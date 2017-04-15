15.04.2017

2–4 марта в Пермском крае завершился чемпионат Урала по снегоходному спорту на кубок страховой компании «СЕВЕРНАЯ КАЗНА». Организатором второго этапа «Зимние Дебри 2012» был «Пермский внедорожный клуб» при поддержке оргкомитета «OFF-ROAD клуба г. Екатеринбург».

Во втором, финальном этапе чемпионата Урала по снегоходному спорту на кубок страховой компании «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» «Зимние Дебри 2012» приняли участие 27 участников из Свердловской области и Пермского края.

Особенностями второго этапа стали, во-первых, неожиданная зимняя погода в первые весенние дни. Уровень снежного покрова, к счастью, увеличился до 60 см. Во-вторых, организаторы из «Пермского внедорожного клуба» в качестве сюрприза для участников приготовили 117 контрольных точек. На наибольшем количестве точек отметился экипаж победителей, который привез на финиш 80 взятых точек (для сравнения – победители, занявшие 2 и 3 места, взяли одинаковое количество точек – 66). И в-третьих, соревнование в формате GPS-ориентирования на снегоходах проходило в один день – в субботу, 3 марта. Утром в 10.00 был дан старт, вечером в 20.00 финиш. На следующее утро, 4 марта, в 10.00 торжественное награждение победителей второго этапа «Зимние Дебри» и после – итоговое награждение чемпионата Урала по снегоходному спорту.

Призовые места второго этапа «Зимние Дебри» распределились в следующем порядке:

1 место – Виталий Белобров, Виктор Помогаев (г. Пермь)

2 место – Сергей Решетников, Ильдар Гарифуллин (г. Пермь)

3 место – Денис Михеев, Максим Мустаев (г. Екатеринбург)

Все призеры второго этапа «Зимние Дебри 2012» получили эксклюзивные кубки и медали от регионального партнера в г. Перми BRP-Центра «Дилос-Экстрим».

Итоги чемпионата Урала по снегоходному спорту:

1 место – Виталий Белобров, Виктор Помогаев (г. Пермь)

2 место – Денис Михеев, Максим Мустаев (г. Екатеринбург)

3 место – Иван Стахеев, Павел Неуступов (г. Екатеринбург)

Победители чемпионата Урала получили большие кубки от генерального партнера чемпионата страховой компании «Северная Казна».

Чемпионат Урала 2012 по снегоходному спорту на кубок страховой компании «Северная Казна» в этом году состоял из двух этапов. И согласно итоговой таблице собрал 32 участника на снегоходах из Екатеринбурга, Перми, Арамили, Заречного, Первоуральска, Асбеста, Челябинска и т. д.