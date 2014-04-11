I D O L S model management presents
первые в Екатеринбурге!
Двое сильнейшие фэшн-фотографа, снимающих в стиле Underground
Вместе проведут для вас крутой мастер-класс по фэшн-съемке!
TOM TOM & INNA MINELLI
Тема мастер-класса:
Как выйти на зарубежный уровень съемок и начать работать с крупнейшими игроками модного бизнеса
Tom Tom - известный московский фэшн-фотограф. Работает с топовыми мировыми модельными агентствами.
Inna Minelli - одна из самых востребованных мужских фэшн-фотографов как в России, так и за ее пределами. Работала с top-составами юношей крупных европейских модельных агентств.
Программа курса:
Теория:
1. Особенности обращения с начинающими моделями и специфика работы с профессиональными
2. Различия съемок для европейского и азиатского рынков касательно тестов
3. Как правильно собрать рабочую команду и избежать ошибок в совместной работе с визажистами и стилистами, и как обойтись без них
4. Как развивать свой вкус и правильно использовать вдохновение.
Практика:
8. Практика съемки модели на площадке совместно со стилистом и визажистом
9. Разбор возможных ошибок
10. Проработка по вашим запросам различных световых схем
11. Особенности работы с циклорамой и т.д.
Мастер-класс состоится 20 апреля в 17:00 в фотостудии «MONE», по адресу: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 20.
Занятие будет проводится на базе реальных коммерческих съемок, его длительность составит 6 часов. Стоимость обучения (включая аренду студии и все сопутствующие материалы) составляет 8000 рублей.
За более подробной информацией обращаться по телефону: 8-903-086-18-84, Анастасия
Комментариев к статье "I D O L S model management presents" (14):
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