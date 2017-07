Спорт самоубийц, или Наперекор волнам

20.07.2017

Текст: Татьяна НИКОЛАЕВА

Вокруг света под парусом в одиночку… История таких путешествий насчитывает уже больше 100 лет. Первопроходцем стал американец Джошуа Слокам. Он отправился в путь весной 1895 года, а вернулся домой лишь летом 1898-го. Нельзя сказать, что одиночное кругосветное плавание тут же стало популярным. Скорее, наоборот - на такие путешествия решались только редкие смельчаки. Но, тем не менее, решались.

С морем один на один

Первая же кругосветная парусная гонка называлась «Золотой Глобус», и прошла она в 1968 году. В ней не было общего старта - участники могли начать ее в любое время с 1 июня до 31 октября. Отважных мореходов набралось 11, но пройти все испытания смог только один из них. Кого-то подвело судно, кого-то - здоровье. А англичанин Дональд Крухарст так и вовсе оказался фальсификатором. Он сообщал по радио ложные сведения о своем передвижении, оставаясь все время в Атлантике. Ближе к завершению гонки его замучила совесть, и в раскаянии он бросился за борт. Во всяком случае, такие выводы были сделаны в результате анализа записей в его судовом журнале.

После «Золотого Глобуса» об одиночных кругосветках забыли больше чем на 10 лет. А вспомнили… в пивной. В «Морском пабе» города Ньюпорт (США) случился громкий разговор. Яхтсмены сетовали - мол, много в мире регат, хороших и разных, и только отчаянным одиночникам не дают помериться силами на кругосветной дистанции. Один из участников этого разговора, некто Дэвид Уайт, заявил: если кто-нибудь согласится спонсировать такую гонку, лично он, Дэвид, бросит семью и работу и отправится вокруг света!

Спонсоры нашлись. Так появилась Around Alone (точнее, гонка называлась BOC Challenge - Around Alone, компания ВОС и стала ее спонсором). Организаторы и яхтсмены совместными усилиями сформулировали правила: гонку сделали регулярной, периодичность проведения - раз в четыре года. Трассу разбили на несколько этапов - по пути предусмотрены остановки. Пользоваться посторонней помощью можно, но только в экстренных ситуациях.

Первая Around Alone состоялась в 1982 году. На старт тогда вышли 17 яхт. Победителями стали французский водолаз Филипп Деко - это в классе 60-футовых яхт, и во втором классе - японский таксист Юко Тада. Он, кстати, оказался настоящим самураем - в гонке 1990-1991 гг. его яхта перевернулась три раза подряд. Юко Тада был вынужден сойти с дистанции и, будучи не в силах это перенести, покончил жизнь самоубийством. Были и другие жертвы - в 1986 году яхта Жака де Ро была обнаружена неповрежденной, но сам шкипер пропал в море. А Гарри Митчелл в 1994-м исчез вместе с яхтой…

Испытание для героев

Впрочем, стоит заметить: Around Alone - не единственная кругосветка одиночек. После второй по счету Around Alone французы решили устроить еще более невероятные испытания - безостановочную кругосветную гонку одиночек. Гонка под названием Vendee Globe (одним из организаторов нового экстремального состязания стали власти провинции Вандея, что и нашло отражение в названии) быстро завоевала признание, не меньшее, чем Around Alone.

Каждый из участников одиночных кругосветок становится героем - вне зависимости от того, победил он в этом состязании или нет. Дни и ночи напролет управлять парусами, стоять на руле, просчитывать курс, следить за течениями и погодой, готовить себе еду и еще успевать поспать, ведь гонка длится долгие месяцы, - на это способен далеко не каждый. К слову сказать, экипаж гоночной 60-футовой яхты обычно состоит из 10-15 человек. Но в варианте одиночной кругосветки вы - один за всех.

Второго нет

Кубок Америки - пожалуй, самый престижный трофей в мире парусного спорта. Несмотря на название, родина регаты вовсе не за океаном, а в Европе - в Англии. В середине XIX века англичане имели мощнейший флот и, можно сказать, властвовали на морях и океанах. И вот решили: напомнить о своем преимуществе еще раз не помешает. К Всемирной промышленной выставке 1851 года в Лондоне приурочили парусные соревнования с участием Королевской яхтенной эскадры. Организаторы состязаний разослали приглашения яхтсменам всего мира - мол, приезжайте, померимся силами!

Званые в гости американцы, члены Нью-Йоркского яхт-клуба, решили состязаться на новой яхте, построенной для гонок в Лондоне. Специально спроектированное судно (а на разработку конструкции и строительство оставалось всего несколько месяцев) было спущено на воду 3 мая 1851 года. Яхту назвали «Америка», и она, как и рассчитывали ее создатели, действительно оказалась «самым быстроходным судном Соединенных Штатов». Появившись у британских берегов, «Америка» произвела настоящий фурор. Да такой, что английские яхтсмены несколько недель под любыми предлогами увиливали от состязаний.

Дело принимало скандальный оборот, откладывать гонку и дальше было уже просто неприлично. 22 августа 1851 года на старт 60-мильной трассы вокруг острова Уайт вышли 15 яхт. Наблюдали за этой гонкой огромные толпы любопытных - в том числе и королева Виктория. «Америка» пришла к финишу первой, обогнав соперников на 18 минут. В историю вошел разговор между королевой и лейтенантом ее судна.

