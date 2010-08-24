"Расстанемся друзьями?" Дружба после секса
Текст: Маргарита ЦАРИК
Почему мужчине и женщине так трудно бывает "расстаться друзьями", когда заканчиваются отношения?
Дружба после секса
По поводу дружбы "мужчина-женщина" модно цитировать реплику чеховского персонажа: "Женщина может быть мужчине другом только в такой последовательности: приятель, любовница, и только затем - друг". Для меня вопроса "Бывает ли дружба между мужчиной и женщиной?" не существует, потому что, конечно же, мужчина и женщина могут быть друзьями, думать иначе - приписывать представителям обоих полов непобедимую, буквально тотальную зависимость от сексуальных инстинктов.
Намного больше меня интересует, почему мужчине и женщине так трудно бывает "расстаться друзьями", когда распадается семья или заканчивается роман? Сама я всегда стремилась сохранить дружеские отношения со своими возлюбленными. И никак не могла понять - почему не получается? Я решила спросить у моих подруг - какой у них был опыт дружбы с мужчиной после секса? Вот что они мне рассказали:>
Вероника, 30 лет: Мои отношения с Андреем идеально соответствовали формуле "приятель-любовник-друг". Мы действительно были сначала просто добрыми приятелями-коллегами, не более: общение сводилось к пристрастному обсуждению действий руководства в курилке и совместному участию в корпоративных праздниках. На одной из таких вечеринок и завязался наш легкомысленный роман. Прогулок под луной практически не было, никакой такой особой влюбленности и романтики, а было много секса и чувственности. Но чувственность, как выяснилось, меркнет, если нет истинных чувств. Без любви наша страсть быстро иссякла, зато на смену ей пришла прекрасная искренняя дружба. Мы перестали быть любовниками по взаимному стремлению, поэтому нас обоих не терзали ни ревность, ни обида, нам нечего было делить, и не было никаких претензий друг к другу. А доверие и душевная близость возникли. Поэтому мы стали отличными преданными друзьями, и остаемся ими до сих пор. И это лучший итог нашего недолгого романа.
Продолжение на следующей странице.
Комментариев к статье ""Расстанемся друзьями?" Дружба после секса" (23):
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|мущщина пишет:
иногда одно другому не мешает
всегда не мешает
но не всегда получается
ушел и сжог мосты
если начинается новая жизнь, нафиг туда старье тащить из прежней жизни??
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|Филиппок пишет:
а я никогда не хотел дружить со своими бывшими
ушел и сжог мосты
если начинается новая жизнь, нафиг туда старье тащить из прежней жизни??
Ваша право и Ваша правда
а я вот люблю со всеми быть в хороших отношениях, необязательно дружить взасос, можно мило и отстраненно
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|мужской_пол пишет:
очень впечатляющие исповеди)) интересно насколько они правдивые))
абсолютная дословная правда, ни одного слова выдумки
ну разве что одно - не больше
На сколько я знаю, Казанова отличается от Дон(а) Жуана именно тем, что остаётся другом тем, с кем был связан "узами секса". Казанове интересен внутренний мир женщины, он любит их, восхищается каждой. Дон Жуан презирает женщин - ему важна лишь только победа над очередной "жертвой" (по теме "Коллекционер от секса"). Я так мню, что встречаются, в основном, эти два типа. Основная проблема друзей-любовников в том, что часто после секса кто-то начинает заявлять права на своего партнёра, как на собственность (предмет). Такие права и требования - в основном проявление комплекса неполноценности. Человек понимает, что "ничем таким" не выделяется, но очень хочет стабильности. Пытается сохранить пару принудительно, ставя своего партнёра в положение собственности. В таких условиях, естественно, дружба уже невозможна. (Я это прекрасно понимаю, как человек с запущенным и разращенным комплексом неполноценности сдобренным периодически развивающейся манией величия ("но я лечусь" / а не надо говорить, что простое - это сложное!) :-]) Хотя расстаться друзьями можно даже с такой мерзкой тварью, как я. (Для этого меня надо просто довести, что очень сложно, но сохранить общие со мной интересы и идеи. Обиды я прощаю быстро (забываю - память плохая), но делаю выводы, а общаться с "бывшими" могу абсолютно спокойно - главное, чтобы было о чём поговорить.) К "бывшим" уже нет никаких собственнических претензий. Одно дело, когда "собственность" уходит от тебя (И куда это она? Стоять! Молчать!) и совсем другое - когда ты бежишь от "собственности" (которая, видимо, считает тебя своей собственностью и посылает пинку вдогонку). Короче два "нормальных" (да кто сейчас нормальный) человека могут расстаться друзьями так же как и две "моли белых" с комплексом неполноценности, чего не скажешь о смешанных парах и народе с манией величия. Здесь, наверное, оптимальный вариант - последний. Два человека - пара - не имеют претензий друг к другу, сосуществуют. Им хорошо вместе. Но здесь действует программерский принцип - "если оно работает, то лучше