Стало известно имя Короля Сноуборда

06.04.2017

11 февраля на территории ГЛК «Солнечная долина» (г. Миасс, Челябинская область) состоялось яркое событие в мире сноубординга Урала – Snowboard kings, дисциплина Big Air! Всероссийский фестиваль стартовал впервые в этом году и показал отличный результат для первого года. Участвовать в нем приехал 31 райдер из разных уголков России.

Эта суббота стала солнечным днем, полным веселья, радости и драйва. Райдеры поразили гостей и зрителей фестиваля своим мастерством и затяжными прыжками, а их зрелищные трюки надолго останутся в памяти гостей фестиваля. Горнолыжный курорт «Солнечная долина» радостно встретил участников мероприятия. Среди них были уже как известные прорайдеры, так и амбициозные любители экстрима. Сноубордисты представляли: Московскую, Самарскую, Свердловскую, Челябинскую, Иркутскую, Ленинградскую, Новосибирскую, Мурманскую область и Республику Башкортостан.

Фестиваль открыла пресс-конференция от организаторов и партнеров Snowboard kings. Участие в ней приняли: Александр Долгов, руководитель оргкомитета фестиваля, Артем Галямов, судья Федерации горнолыжного спорта и сноубординга России, Владимир Гришин, член президиума Федерации экстремальных и технических видов спорта, Юрий Матвеев, учредитель ИД «Банзай», Антон Мазуркевич, владелец магазина Bananboardshop. Участникам фестиваля пожелали удачи и смелости, и постараться подходить к трюкам и прыжкам с умом и осторожностью.

Согласно таймингу фестиваля первый заезд для райдеров Snowboard kings состоялся в 12.30. У спортсменов было две попытки в квалификационном заезде, чтобы проявить себя и покорить судей своими трюками.

«Летают, как птицы!» — именно такие восторженные восклицания можно было услышать от болельщиков и гостей. Они как завороженные поднимали головы вверх и с открытыми ртами наблюдатели за зрелищем. А райдеры разгонялись, подлетали и в точке зависания принимали стойку и выстраивали трюк. А затем четко приземлялись и вновь на подъемник, вновь на старт, вперед к победе!

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