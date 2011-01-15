Беспонтовый секс, или Чем можно разочаровать женщину

01.02.2017

Текст: Маргарита ЦАРИК

Если женщина не испытывает удовольствия от секса - значит, виноват мужчина.

Далеко не все женщины измеряют секс оргазмами - кому-то важней любовь, нежность, ласка. Более того, далеко не все женщины в принципе знакомы с оргазмом - часть женщин познают его только после 30 лет, а часть - никогда, остаются "неразбуженными". Тем не менее - то или иное удовольствие от секса испытывает каждая женщина. А если не испытывает - считает секс беспонтовым.

"Хочу скорее забыть об этом"

Под предлогом "Мы не виделись с прошлого года!" мы с подружками-коллегами собрались в рождественские каникулы в любимом ресторанчике выпить по коктейлю и пообщаться. Посплетничать было о чем - предновогодняя рабочая неделя закончилась веселой и разгульной корпоративной вечеринкой, и мы еще не успели обсудить ее "результаты". Больше всего вопросов у нас было к Светке - по нашим туманным воспоминаниям, она покинула корпоративку "с уловом", то есть с интересным мужчиной из соседнего отдела.



"Куда вы поехали - к тебе или к нему? Тебе понравилось? Он хорош в постели? Сколько баллов за секс?" - наперебой приставали мы к Светке, а она только брезгливо морщилась и недовольно хмурилась, потом наконец вымолвила: "Ох, не спрашивайте, девочки! Я хочу скорее забыть о нем, потому что это был самый беспонтовый секс в моей жизни!". Последовала немая сцена - мы с ужасом и сочувствием молча взирали на подругу, понимая, что произошла какая-то страшная драма. Но какая? В чем причина разочарования Светки в таком с виду сексапильном мужчине? "Что, все так безнадежно? Он извращенец? Он гей?" - пытали мы подружку.



В итоге после четвертого коктейля Светка начала давать показания, а после шестого - выложила все подробности беспонтового секса. Мы со своей стороны поделились нашими сексуальными разочарованиями, и теперь перед вами результат - краткий перечень критериев неудачного, с женской точки зрения, секса.

"И о главном, Федя"

Начнем сразу с конца, во всех смыслах. То есть определимся с самым важным критерием и самым главным условием не просто качественного, а любого, пусть самого заурядного, секса - ПОТЕНЦИЕЙ. Если с потенцией проблемы, то все следующие требования к сексуальному партнеру можно не перечислять - какой в этом смысл, секса-то все-равно не будет. Неважно, в чем причина "сбоя" - алкоголь, случайность или хроническая дисфункция. Кроме обманутых ожиданий, женщина получает в этом случае дополнительный стресс в виде комплекса, что она не сексапильна, не возбуждает мужчин. Ах, не будем о грустном!

"Маловато будет!"

То, о чем переживает практически каждый мужчина, чье достоинство менее 25 см, - что он якобы катастрофически не вписывается в женские представления о идеальном партнере. Не устаю повторять: мужчины! не верьте этим нелепым небылицам. 12, 15 и тем более 18 см - это не мало! Это в самый раз! И если уж девушка разочарована размерами партнера - значит, его габариты значительно меньше вышеуказанных. Тем не менее такой критерий, как "малые формы", существует и иногда является причиной неблагоприятного впечатления о партнере.



В особо крупных размерах



А вот размер члена больше 20 см - гораздо более частый повод для недовольства девушки. Мужчины гордятся своими выдающимися параметрами, но найти партнершу, которая соответствует им - непросто. Ведь если глубина женского влагалища и величина мужского члена тотально не совпадают - гармонии достичь сложно. В тех случаях, когда у мужчины гиперразмеры, вместо удовольствия девушка испытывает боль, да и партнеру некомфортно. Ну разве не обидно - прекрасный экземпляр полноценного самца, а секс беспонтовый!



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