями о женских фантазиях"



примерно так, но не "надоели", а "пора внести ясность" smile:D
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Танюшка Пермякова
Танюшка Пермякова  22.03.2010 01:08:25
Цитата
после этой статьи такое чувство что женщины вообще не фантазируют))))))) копец!

Как же не фантазируют, еще как фантазируют, и не меньше чем мужчины smileO:-)
Не могу конечно говорить за всех smile:friends: .. и все же smile:)
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Маргарита Царик
Маргарита Царик  23.03.2010 11:00:40
Цитата
Танюшка Пермякова пишет:


Как же не фантазируют, еще как фантазируют, и не меньше чем мужчины
Не могу конечно говорить за всех .. и все же


поделитесь?smile:)
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Рия
Рия  30.03.2010 14:57:37
Эх,прочитала статью и немного расстроилась...потому что в моих фантазиях секса вообще нет... smileO:-) У меня так, наивняк сплошной: находиться рядом с любимым человеком,используя его крепкое плечо в качестве подушки - это вообще наболевшее.. smile:cry: ...или ,например,совместное принятие ванны с любимым....это очень эротично...
Эх,только сильно не смейтесь..... smile:-[
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Маргарита Царик
Маргарита Царик  07.04.2010 16:56:59
Цитата
Рия пишет:
Эх,прочитала статью и немного расстроилась...потому что в моих фантазиях секса вообще нет... У меня так, наивняк сплошной: находиться рядом с любимым человеком,используя его крепкое плечо в качестве подушки - это вообще наболевшее.. ...или ,например,совместное принятие ванны с любимым....это очень эротично...
Эх,только сильно не смейтесь.....


ну кто же Вас упрекнет в наивности, романтизму можно только позавидоватьsmile:)
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Рия
Рия  10.04.2010 13:32:37
Спасибо,Маргарита smile:rose:
романтизма во мне хватает....жду того,с кем это всё можно воплотить в реальность.. smile*DANCE*
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