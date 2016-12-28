Мастер-класс фэшн-фотографов TOM TOM&INNA MINELLI

Мастер-класс фэшн-фотографов TOM TOM&INNA MINELLI

28.12.2016



4 мая в Екатеринбурге состоялся мастер-класс двух сильнейших фэшн-фотографов, снимающих в стиле Underground, Том Тома и Инны Минелли на тему: «Как выйти на зарубежный уровень съемок и начать работать с крупнейшими игроками модного бизнеса?»



Мастер-класс был проведен на базе реальных коммерческих съемок. Фотографы рассказали об особенностях общения с моделями; о различии съемок для европейского и азиатского рынков относительно тестов; о том, как правильно собрать рабочую команду и избежать ошибок в совместной работе с визажистами и стилистами, и как обойтись без них. На практике фотографы показали, как происходят съемки модели на площадке со стилистом и визажистом, проработали с учениками различные световые схемы и особенности работы с циклорамой. Атмосфера мастер-класса напоминала не теоретический урок, а встречу кружка по интересам. Непринужденное общение, шутки, от чего и было комфортно всем участникам.



Мастер-класс состоялся при поддержке и организации модельного агентства IDOLS model management.



HTML-код для вставки <table width="456" height="210" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="20" bgcolor="#000000"><span style="font-family:Tahoma, Verdana, Arial; color:#FFFFFF; font-size:10px; font-weight:bold"> ИНТЕРЕСНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ НА TOP4MAN.RU</span></td> </tr> <tr> <td style="border:1px solid #000000" height="168"> <table width="100%" height="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" bgcolor="#f7f3e8" > <tr> <td width="141" align="center" valign="top"><a href="http://www.top4man.ru/otdih/zvezdi/TOM-INNA/" target="_blank"><img src="http://www.top4man.ru/upload/iblock/014/014d271527530d212ac9a59c53de1ac4.jpg" border="0"></a></td> <td valign="top"><a href="http://www.top4man.ru/otdih/zvezdi/TOM-INNA/" target="_blank" style="font-family:Tahoma, Verdana, Arial; color:#ff0018; font-size:10px; font-weight:bold">Мастер-класс фэшн-фотографов TOM TOM&INNA MINELLI</a><br> <br> <span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px; color: #000000; line-height: 14px; text-align: justify;">4 мая в Екатеринбурге состоялся мастер-класс двух сильнейших фэшн-фотографов, снимающих в стиле Underground, Том Тома и Инны Минелли на тему: «Как выйти на зарубежный уровень съемок и начать работать с крупнейшими игроками модного бизнеса?»</span></td> </tr> <tr> <td height="20" colspan="2" align="right" valign="middle"><a href="http://www.top4man.ru/otdih/zvezdi/TOM-INNA/" target="_blank" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 10px; color: #666666;">Перейти к публикации</a></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="21" align="right" valign="bottom"><a href="http://www.top4man.ru" target="_blank" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 10px; color: #666666;">другие публикации на top4man.ru</a></td> </tr> </table> BBcode для вставки [b][color=#FF0018]Мастер-класс фэшн-фотографов TOM TOM&INNA MINELLI[/color][/b] [url=http://www.top4man.ru/otdih/zvezdi/TOM-INNA/][img]http://www.top4man.ru/upload/iblock/014/014d271527530d212ac9a59c53de1ac4.jpg[/img][/url] 4 мая в Екатеринбурге состоялся мастер-класс двух сильнейших фэшн-фотографов, снимающих в стиле Underground, Том Тома и Инны Минелли на тему: «Как выйти на зарубежный уровень съемок и начать работать с крупнейшими игроками модного бизнеса?» [b]Перейти к публикации [url=http://www.top4man.ru/otdih/zvezdi/TOM-INNA/]TOP4MAN.RU[/url][/b]