Рождество по-уральски: сноукайтинг и все, все, все!

09.02.2017

Текст: Иван НАХОДКИН

Пока длился национальный новогодне-алкогольный нон-стоп марафон, пока над страной рокотало всеобщее недоумение по поводу беспардонно выпавшего зимою снега, нашлись люди, которые радовались и одухотворенной трезвости, и снежным завалам. И имя им - сноукайтеры. И место их сбора на этот раз - Верх-Исетский пруд. И тусовка у них широкоформатная - 73 участника. Да и повод самый праздничный - I этап Кубка России по сноукайтингу Ural Christmas-2010!

Ural Christmas-2010: построение перед стартом.

"Уральское Рождество" проводится уже в четвертый раз, и каждый раз из этой затеи выходит действительно спортивно-тусовочный праздник, на который съезжаются ветропоклонники со всей России. И если в 2006 году их было 40, то сейчас в два раза больше. Такая популярность объясняется демократичностью зимнего кайтинга. Имея одно и то же снаряжение можно заниматься и скоростными дисциплинами, и фристайлом, и джиббингом, и марафонскими заездами. Кроме того, чтобы заняться сноукайтингом не нужны подьемники, специальные трассы и абонементы. Нужны только ветровые условия, которых в зимнее время в России более чем достаточно.

Ural Christmas-2010 проходил в двух классах - лыжи и сноуборд, в трех зачетах - женском, мужском и детском; и в трех дисциплинах - марафонские гонки, курс-рейс и фристайл. Правда, из трех заявленных дисциплин зачет состоялся только во фристайле (одна серия) и в курс-рейсе (пять гонок!).

Самая зрелищная дисциплина - фристайл.

День первый

Первый день соревнований у гонщиков прошел в очень сложной ветровой обстановке, на отжимном ветре. При таких условиях ни о каком фристайле речи и не шло, состоялся лишь один заезд в дисциплине "курс-рейс" - это гонка на скорость по дистанции. Близость береговой линии, порывы и турбулентность ветра помешала многим участникам успешно завершить дистанцию, в связи с чем на следующий день судьи учли особенности и скорректировали маршрут.

День второй

Получился полноценным соревновательным днем, состоящим из четырех гонок курс-рейса и заездов в самой зрелищной дисциплине сноукайтинга - фристайле. Она проводилась по системе double elimination, парными заездами.

День третий

Перед заключительным гоночным днем в Екатеринбурге случился знаменательный снегопад - за ночь выпало 30 см снега. Только наличие крепкого ветра могло позволить судейским бригадам открыть старты в гоночных дисциплинах и во фристайле . Прогноз дарил надежду, но несмотря на это и на то, что с 9 утра судьи устроили засаду на малейшие дуновения ветра, он так и не пришел нужной силы. Анемометр упрямо показывал 3 м/с при -23 градусах по Цельсию! Впрочем, спортсмены отчего-то даже не расстроились, а пошли позировать, давать многочисленные интервью и готовиться к награждению.

Итого

Награждение случилось богатым и ярким. Призовой фонд в 340 000 рублей был вручен шестерым лучшим участникам в каждой отдельной дисциплине и классе. Также специальными призами были отмечены все юниоры и девушки соревнований:

Призеры Ural Christmas-2010":

Курс-рейс "Лыжи":

1. Шайдаков Максим, Ярославль

2. Палехин Александр, Новосибирск

3. Ражев Алексей, Федоровка

4. Файзуллин Марат, Сургут

5. Балякин Андрей, Санкт-Петербург

6. Шувалов Юрий, Москва

Курс-рейс "Сноуборд":

1. Дмитриев Дмитрий, Тольятти

2. Мелкозеров Александр, Сургут

3. Гибадулин Ислам, Ижевск

4. Хузин Камиль, Набережные Челны

5. Букин Сергей, Екатеринбург

6. Бирюков Алексей, Лесной

Фристайл "Лыжи":

1. Черкашин Антон, Москва

2. Ужегов Антон, Пермь

3. Драчев Семен, Пермь

4. Доронин Иван, Москва

5. Хвалин Михаил, Москва

Фристайл "Сноуборд":

1. Гаращенко Артем, Екатеринбург

2. Клошка Валерий, Сургут

3. Шалухо Сергей, Сургут

4. Гряник Александр, Новосибирск

5-8. Рахматов Николай, Питкяранта

5-8. Сысоева Татьяна, Челябинск

5-8. Голицин Константин, Екатеринбург

5-8. Левша Павел, Сургут

Девушки:

1. Татлыбаева Зульфия, Ижевск

2. Сысоева Татьяна, Челябинск