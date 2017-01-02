Доска зеленая. Встать на сноуборд за три дня

02.01.2017

Текст: Валерий ЯРЕМЕНКО

Вы пообещали своему другу, что через неделю примете участие в соревнованиях по катанию с гор, но до этого из досок видели только разделочную и стиральную. Ай-яй-яй, как нехорошо обманывать! После того как вы скажете это себе восемь раз, мы научим вас более-менее прилично держаться на сноуборде за три дня.

День первый. Лягушачий вальс на сноуборде



Передний кант сноуборда должен врезаться в снег.

Схема доски для сноуборда.

Забудьте про окружающих людей и наслаждайтесь сознанием того, что ряды сноубордистов отныне пополнились и вами. Насладились? Отлично, а теперь уясните, что этот день самый сложный, но добившись результата, вы станете уважать себя в разы сильнее.

Все, что вам будет нужно (кроме сноуборда , разумеется) - это участок склона четыре на два метра, с достаточно жестким снегом, желательно где-нибудь в стороне от основной трассы. Теперь пристегните доску, сначала переднюю, затем заднюю ногу. Проверьте, чтобы ноги плотно сидели в ботинках, а ботинки - в креплениях. Перевернувшись на снегу, встаньте лицом к склону, опираясь на руки. Это положение называется "front side". Теперь выпрямитесь, стараясь сохранить равновесие. Передний кант сноуборда при этом должен врезаться в снег (то, что вы делаете, называется "закантоваться"), ноги немного согнуты в коленях. Когда вам это удастся, попробуйте попрыгать на одном месте - сначала придется сохранять равновесие, упираясь время от времени руками в склон, но потом сможете обойтись и без рук.

Когда вы добьетесь равновесия во "front side", станьте на сноуборде спиной к склону (это, соответственно, "back side"). Заняв устойчивое положение (для этого притопчите под собой снег), заведите руки вправо или влево, закручивая торс относительно ног. Согните ноги в коленях и, раскручивая корпус, движением распрямите ноги. Рассчитайте движения так, чтобы в прыжке ваша доска развернулась на 180 градусов. После нескольких попыток вы спиной к склону. Продолжайте упражнение на заднем канте сноуборда. Это несколько сложнее, так как вы уже не сможете пружинить мышцами голеностопа и страховать себя руками будет не так удобно. Тем не менее через какой-то промежуток времени у вас начнет все получаться. Поменяв стойку (прыжком), вернитесь на передний кант, и так далее, пока не поймете, что достаточно свободно чувствуете себя в обеих стойках и при развороте.

Для того чтобы научиться кататься на сноуборде, нужно правильно стоять. Front Side.

Теперь можно перейти к прямому проскальзыванию. Медленно выпрямите колени, тогда кант выйдет из зацепления со снегом, и сноуборд начнет соскальзывать вниз. Старайтесь держать доску строго перпендикулярно склону. Закантуйте ее, согнув колени, и снова соскользните: след после вашего скольжения должен напоминать стиральную доску. Спустившись таким образом до нижней границы выбранного вами участка, постарайтесь прыжками достичь верхнего его края, не касаясь руками склона. Когда устанете прыгать, поменяйте стойку. Двигаться спиной в гору очень сложно, так что чередуйте эти два упражнения в любом порядке, не забывая уделять внимание развороту в прыжке. Ограничиваться 180 градусами не обязательно, развернетесь на 360 - можете изваять свой гипсовый бюстик и поставить на комод.



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