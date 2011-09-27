"Эйфория" - лучший массажный салон для мужчины с точки зрения женщины

13.09.2017

Скажу вам честно: своего мужа я никогда в жизни не отпустила бы в массажный салон. Потому что все мы с вами знаем, что чаще всего скрывается под этой формулировкой из двух слов. В большинстве случаев массаж - это лишь предлог, как для алкоголика рыбалка.

С другой стороны, я прекрасно понимаю, что "все мужчины делают это". Ну если не все, то большинство. И если не делают, то уж точно хотят сделать. В общем, если меня поставят перед фактом: массажный салон или развод (странное, конечно, условие, но я же фантазирую), то я знаю, какой массажный салон выбрать - "Эйфория" . Сейчас объясню, почему.

Во-первых, в "Эйфории" меня уверили, что в их массажном салоне делают именно массаж, а не то, что вы все думаете. Как в стриптизе: смотреть можно, трогать нельзя. Только здесь, наоборот, трогают - ну а как можно делать массаж, взглядом что ли? Но подчеркиваю - только массаж, никакого интима. За этим бдительно следят в "Эйфории", беспокоясь за свою репутацию. А это значит, что за верность и моральный облик своего супруга я могу быть спокойна. Кстати, об упомянутом стриптизе!

На мой взгляд, создатели "Эйфории" очень мудро совместили массаж со стриптизом, чтобы, значит, сначала усладить взор гостей, а потом и доставить им массажные удовольствия. Нет, ну логично же: уж если это мужской салон, то как без любимого мужского развлечения - раздевающихся девушек? Организаторы посчитали, что стриптиз может быть идеальным началом вечера, и, кстати, если вы позвоните предварительно, то можете даже заранее обсудить сценарий. Разумеется, в салоне есть и VIP-комната и комната для приватных танцев. На VIP-комнате остановимся подробнее: она создана для небольших компаний (а мужчины ведь любят ходить в такие места именно компаниями) из двух-пяти человек, чтобы отдельно от остальных гостей можно было удобно устроиться, и все действо происходило исключительно в рамках их маленькой компании, без посторонних.

Третья отличительная черта "Эйфории" от других массажных салонов - этакое ноу-хау: душ с девушкой. (Ну, не знаю, не знаю - стоит ли своему мужу говорить о такой услуге…). В принципе вполне ведь естественно перед массажем принять душ? Или после, чтоб смыть масло, к примеру… Так вот, здесь девушка помогает мужчине принять душ. Опять-таки, если, как обещают организаторы, дальше мытья дело не зайдет - то, как говорится, "пуркуа бы и не па", пусть моется.





Четвертый плюс - тоже эстетический. Речь идет об интерьерах салона "Эйфория" . Их здесь сделали нарочито роскошными, как сейчас модно говорить: "элитными". Бельгийские ковры и итальянские кожаные диваны - все сделано для того, чтобы мужчина почувствовал себя если не повелителем вселенной, то очень состоятельным и довольным жизнью человеком. Вот против этого я вообще ничего не имею. Высокий уровень приема гостей - это и кошке приятно.

Пятый плюс - гастрономический. Любому мужчине приятно начать вечер с бокала хорошего вина или коньяка. Можно покурить кальян (совсем как падишах, перед которым танцуют наложницы). А можно даже заказать что-нибудь перекусить - в "Эйфории" есть своя кухня. Вообще, такие "культпоходы" лучше планировать заранее - обсудить не только меню - что будете пить и есть, но и программу: стриптиз, вид массажа, душ… Вы ведь уже в понедельник знаете, что, скажем, в четверг у вас деловая встреча с партнерами, которую лучше всего "скрепить" в каком-то приятном месте. (В пятницу "в школу не пойдем".) Кстати, девушек, а их, как называют организаторы, прекрасных русалок, здесь пятнадцать, тоже можно выбрать заранее, для этих целей в "Эйфории" есть портфолио.

Резюмируем: мужчина, один или с друзьями, приходит после напряженной рабочей недели в место, где его встречают как короля, наливают "рюмку чая", услаждают его взгляд эротическим шоу, делают ему массаж. Добавьте к этому еще "Карту любимого гостя", которая предусматривает скидки, бонусы и подарки… Ну какой нормальный мужчина откажется от такого? Скорее, если он откажется - то он совершенно ненормальный.

И знаете, что я думаю? Да пусть он (муж) идет в массажный салон! В конце концов, мне от этого только польза - его там стриптизом, душем, массажем и бокалом вина разогреют, а мне потом достанется все остальное, куда он от меня денется!

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