это не трогать". Пока они не определились - всё хорошо. Я не берусь предсказывать что будет, если они "самоопределятся", но скорее всего, тогда начнётся ответственность друг за друга, возможно начнут проявляться признаки собственничества (Куда ты на улицу без шарфа? Там всего-то +5! Простудишься, заболеешь - мне тебя лечить!). Я так мню, что каждый волен выбирать сам. Нас с детства приучают к тому, что когда маме холодно - мы надеваем свитер. И шарф. И шубку. И шапку. И валенки. И... Даже если на улице плюс. Мы не учимся самостоятельно оценивать в чём нам будет тепло, а в чём холодно, потому что "это за нас определяют", даже если это не лучший вариант. По воспитанию "заботливые" родители нас не учат оценивать ситуацию самостоятельно, что отражается и на нашей семейной жизни и на нашем взаимодействии с окружающими людьми. Многие мои знакомые "полегли" на этом и в +30 выходят в полном комплекте утепления системы "арктика", а в -30 ещё только не в босоножках... Ну это отклонение от темы. Здесь важно, что каждый решает за себя сам и нет нужды контролировать ближнего своего. Он(а) сам(а) определит, что есть, как одеваться, чем заниматься и о чём думать. (Приведённое - влияние контекста воспитания на поведение взрослых особей в паре.) Это всё значит, что дружба после секса может быть у тех, кто способен самостоятельно мыслить (Особенность воспитания - думать за себя и принимать решения самостоятельно. Это также значит, что человеку не нужен сторонний наблюдатель - "нянька", который будет обеспечивать поддержание процессов его жизнедеятельности (таким нужен собственник)) и имеют равную самооценку (низкую или среднюю - два человека с манией величия вряд ли уживутся вместе), что довольно редко встречается и подтверждается статистикой по сделанной выборке. Идеальные отношения сформировались только в последней паре (друзья->друзья+любовники) , всё остальное - "с натяжкой", даже у первой пары (путь преобразований друзья->любовники->друзья).
Здравствуйте, Маргарита.
Основная проблема друзей-любовников в том, что часто после секса кто-то начинает заявлять права на своего партнёра, как на собственность [QUOTE]
минутку-минутку! мы говорим о том, чтобы расстаться друзьями после отношений? или о том, что друзья становятся любовниками? - это же совсем другой текст! дать ссылку?
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|AI пишет:
Идеальные отношения сформировались только в последней паре (друзья->друзья+любовники) , всё остальное - "с натяжкой", даже у первой пары (путь преобразований друзья->любовники->друзья).
совсем мне не нравится вариант "последней пары" - ни любви толком, ни дружбы
а вот первый вариант с точки зрения "расстаться без претензий, да ещё получить в подарок хорошего друга" - очень нравится
А оно взаимосвязано. Или друзья-любовники и (друзья->)любовники->друзья - по одну сторону этого барьера (никто никого к себе в собственность не записывает и продолжаются нормальные отношения) или (друзья->)любовники->"больше не друзья" - по другую (кто-то кого-то записал себе в собственность, а теперь выражает недовольство её собственной личной жизнью - ревнует и бесится. А ещё есть незабытые обиды и "идеологические" разногласия.
ну таки посмотрите "обратный принцип" http://www.top4man.ru/sex/ee-tochka-z...e-ipotish/
а то мне пересказывать сформулированные аргументы как-то странно
[QUOTE]Остаться друзьями практически невозможно.). К оному и пример с Казановой и Дон(ом) Жуаном.[/QUOTE]
возможно-возможно, я же оставалась просто не каждый раз это ДРУЖБА, бывают и суррогаты (вышепреведенные)
а вот кстати про Казанову, если не читали
http://www.top4man.ru/sex/ee-tochka-z...u-babnika/
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|AI пишет:
В последнем варианте - и хорошо, что не определились. Такое "определение" легко может испортить отношения (Если друзья, то какая может быть любовь, если любовь - бегом быстро в магазин за продуктами! А мусор ты вынес(ла)? Нет? Вот ведь скотина.). Другом понукать и командовать нельзя, но он может помочь по своему усмотрению (но за это надо хотя бы высказать свою признательность), а любовники - при худшем раскладе "моя собственность должна выполнять все мои прихоти" (возможно: "я за твою работу натурой плачу!") - это уже рабство. Может и крайняя, но очень показательная форма отношений. Люди должны быть вместе потому, что им вместе хорошо, а не потому, что "так надо".
я не знаю, откуда вы всё время берете такие примеры с "понуканием" и "так надо"
в моей жизни (и у меня самой, и вокруг меня) совсем другие отношения - теплые и праздничные
А Казанова и Дон Жуан всё-таки не одно и то же. "Казановы" встречаются редко, именно о них Ваша "та" статья, а "Дон(ов) Жуанов" - много. У них чисто спортивный интерес. Меня добила фраза, брошенная знакомым: "О! Девушка пошла. Надо пойти с этой ТОЖЕ познакомиться." Сказанно было в формате "вот и ещё одна жертва". На сколько я знаю, у этого товарища довольно мерзкий характер и с ним долго никто не уживался, а вот чисто спортивный интерес по оно у него был.
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