- Которая идет первой? - спросила королева.

- «Америка»! - ответил лейтенант.

- А кто второй?

- Второго нет, Ваше Величество.

Экипаж «Америки» получил в награду серебряный кубок весом около трех килограммов. Этот кубок был передан Нью-Йоркскому яхт-клубу, а в дарственной говорилось, что любой яхт-клуб любой страны может потребовать провести гонку на данный приз. Больше века отвоевать Кубок Америки не удавалось, однако в 1983 году престижный трофей отыграли австралийцы. Через четыре года американцы вернули награду себе, но ненадолго - в 1995-м Кубок уехал в Новую Зеландию. А сейчас он снова находится в Европе - вернулся сюда спустя 152 года благодаря швейцарцам.

В Кубке Америки соревнуются всего две яхты (принцип матчевых гонок). Победитель предыдущего Кубка встречается в финале с экипажем, который выиграл отборочную регату.

Повелитель паруса

Екатеринбургский яхтсмен Евгений Неугодников мечтает участвовать в Кубке Америки. И сегодня он уже лучший среди россиян в матчевых гонках. Матч-рейс в парусном мире считается самым захватывающим видом гонок. На старт выходят две яхты. И нужна только победа. Помните - «Второго нет, Ваше Величество»? Кроме того, матчевые гонки - это действительно соревнования экипажей, ведь яхты всем дают одинаковые. Можно только настроить парус, а дальше все зависит уже не от судна, а от мастерства самих яхтсменов.

Впрочем, в больших многодневных регатах Евгений тоже участвовал. Например, в регатах вокруг Сицилии. Первая попытка была не слишком удачной: яхта, на которой Неугодников был рулевым, попала в штиль и почти 7 суток простояла на одном месте. Да так и не финишировала - не хватило контрольного времени. А вот в следующем году в этой же регате яхта екатеринбуржца пришла к финишу через трое суток. Безостановочная гонка вокруг Сицилии - это, конечно, не Around Alone или Vendee Globe. Но и прогулкой ее не назовешь.

Евгений рассказывает: «В экипаже - 15 человек, в том числе - два рулевых, я один из них. Рулевые у нас менялись каждые три часа, и экипаж примерно так же. Такой вахтовый метод. Самый тяжелый момент - спросонья. Пока организм не проснулся, как в тумане находишься. А потом приходишь в себя и отрабатываешь три часа».

Под парусом с 10

Сам Неугодников - яхтсмен в третьем поколении, парусным спортом занимались еще его бабушка с дедушкой. Маленького Женю привели в яхт-клуб в 10 лет. Посадили на «Оптимист» (маленькая яхта в виде корыта, для начинающих) и просто оттолкнули от берега. Добирайся, как хочешь. Он добрался. А парусный спорт стал его жизнью.

Чтобы стать настоящим спортсменом и участвовать в серьезных соревнованиях мирового уровня, нужно много сил и времени - как всегда в большом спорте.

А вот научиться просто ходить под парусом можно на специальных курсах в Москве и Питере (в Екатеринбурге пока только задумываются над организацией такого обучения). В программе этих курсов четко расписано, чему и через какое время тебя научат. Кроме умений курсы дадут обучающемуся международные права. Права эти могут быть разные. С дневными правами можно ходить на яхте только днем, на ночь - в порт, спать. И в открытое море, если имеешь право ходить только вдоль берега, тоже выходить не стоит. Попадешься в руки морской полиции - оштрафуют и могут ссадить с яхты.

Филипп Джинто (родоначальник Vendee Globe):

- В первой Vendee Globe в 1989-м не было никаких ограничений. Я помню мучительные моменты, которые мы пережили. В течение девяти дней радар Credit Agricole отображал постоянно по крайней мере пять айсбергов. В самый плохой момент я насчитал около 17 айсбергов в диапазоне 15 миль. Это была уже не гонка, а борьба за выживание. Надо было вычислять время, которое потребуется для приближения к следующему айсбергу. Если айсберг был на расстоянии четырех миль и лодка шла 14 узлов, айсберг приближался уже через 17 минут.

Это давало 14 минут на сон, после чего надо было немедленно бежать на палубу для выполнения маневра вокруг айсберга и при этом еще следить за массой малых айсбергов и льдин, окружающих большой (а одна такая «льдинка» могла весить много тонн). Обойдя очередной айсберг, надо было готовиться к следующему, и на отдых оставалось только 10 - 20 минут. В течение девяти дней я мог позволить себе «свободного» времени максимум 25 минут.

Евгений Неугодников (яхтенный рулевой):

- Влюбляюсь ли я в яхту? В момент, когда очень нужно, мы яхте говорим очень приятные слова, чтобы не подвела. Но времени влюбиться, особенно в матч-рейсах, не хватает: одну гонку отгонялся - тут же поменялся, тут же на другой лодке пошел. Поэтому ко всем яхтам относишься с уважением, не бросаешь веревки, не топаешь, не прыгаешь на ней. Ну и она соответственно отвечает. Как яхту подготовишь - так она и пойдет.