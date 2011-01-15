Беспонтовый секс, или Чем можно разочаровать женщину
Текст: Маргарита ЦАРИК
Если женщина не испытывает удовольствия от секса - значит, виноват мужчина.
Далеко не все женщины измеряют секс оргазмами - кому-то важней любовь, нежность, ласка. Более того, далеко не все женщины в принципе знакомы с оргазмом - часть женщин познают его только после 30 лет, а часть - никогда, остаются "неразбуженными". Тем не менее - то или иное удовольствие от секса испытывает каждая женщина. А если не испытывает - считает секс беспонтовым.
"Хочу скорее забыть об этом"
Под предлогом "Мы не виделись с прошлого года!" мы с подружками-коллегами собрались в рождественские каникулы в любимом ресторанчике выпить по коктейлю и пообщаться. Посплетничать было о чем - предновогодняя рабочая неделя закончилась веселой и разгульной корпоративной вечеринкой, и мы еще не успели обсудить ее "результаты". Больше всего вопросов у нас было к Светке - по нашим туманным воспоминаниям, она покинула корпоративку "с уловом", то есть с интересным мужчиной из соседнего отдела.
"Куда вы поехали - к тебе или к нему? Тебе понравилось? Он хорош в постели? Сколько баллов за секс?" - наперебой приставали мы к Светке, а она только брезгливо морщилась и недовольно хмурилась, потом наконец вымолвила: "Ох, не спрашивайте, девочки! Я хочу скорее забыть о нем, потому что это был самый беспонтовый секс в моей жизни!". Последовала немая сцена - мы с ужасом и сочувствием молча взирали на подругу, понимая, что произошла какая-то страшная драма. Но какая? В чем причина разочарования Светки в таком с виду сексапильном мужчине? "Что, все так безнадежно? Он извращенец? Он гей?" - пытали мы подружку.
В итоге после четвертого коктейля Светка начала давать показания, а после шестого - выложила все подробности беспонтового секса. Мы со своей стороны поделились нашими сексуальными разочарованиями, и теперь перед вами результат - краткий перечень критериев неудачного, с женской точки зрения, секса.
"И о главном, Федя"
Начнем сразу с конца, во всех смыслах. То есть определимся с самым важным критерием и самым главным условием не просто качественного, а любого, пусть самого заурядного, секса - ПОТЕНЦИЕЙ. Если с потенцией проблемы, то все следующие требования к сексуальному партнеру можно не перечислять - какой в этом смысл, секса-то все-равно не будет. Неважно, в чем причина "сбоя" - алкоголь, случайность или хроническая дисфункция. Кроме обманутых ожиданий, женщина получает в этом случае дополнительный стресс в виде комплекса, что она не сексапильна, не возбуждает мужчин. Ах, не будем о грустном!
"Маловато будет!"
То, о чем переживает практически каждый мужчина, чье достоинство менее 25 см, - что он якобы катастрофически не вписывается в женские представления о идеальном партнере. Не устаю повторять: мужчины! не верьте этим нелепым небылицам. 12, 15 и тем более 18 см - это не мало! Это в самый раз! И если уж девушка разочарована размерами партнера - значит, его габариты значительно меньше вышеуказанных. Тем не менее такой критерий, как "малые формы", существует и иногда является причиной неблагоприятного впечатления о партнере.
В особо крупных размерах
А вот размер члена больше 20 см - гораздо более частый повод для недовольства девушки. Мужчины гордятся своими выдающимися параметрами, но найти партнершу, которая соответствует им - непросто. Ведь если глубина женского влагалища и величина мужского члена тотально не совпадают - гармонии достичь сложно. В тех случаях, когда у мужчины гиперразмеры, вместо удовольствия девушка испытывает боль, да и партнеру некомфортно. Ну разве не обидно - прекрасный экземпляр полноценного самца, а секс беспонтовый!
Продолжение на следующей странице.
