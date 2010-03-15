Женские сексуальные фантазии. Опровергаем мифы
Текст: Маргарита ЦАРИК
Вы, мужчины, все время пытаетесь понять - что творится в нашей женской голове. Вы снимаете фильмы "Чего хотят женщины" и пишете в своих журналах статьи на тему: "Что она имеет в виду, когда говорит…" А некоторые пытаются расшифровать наши сексуальные фантазии и даже делают подборку: топ-8 женских сексуальных фантазий . Сегодня я облегчу вам жизнь, отметив галочкой, что из них - правда, а что нет.
Маленькая девочка и большой мальчик
Top4man пишет: "Женщины тоже любят примерить на себя образ невинной 15-летней девочки, которая только и ждет, чтобы ее положили на колено и как следует отшлепали".
Наш ответ: ДА. Но…
Только не 15-летней девочкой (о педофилии никто из нас не мечтает, поверьте, если только речь не идет о Джеке Николсоне, которому 73, или Алене Делоне, которому 74), а просто слабой женщиной, добычей. Потому что иногда нам хочется нежного секса , но чаще - страстного и грубого. Нам нравится чувствовать мужскую силу - и на ее фоне нашу женскую слабость. Чтобы мужчина был главным, господином, победителем, а мы его - рабыней, добычей, побежденной. Буквально - прижал к стене, задрал юбку и трахнул. Все, разговор окончен.
Секс с незнакомцем
Top4man пишет: "Секс с таинственным незнакомцем (естественно, симпатичным и отдаленно похожим на отца) - одна из самых странных женских сексуальных фантазий".
Наш ответ: НЕТ
Если только незнакомец - не Бред Питт или Джонни Депп. Но какие же они незнакомцы? Поэтому однозначное - нет. И, вообще, с точки зрения здравого смысла - как может быть секс с незнакомцем? Если он на улице на тебя накинулся - то это изнасилование (но о нем чуть ниже), если ты только что познакомилась с ним в ночном клубе и потащила в туалет - то это уже не незнакомец, ты же с ним ПОЗНАКОМИЛАСЬ! Это всего лишь "одноразовый секс с почти незнакомым мужчиной". "Почти"! Потому что тебе как минимум надо перекинуться с ним двумя словами.
Секс втроем
Top4man пишет: "Нет ничего странного в том, что женщину влечет к своему полу".
Наш ответ: НЕТ
И я подробно писала об этом : то, что все женщины в глубине души лесбиянки - это как раз самое распространенное мужское заблуждение.
Top4man пишет: "Секс с двумя самцами тоже имеет место быть в ее сексуальных фантазиях".
Наш ответ: ДА.
Секс с двумя мужчинами - это...
Продолжение на следующей странице.
Комментариев к статье "Женские сексуальные фантазии. Опровергаем мифы" (12):
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|Вячеслав Радченков пишет:
О_о Маргарита я так понимаю это вас вывели из себя достаточно глупые статьи?
скорее, дали повод и вдохновение
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|Гость пишет:
после этой статьи такое чувство что женщины вообще не фантазируют))))))) копец!
ну почему же, мы готовим для вас подробный перечень женских откровений следите за нашей рубрикой
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|Вячеслав Радченков пишет:
Ну Марагарита значит я так прочитал)) когда читал чувствовалась прям вот фраза " как вы надоели со своими фантазиями о женских фантазиях"
примерно так, но не "надоели", а "пора внести ясность"
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|после этой статьи такое чувство что женщины вообще не фантазируют))))))) копец!
Как же не фантазируют, еще как фантазируют, и не меньше чем мужчины
Не могу конечно говорить за всех .. и все же
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|Танюшка Пермякова пишет:
Как же не фантазируют, еще как фантазируют, и не меньше чем мужчины
Не могу конечно говорить за всех .. и все же
поделитесь?
Эх,только сильно не смейтесь.....
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|Рия пишет:
Эх,прочитала статью и немного расстроилась...потому что в моих фантазиях секса вообще нет... У меня так, наивняк сплошной: находиться рядом с любимым человеком,используя его крепкое плечо в качестве подушки - это вообще наболевшее.. ...или ,например,совместное принятие ванны с любимым....это очень эротично...
Эх,только сильно не смейтесь.....
ну кто же Вас упрекнет в наивности, романтизму можно только позавидовать
романтизма во мне хватает....жду того,с кем это всё можно воплотить в реальность..