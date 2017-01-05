Обратный отсчет: 2,5 недели до Snowboard kings!

05.01.2017

Регистрация райдеров и подготовка к Всероссийскому фестивалю Snowboard kings движется к финалу.

На этой неделе число участников достигло отметки в +50. Юбилейным участником фестиваля стал Михаил Матвеев (Челябинская область), кандидат в мастера спорта.

В настоящий момент уже успело зарегистрироваться 52 райдера, в возрасте от 14 до 30 лет из разных уголков России. Они все молоды и перспективны. 75% из них имеют либо спортивный разряд (КМС и МС), либо занимали призовые места в крупнейших соревнованиях по сноубордингу. Некоторые спортсмены уже принимают участие в контестах Европы и мира.

Не упусти шанс приехать на фест и выбрать своего фаворита. И, возможно, благодаря твоей поддержке он станет Королем сноуборда.

Зрителей фестиваля ждет незабываемое шоу, эффектные прыжки от райдеров, а также для всех присутствующих на ГЛК «Солнечная Долина» 11 февраля будет организована развлекательная программа, приятные сюрпризы, неожиданные подарки, хорошее настроение, мягкий и пушистый снег, а также красивейшие горные склоны Южного Урала.

В планах организаторов собрать на фестиваль Snowboard kings более 60 спортсменов, которые смогут покорить трюками зрителей и гостей мероприятия. Участники фестиваля сразятся в одной из самых зрелищных дисциплин технического фристайла – Big Air. Райдерам предстоит совершить свой «Большой полет» на протяжении 18 м, столько составляет длина пролета трамплина. Официально Big Air будет открыт за несколько дней до начала соревнований.

Snowboard kings в 2012 году состоится впервые. В планах – создание серии контестов по сноубордингу в различных регионах России. Желаем тебе не пропустить одно из самых зрелищных спортивных событий Урала!

Внимание!

Ты хочешь попасть на самое значимое спортивное событие страны и мира? Катаешься на сноуборде и горных лыжах? Отправляй свои данные (Ф.И.О., дату рождения и контактные данные) по адресу sportvolonter@gmail.com . Мы ждем именно тебя!

Внесите свой вклад в развитие зимних видов спорта России!

С уважением, оргкомитет фестиваля.

Контактное лицо:

Лабыкина Яна

+7-950-481-30-30