Комментариев к статье "Беспонтовый секс, или Чем можно разочаровать женщину" (20):
2. Не все женщины любят оральные ласки. Некоторые прикрываются, может стесняются, может что-то по гигиеническим вопросам...
3. Конечно, понятно, что не нужно думать только о себе. Интересно, а женщина, в свою очередь, во время секса думает о том, чтобы доставить удовольствие мужчине или только о том, чтобы мужчина ей доставил удовольствие? О чём думает женщина во время секса???
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|top пишет:
1. Женское влагалище - явно товтология;
2. Не все женщины любят оральные ласки. Некоторые прикрываются, может стесняются, может что-то по гигиеническим вопросам...
3. Конечно, понятно, что не нужно думать только о себе. Интересно, а женщина, в свою очередь, во время секса думает о том, чтобы доставить удовольствие мужчине или только о том, чтобы мужчина ей доставил удовольствие? О чём думает женщина во время секса???
1.мой друг, спасибо вам за неранводушие, я обязательно обдумаю ваше замечание
2. любят не все, но если любят - чаще всего недовольны исполнением. Если помните, об этом был текст "Сейчас ваш мир рухнет"
3. Женщины думают об удовольствии мужчины, да мужской оргазм - это знак качества женщины
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|Вячеслав Радченков пишет:
тавтология, по моему немного неуместная критика, влагалище и женщина не близкие и не взаимозаменяемые слова, хотя бесспорно исключив из предложения женщину смысл не потеряется
у меня есть формальный отмаз, так как слово влагалище имеет несколько значений, пусть и не очень употребляемых
и вообще - если Я пишу ТАК, значит, так оно и правильно - или всегда или с этого момента да ведь, Вячеслав?
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|Гость пишет:
Маргарита, а откуда картинка с роботами? Не могли бы дать ссылочку?
добрый день
картинка из гугла скопирована
вы можете перекопировать отсюда,ссылки нет
а если вы намекаете на авторство - то мы укажем, в гугле авторства не было
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|Гость пишет:
Нет, я не намекаю Просто хочу ее в большом разрешении, вот и все А в гугле ввёл и "секс роботов" и "robo missionaire" и "оранжевые роботы", все безуспешно..
жаль, что не могу Вам помочь
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|Антошка пишет:
Спасибо за статью. Успокоили.
всегда пожалуйста
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|Ray пишет:
мужской оргазм - это знак качества женщины - также, думаете в первую очередь о себе) эгоизм...
чем плох эгоизм, если от него сплошная польза?
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|dkgeorgievich пишет:
замечательная статья. Всё действительно так и есть
как приятно спасибо!
Бог отнял у них почти все. Оставил великий дар созидания жизни. Но ничего кроме этого...
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|Serg пишет:
Ребятушки скажу вам так :любить надо своего партнера и тогда все будет в кайф!Ё В любых позах и оральный и анальный секс и обычный , в любых позициях, в любой очередности ,везде и всюду! Жизнь - это сплошной кайф-поймать его от каждого взгляда,слова ,позы,полунамека и намека,от вздоха, голоса,от любого движения любимой! Главное во любви- сама любовь ! Все остальное неважно ! Ну и естесттвенно соблюдайте гигиену- атам как Бог даст ! Любите и будьте любимы ! Помните всегда изречение древних :" Бог вкаждом из нас,мы сами иесть Боги и нам дано сделать мир каким мы сами хотим! " А тем более отношения !
комментарий на редкость добрый и мудрый
но секс в нашей жизни бывает чаще, чем любовь
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|Schweppes пишет:
Сколько слов о том, как и что хотят женщины... Никогда не смирятся со своей второстепенной функцией в любой области...
Бог отнял у них почти все. Оставил великий дар созидания жизни. Но ничего кроме этого...
если бы я увидела хоть одного мужчину, который умнее меня - я бы с Вами согласилась
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