Трэйнсерфинг. Вагончик тронется – перрон останется

26.01.2017

Текст: Николай РЕДЬКИН

Если вы хотите сэкономить на экстремальном спорте - становитесь трэйнсерфером (возможно также наименование "трэйнрайдер"). Однако, top4man предостерегает вас: скупой платит дважды. А жаждущие дешевого экстрима заканчивают, как правило, где-нибудь в канаве с пробитой головой.

Если нечего терять

Впрочем, кого из адреналиновых маньяков запугает такая перспектива? Тем более если речь идет об африканских адреналиновых маньяках, которые в разы беспощаднее и кровожаднее. Да и, если подумать, какие у парней развлечения? На сноуборде не покататься, с парашютом не попрыгать, даже и скейтборды-то не у всех есть. Зато в наличии железнодорожные пути сообщения и поезда, которые проходят по этим самым путям в больших количествах.

Так, неблагополучные подростки из ЮАР придумали себе новый спорт. Они залезали на крышу поезда или цеплялись за его боковые стороны. Самые отважные пробовали исполнять на крыше поезда танцевальные движения. Разумеется, многие из сорвиголов поплатились за свою неосторожность. В 1989 году жертвами трэйнсерфинга пали 150 человек, а 170 получили тяжелые увечья. Средний возраст юных экстремалов составлял 13-14 лет.

Самые поездатые поезда

На стыке 80-х - 90-х "железнодорожный" спорт добрался до Европы и прижился почему-то в Германии (немецкие любители танцев на вагонных крышах называли себя "S-Bahn Surfing"). Делали они это тоже не от хорошей жизни: анонимный лидер немецких трэйнрайдеров заболел лейкемией, после чего решил, что терять ему больше нечего. Через год, после попытки оседлать самый быстрый в Германии поезд системы InterCityExpress (а ехал он со скоростью 330 км/час), парень скончался. В СМИ поднялась шумиха, взволнованные родители вышли на демонстрарцию против опасного увлечения, хотя существуют версии и о том, что на самом деле анонимный райдер не умер, а смерть его была фальсификацией.

Последняя запись немецкого экстремала

Трюкачи

Как только неугомонные подростки провозгласили трэйнсерфинг новым словом в экстремальном спорте, сразу же начались попытки каким-то образом классифицировать нелегальные поездки на железнодорожных экспрессах. Наряду с поездками на крыше экспресса и манипуляциями на стене вагона (по английски они называются "sides surfing"), существует уж совсем невыполняемые трюки, как-то: прыжок с поезда, когда он только начинает трогаться (с последующим запрыгиванием обратно); пробег по стене туннеля, когда поезд, соответственно, заходит в него; и, наконец, любимый трюк всех киногерорев - нахождение на рельсах, когда по ним проходит поезд.

А самые безбашенные из безбашенных играют на крышах поездов в пейнтбол. Полагаю, что отметка "не пытайтесь повторить дома " здесь будет лишней.

Не влезай. Убьет!

Да и вообще, трэйнсерфинг - это совсем не то, чем стоит заниматься. Высок риск как банального падения с поезда, так и удара о крышу туннеля или (что хуже) о высоковольтный провод. Однажды любитель экстремального времяпрепровождения в надежде поймать адреналиновую волну поднялся на крышу дизельного тягача. Бедняга не знал,что местные поезда электрические и питаются идущими сверху кабелями. Когда пути соединились с городской системой, он стоял на несколько дюймов ниже высоко наэлектризованного кабеля. Думаю, не стоит объяснять, что случилось потом.