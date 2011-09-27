Rambler's Top100
Поставить закладку
Карта сайта RSS Читать в Яндекс.Ленте Читать в Google Reader
  Войти       Регистрация      
18+
Мужской журнал Top4Man Екатеринбург

ГлавнаяСексЕе точка зрения"Эйфория" - лучший массажный салон для мужчины с точки зрения женщины

"Эйфория" - лучший массажный салон для мужчины с точки зрения женщины


13.09.2017
Увеличить шрифт
0
Нравится

Скажу вам честно: своего мужа я никогда в жизни не отпустила бы в массажный салон. Потому что все мы с вами знаем, что чаще всего скрывается под этой формулировкой из двух слов. В большинстве случаев массаж - это лишь предлог, как для алкоголика рыбалка.

С другой стороны, я прекрасно понимаю, что "все мужчины делают это". Ну если не все, то большинство. И если не делают, то уж точно хотят сделать. В общем, если меня поставят перед фактом: массажный салон или  развод (странное, конечно, условие, но я же фантазирую), то я знаю, какой массажный салон выбрать - "Эйфория" .  Сейчас объясню, почему. 

Во-первых, в "Эйфории" меня уверили, что в их массажном салоне делают именно массаж, а не то, что вы все думаете. Как в стриптизе: смотреть можно, трогать нельзя. Только здесь, наоборот, трогают - ну а как можно делать массаж, взглядом что ли? Но подчеркиваю - только массаж, никакого интима. За этим бдительно следят в "Эйфории", беспокоясь за свою репутацию.  А это значит, что за верность и моральный облик  своего супруга я могу быть спокойна. Кстати, об упомянутом стриптизе!

На мой взгляд, создатели "Эйфории" очень мудро совместили массаж со стриптизом, чтобы, значит, сначала усладить взор гостей, а потом и доставить им массажные удовольствия. Нет, ну логично же: уж если это мужской салон, то как без любимого мужского развлечения - раздевающихся девушек? Организаторы посчитали, что стриптиз может быть идеальным началом вечера, и, кстати, если вы позвоните предварительно, то можете даже заранее обсудить сценарий. Разумеется, в салоне есть и  VIP-комната и комната для приватных танцев. На VIP-комнате остановимся подробнее: она создана для небольших компаний (а мужчины ведь любят ходить в такие места именно компаниями) из двух-пяти человек, чтобы отдельно от остальных гостей можно было удобно устроиться, и все действо происходило исключительно в рамках их маленькой компании, без посторонних.

 массажный салон

Третья отличительная черта "Эйфории" от других массажных салонов - этакое ноу-хау: душ с девушкой. (Ну, не знаю, не знаю - стоит ли своему мужу говорить о такой услуге…). В принципе вполне ведь естественно перед массажем принять душ? Или после, чтоб смыть масло, к примеру… Так вот, здесь девушка помогает мужчине принять душ. Опять-таки, если, как обещают организаторы,  дальше мытья дело не зайдет - то, как говорится, "пуркуа бы и не па", пусть моется.

массажный салон эйфория

Четвертый плюс - тоже эстетический. Речь идет об интерьерах салона "Эйфория" . Их здесь сделали нарочито роскошными, как сейчас модно говорить: "элитными". Бельгийские ковры и итальянские кожаные диваны - все сделано для того, чтобы мужчина почувствовал себя если не повелителем вселенной, то очень состоятельным и довольным жизнью человеком. Вот против этого я вообще ничего не имею. Высокий уровень приема гостей - это и кошке приятно.

Приятный отдых в Екатеринбурге

Пятый плюс - гастрономический. Любому мужчине приятно начать вечер с бокала хорошего вина или коньяка. Можно покурить кальян (совсем как падишах, перед которым танцуют наложницы). А можно даже заказать что-нибудь перекусить - в "Эйфории" есть своя кухня.  Вообще, такие "культпоходы" лучше планировать заранее - обсудить не только меню - что будете пить и есть, но и программу: стриптиз, вид массажа, душ… Вы ведь уже в понедельник знаете, что, скажем,  в четверг у вас деловая встреча с партнерами, которую лучше всего "скрепить" в каком-то приятном месте. (В пятницу "в школу не пойдем".)  Кстати, девушек, а их, как называют организаторы, прекрасных русалок, здесь пятнадцать, тоже можно выбрать заранее, для этих целей в "Эйфории" есть портфолио.

Резюмируем: мужчина, один или с друзьями, приходит после напряженной рабочей недели в место, где его встречают как короля, наливают "рюмку чая", услаждают его взгляд эротическим шоу, делают ему массаж. Добавьте к этому еще "Карту любимого гостя", которая  предусматривает скидки, бонусы и подарки… Ну какой нормальный мужчина откажется от такого? Скорее, если он откажется - то он совершенно ненормальный.

И знаете, что я думаю? Да пусть он (муж) идет в массажный салон! В конце концов, мне от этого только польза - его там стриптизом, душем, массажем и бокалом вина разогреют, а мне потом достанется все остальное, куда он от меня денется!

Екатеринбург, пр. Ленина 81/83
(вход с ул. Восточной)

Тел.: (343) 355-30-03, круглосуточно

http://www.eiforia-spa.ru/

х
HTML-код для вставки
BBcode для вставки

Распечатать Вставить в блог Добавить в избранное

0
Нравится
Рейтинг: 3.44
1 2 3 4 5
Материалы по теме:
Секс-игрушки. Советы по использованию
Девять фактов о вибраторе. В режиме "вибро"
Игрушки для взрослых: найти и перепрятать?
Детям не игрушка. Кратко о секс-игрушках


      Комментариев к статье ""Эйфория" - лучший массажный салон для мужчины с точки зрения женщины" (2):
Гость
Гость  27.09.2011 15:05:44
Мужики, у кого есть проблемы с размером члена, я хочу посоветовать вам обсолютно новый сервис по увеличению члена goo.gl/OyyA7 который мне очень помог и я блогодарин создателям этого сервиса. Действуйте прямо сейчас не теряйте времени будьте счастливы начав новую жизнь.
   Ссылка на комментарий
Гость
Гость  30.11.2013 18:41:57
рекламка очередного борделя методом от противного
   Ссылка на комментарий



Секс
Спецпроекты:
Справочник:
 
 
 


TOP 4

лучшее | обсуждаемое
Верни девушке первоначальный облик

Мужской журнал
      Rambler's Top100

     
© «TOP4MAN.RU»,
2008 - 2017.
Все права защищены.
О нас  |   Рекламодателям   |   RSS  Статьи

Мы в социальных сетях:       
Один из самых посещаемых, раздел "Секс" рассказывает о технике и психологии секса - как познакомиться и организовать первое свидание, как понимать то, что говорит женщина и быстрее довести ее до оргазма. Специальная женская рубрика "Ее точка зрения" открывает вам глаза на многие вещи - как на самом деле женщины относятся к изменам, часто ли врут и имитируют удовольствие от секса. Здесь же - рубрика "Знакомства", где вы сможете познакомиться онлайн, и словарь секса.