I D O L S model management presents

11.01.2017

первые в Екатеринбурге!

Двое сильнейшие фэшн-фотографа, снимающих в стиле Underground

Вместе проведут для вас крутой мастер-класс по фэшн-съемке!

TOM TOM & INNA MINELLI

Тема мастер-класса:

Как выйти на зарубежный уровень съемок и начать работать с крупнейшими игроками модного бизнеса

Tom Tom - известный московский фэшн-фотограф. Работает с топовыми мировыми модельными агентствами.

Inna Minelli - одна из самых востребованных мужских фэшн-фотографов как в России, так и за ее пределами. Работала с top-составами юношей крупных европейских модельных агентств.

Программа курса:

Теория:

1. Особенности обращения с начинающими моделями и специфика работы с профессиональными

2. Различия съемок для европейского и азиатского рынков касательно тестов

3. Как правильно собрать рабочую команду и избежать ошибок в совместной работе с визажистами и стилистами, и как обойтись без них

4. Как развивать свой вкус и правильно использовать вдохновение.

Практика:

8. Практика съемки модели на площадке совместно со стилистом и визажистом

9. Разбор возможных ошибок

10. Проработка по вашим запросам различных световых схем

11. Особенности работы с циклорамой и т.д.

Мастер-класс состоится 20 апреля в 17:00 в фотостудии «MONE», по адресу: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 20.

Занятие будет проводится на базе реальных коммерческих съемок, его длительность составит 6 часов. Стоимость обучения (включая аренду студии и все сопутствующие материалы) составляет 8000 рублей.