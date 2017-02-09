Рождество по-уральски: сноукайтинг и все, все, все!
Текст: Иван НАХОДКИН
Пока длился национальный новогодне-алкогольный нон-стоп марафон, пока над страной рокотало всеобщее недоумение по поводу беспардонно выпавшего зимою снега, нашлись люди, которые радовались и одухотворенной трезвости, и снежным завалам. И имя им - сноукайтеры. И место их сбора на этот раз - Верх-Исетский пруд. И тусовка у них широкоформатная - 73 участника. Да и повод самый праздничный - I этап Кубка России по сноукайтингу Ural Christmas-2010!
Ural Christmas-2010: построение перед стартом.
"Уральское Рождество" проводится уже в четвертый раз, и каждый раз из этой затеи выходит действительно спортивно-тусовочный праздник, на который съезжаются ветропоклонники со всей России. И если в 2006 году их было 40, то сейчас в два раза больше. Такая популярность объясняется демократичностью зимнего кайтинга. Имея одно и то же снаряжение можно заниматься и скоростными дисциплинами, и фристайлом, и джиббингом, и марафонскими заездами. Кроме того, чтобы заняться сноукайтингом не нужны подьемники, специальные трассы и абонементы. Нужны только ветровые условия, которых в зимнее время в России более чем достаточно.
Ural Christmas-2010 проходил в двух классах - лыжи и сноуборд, в трех зачетах - женском, мужском и детском; и в трех дисциплинах - марафонские гонки, курс-рейс и фристайл. Правда, из трех заявленных дисциплин зачет состоялся только во фристайле (одна серия) и в курс-рейсе (пять гонок!).
Самая зрелищная дисциплина - фристайл.
День первый
Первый день соревнований у гонщиков прошел в очень сложной ветровой обстановке, на отжимном ветре. При таких условиях ни о каком фристайле речи и не шло, состоялся лишь один заезд в дисциплине "курс-рейс" - это гонка на скорость по дистанции. Близость береговой линии, порывы и турбулентность ветра помешала многим участникам успешно завершить дистанцию, в связи с чем на следующий день судьи учли особенности и скорректировали маршрут.
День второй
Получился полноценным соревновательным днем, состоящим из четырех гонок курс-рейса и заездов в самой зрелищной дисциплине сноукайтинга - фристайле. Она проводилась по системе double elimination, парными заездами.
День третий
Перед заключительным гоночным днем в Екатеринбурге случился знаменательный снегопад - за ночь выпало 30 см снега. Только наличие крепкого ветра могло позволить судейским бригадам открыть старты в гоночных дисциплинах и во фристайле . Прогноз дарил надежду, но несмотря на это и на то, что с 9 утра судьи устроили засаду на малейшие дуновения ветра, он так и не пришел нужной силы. Анемометр упрямо показывал 3 м/с при -23 градусах по Цельсию! Впрочем, спортсмены отчего-то даже не расстроились, а пошли позировать, давать многочисленные интервью и готовиться к награждению.
Итого
Награждение случилось богатым и ярким. Призовой фонд в 340 000 рублей был вручен шестерым лучшим участникам в каждой отдельной дисциплине и классе. Также специальными призами были отмечены все юниоры и девушки соревнований:
Призеры Ural Christmas-2010":
Курс-рейс "Лыжи":
1. Шайдаков Максим, Ярославль
2. Палехин Александр, Новосибирск
3. Ражев Алексей, Федоровка
4. Файзуллин Марат, Сургут
5. Балякин Андрей, Санкт-Петербург
6. Шувалов Юрий, Москва
Курс-рейс "Сноуборд":
1. Дмитриев Дмитрий, Тольятти
2. Мелкозеров Александр, Сургут
3. Гибадулин Ислам, Ижевск
4. Хузин Камиль, Набережные Челны
5. Букин Сергей, Екатеринбург
6. Бирюков Алексей, Лесной
Фристайл "Лыжи":
1. Черкашин Антон, Москва
2. Ужегов Антон, Пермь
3. Драчев Семен, Пермь
4. Доронин Иван, Москва
5. Хвалин Михаил, Москва
Фристайл "Сноуборд":
1. Гаращенко Артем, Екатеринбург
2. Клошка Валерий, Сургут
3. Шалухо Сергей, Сургут
4. Гряник Александр, Новосибирск
5-8. Рахматов Николай, Питкяранта
5-8. Сысоева Татьяна, Челябинск
5-8. Голицин Константин, Екатеринбург
5-8. Левша Павел, Сургут
Девушки:
1. Татлыбаева Зульфия, Ижевск
2. Сысоева Татьяна, Челябинск
Юниоры:
1. Гаращенко Артем, 15 лет, Екатеринбург
2. Черкашин Антон, 16 лет, Москва
3. Филипченко Богдан, 16 лет, Омск
4. Левша Павел, 16 лет, Сургут
5. Коротыгин Николай, 17 лет, Москва
6. Шалухо Сергей, 17 лет, Сургут