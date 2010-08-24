"Расстанемся друзьями?" Дружба после секса

AI

19.05.2011 01:46:07

Здравствуйте, Маргарита.На сколько я знаю, Казанова отличается от Дон(а) Жуана именно тем, что остаётся другом тем, с кем был связан "узами секса". Казанове интересен внутренний мир женщины, он любит их, восхищается каждой. Дон Жуан презирает женщин - ему важна лишь только победа над очередной "жертвой" (по теме "Коллекционер от секса"). Я так мню, что встречаются, в основном, эти два типа. Основная проблема друзей-любовников в том, что часто после секса кто-то начинает заявлять права на своего партнёра, как на собственность (предмет). Такие права и требования - в основном проявление комплекса неполноценности. Человек понимает, что "ничем таким" не выделяется, но очень хочет стабильности. Пытается сохранить пару принудительно, ставя своего партнёра в положение собственности. В таких условиях, естественно, дружба уже невозможна. (Я это прекрасно понимаю, как человек с запущенным и разращенным комплексом неполноценности сдобренным периодически развивающейся манией величия ("но я лечусь" / а не надо говорить, что простое - это сложное!) :-]) Хотя расстаться друзьями можно даже с такой мерзкой тварью, как я. (Для этого меня надо просто довести, что очень сложно, но сохранить общие со мной интересы и идеи. Обиды я прощаю быстро (забываю - память плохая), но делаю выводы, а общаться с "бывшими" могу абсолютно спокойно - главное, чтобы было о чём поговорить.) К "бывшим" уже нет никаких собственнических претензий. Одно дело, когда "собственность" уходит от тебя (И куда это она? Стоять! Молчать!) и совсем другое - когда ты бежишь от "собственности" (которая, видимо, считает тебя своей собственностью и посылает пинку вдогонку). Короче два "нормальных" (да кто сейчас нормальный) человека могут расстаться друзьями так же как и две "моли белых" с комплексом неполноценности, чего не скажешь о смешанных парах и народе с манией величия. Здесь, наверное, оптимальный вариант - последний. Два человека - пара - не имеют претензий друг к другу, сосуществуют. Им хорошо вместе. Но здесь действует программерский принцип - "если оно работает, то лучше это не трогать". Пока они не определились - всё хорошо. Я не берусь предсказывать что будет, если они "самоопределятся", но скорее всего, тогда начнётся ответственность друг за друга, возможно начнут проявляться признаки собственничества (Куда ты на улицу без шарфа? Там всего-то +5! Простудишься, заболеешь - мне тебя лечить!). Я так мню, что каждый волен выбирать сам. Нас с детства приучают к тому, что когда маме холодно - мы надеваем свитер. И шарф. И шубку. И шапку. И валенки. И... Даже если на улице плюс. Мы не учимся самостоятельно оценивать в чём нам будет тепло, а в чём холодно, потому что "это за нас определяют", даже если это не лучший вариант. По воспитанию "заботливые" родители нас не учат оценивать ситуацию самостоятельно, что отражается и на нашей семейной жизни и на нашем взаимодействии с окружающими людьми. Многие мои знакомые "полегли" на этом и в +30 выходят в полном комплекте утепления системы "арктика", а в -30 ещё только не в босоножках... Ну это отклонение от темы. Здесь важно, что каждый решает за себя сам и нет нужды контролировать ближнего своего. Он(а) сам(а) определит, что есть, как одеваться, чем заниматься и о чём думать. (Приведённое - влияние контекста воспитания на поведение взрослых особей в паре.) Это всё значит, что дружба после секса может быть у тех, кто способен самостоятельно мыслить (Особенность воспитания - думать за себя и принимать решения самостоятельно. Это также значит, что человеку не нужен сторонний наблюдатель - "нянька", который будет обеспечивать поддержание процессов его жизнедеятельности (таким нужен собственник)) и имеют равную самооценку (низкую или среднюю - два человека с манией величия вряд ли уживутся вместе), что довольно редко встречается и подтверждается статистикой по сделанной выборке. Идеальные отношения сформировались только в последней паре (друзья->друзья+любовники) , всё остальное - "с натяжкой", даже у первой пары (путь преобразований друзья->любовники->друзья).