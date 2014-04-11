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Мужской журнал Top4Man Екатеринбург

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I D O L S model management presents


11.01.2017
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первые в Екатеринбурге!

Двое сильнейшие фэшн-фотографа, снимающих в стиле Underground

Вместе проведут для вас крутой мастер-класс по фэшн-съемке!

TOM TOM & INNA MINELLI

Тема мастер-класса:

Как выйти на зарубежный уровень съемок и начать работать с крупнейшими игроками модного бизнеса 

Tom Tom - известный московский фэшн-фотограф. Работает с топовыми мировыми модельными агентствами.

Inna Minelli - одна из самых востребованных мужских  фэшн-фотографов как в России, так и за ее пределами. Работала с top-составами юношей крупных европейских модельных агентств.

 

Программа курса:

Теория:

1. Особенности обращения с начинающими моделями и специфика работы с профессиональными   
2. Различия съемок для европейского и азиатского рынков касательно тестов 
3. Как правильно собрать рабочую команду и избежать ошибок в совместной работе с визажистами и стилистами, и как обойтись без них  
4. Как развивать свой вкус и правильно использовать вдохновение.

Практика:

8. Практика съемки модели на площадке совместно со стилистом и визажистом

9. Разбор возможных ошибок

10. Проработка по вашим запросам различных световых схем

11. Особенности работы с циклорамой и т.д.

 

Мастер-класс состоится 20 апреля в 17:00 в фотостудии «MONE», по адресу: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 20.

Занятие будет проводится на базе реальных коммерческих съемок, его длительность составит 6 часов. Стоимость обучения (включая аренду студии и все сопутствующие материалы) составляет  8000 рублей.

 

За более подробной информацией обращаться по телефону: 8-903-086-18-84, Анастасия     

 
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Рейтинг: 3.3
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      Комментариев к статье "I D O L S model management presents" (14):
Antoniocig
Antoniocig  11.04.2014 17:58:10
Пьянство не рождает пороков: оно их обнаруживает. Счастье не меняет нравов: оно их подчеркивает.


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YvonneGem
YvonneGem  11.04.2014 21:22:48
Вечное дешевое отчаяние — отчаяние ночной темноты. Приходит с темнотой и исчезает вместе с нею.


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Raymondjarm
Raymondjarm  11.04.2014 21:38:16
Слова Павла о Петре говорят нам больше о Павле, чем о Петре.


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Thelmami
Thelmami  11.04.2014 22:48:27
Прошлое как сон... А не сон ли - настоящее?



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JoesphOn
JoesphOn  12.04.2014 08:16:53
Франка Норриса приглашали в каждый приличный английский дом — по одному разу.



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OliverNofe
OliverNofe  12.04.2014 09:16:53
Женщины хотят меняться. Они не правы. Я за счастье. А счастье в постоянстве и в том, чтобы не изменяться.



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Williamrit
Williamrit  12.04.2014 16:35:28
Жаловаться на жизнь поздно, если ты уже родился.



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WalterWam
WalterWam  12.04.2014 17:54:42
Если боль мучительна, она не продолжительна, если продолжительна, то не мучительна.



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Edwardfal
Edwardfal  12.04.2014 19:08:28
Труд — это душа гения, сердце таланта, он — внутренний огонь всякого таланта.



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IsaiahOl
IsaiahOl  12.04.2014 20:07:26
Честность — лучшая политика.



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LorenzoUnot
LorenzoUnot  12.04.2014 21:25:09
Мужество – это уже религия; без религии все мы трусы.



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Ronaldkari
Ronaldkari  12.04.2014 22:09:55
Странно, каких только путей мы не выбираем, чтобы скрыть свои истинные чувства.



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OrvilleFlug
OrvilleFlug  12.04.2014 23:02:18
Из врагов всего опасней враг, Прикинувшийся другом.



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TimothyEi
TimothyEi  14.04.2014 02:15:10
Где умирает надежда, там возникает пустота


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