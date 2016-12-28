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Мужской журнал Top4Man Екатеринбург

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Мастер-класс фэшн-фотографов TOM TOM&INNA MINELLI


28.12.2016
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4 мая в Екатеринбурге состоялся мастер-класс двух сильнейших фэшн-фотографов, снимающих в стиле Underground, Том Тома и Инны Минелли на тему: «Как выйти на зарубежный уровень съемок и начать работать с крупнейшими игроками модного бизнеса?»

Мастер-класс был проведен на базе реальных коммерческих съемок. Фотографы рассказали об особенностях общения с моделями; о различии съемок для европейского и азиатского рынков относительно тестов; о том, как правильно собрать рабочую команду и избежать ошибок в совместной работе с визажистами и стилистами, и как обойтись без них. На практике фотографы показали, как происходят съемки модели на площадке со стилистом и визажистом, проработали с учениками различные световые схемы и особенности работы с циклорамой. Атмосфера мастер-класса напоминала не теоретический урок, а встречу кружка по интересам. Непринужденное общение, шутки, от чего и было комфортно всем участникам.

Мастер-класс состоялся при поддержке и организации модельного агентства IDOLS model management.
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