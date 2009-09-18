Мототехника в наличии – жизнь в разнообразии. Emoto.ru: калейдоскоп впечатлений

07.09.2017

Текст: Екатерина РЫЧКОВА

Сложно представить активный отдых без мототехники. Во всем своем многообразии она стала действительно неотъемлемой частью жизни современного человека. На скутерах мы побеждаем городские пробки, на мотоциклах отправляемся в дальнобой, а на квадроциклах становимся настоящими покорителями неизведанных высот.

Квадроцикл ATV. Границы неизведанного стираются

Безнаказанно залезть в любую грязь и с легкостью выбраться оттуда, придумать себе героический маршрут в труднодоступные места и с легкостью преодолеть его, заявиться к участию в трофи-рейде и с легкостью выиграть его, а еще гонять по лесам-полям, взбираться на горы, не боясь провалов, - вот что такое квадроцикл .

Мотоцикл без крыши или автомобиль без дверей? Да как угодно назовите это транспортное средство, но только не давайте ему стоять в гараже, ведь квадроцикл это не просто мототехника - это драйв и фан. Это расширение вашего кругозора и удовлетворение амбиций. Технически «квадраты» больше позаимствовали от мотоцикла – посадка, принцип управления. Четыре колеса и подвеска роднят его с внедорожником. Но так уверенно ощущать себя в условиях бездорожья не дано ни мотоциклу, ни джипу. Возможно поэтому квадроциклы завоевывают в российских условиях все большую и большую популярность. Причем использовать их можно не только летом-осенью-весной, но в ряде случаев - и зимой, ведь на квадроциклы можно установить комплект "гусянки", а то и вовсе, учитывая наши малоснежные зимы, оставить все как есть.

Если вы до конца не уверены в том, что ATV - это ваше призвание, вряд ли стоит начинать с тяжелой дорогостоящей техники. Оптимальный вариант для умеренного бездорожья предлагает Emoto.ru : простой утилитарный агрегат с приводом на заднюю ось стоимостью от 69 тысяч рублей, оснащенный при этом двигателем с повышенным ресурсом. По мере овладения навыками общения с этой техникой вы поймете, куда идти - дальше в лес или обратно к цивилизации.

Мотоциклы как образ действия

Стоит ли говорить, что для того, кто лишен был этого в юности, в зрелом возрасте мотосалоны стали аналогом вожделенных магазинов игрушек. И в отличие от юности, сейчас себе можно позволить все! Главное, знать, чего ты хочешь, и догадываться, куда идти.

Ну что тут скажешь?! Мотоциклы - это не средство передвижения, это образ жизни. И даже если вы никогда не надевали на себя ничего фривольнее джинсы, то роман с мотоциклом может переформатировать ваше все - стиль одежды, принципы общения, систему ценностей. Поэтому тут следует предупреждение - если размеренность вашей жизни вас устраивает и не хватает всего-то толики адреналина - не надо покупать мотоцикл! Купите лучше прыжок с тарзанки - быстро и сердито. В случае с мотоциклом вся ваша прежняя жизнь может пойти под откос - медленно, мучительно, но верно.

Ну а кого это не пугает, кто подозревает, что в жилах его течет двухколесная окись, тот знает, что, как и телегу зимой, так и мотоцикл заказывают осенью, чтобы к следующему сезону быть наверняка в седле. Во-первых, осенью в Японии реально богатый выбор самых разных агрегатов, в то время как в апреле-мае вся хорошая техника наперечет. Во-вторых, потому что осенью в Японии они стоят на 10-15% дешевле, тогда как перед самым сезоном - максимально дорого.

Скутер. Дешевле, чем на трамвае, быстрее, чем на автомобиле

Невозможно описать скутер аудиторию. На этом не затейливом в управлении транспортном средстве могут передвигаться все - гламурные подростки и матерые рыбаки, начинающие байкеры и юные девы, а также все, кто устал терять время в пробках. В соответствии с названием и призванием на скутере по городу действительно можно мчаться, возможно поэтому скутеромания становится массовым явлением. Скутер - это просто, весело и быстро.

Экс-мотороллер - самый популярный класс мототехники. Ныне он многолик. Самые миниатюрные и легковесные, с крошечными колесами и "смешной" ценой созданы для городских условий - как и велосипед, их можно без особых проблем хранить в домашних условиях. Понятно, что на самом легком скутере не может кататься тяжелый человек - это не комфортно, не надежно, да и вообще ни к чему. Отсюда вывод: малыши для малышей! Представитель среднего скутер-класса, как правило, имеет большие колеса, более серьезную подвеску и более мощный двигатель, который позволяет развивать скорость 80-90 км/час - вполне конкурентоспособно. Зовутся они дорожными и действительно более всех прочих подходят именно для наших дорог. Но есть и тяжелая скутер-артиллерия - на ней уже не пролезешь в каждую дырку, зато можно смело отправляться даже в дальнобой.

Специалисты Emoto помогут вам выбрать подходящий именно вам класс, устраивающую именно вас модель. С сентября 2009 г. по апрель 2010 г. в Emoto.ru проводится ежегодная акция, по которой можно приобрести скутер в рассрочку без процентов с условием бесплатного хранения техники до начала мотосезона 2010 г.

Дети и мототехника

Лично я завидую современным деткам, которые приобретают навыки вождения мототехники вместе с первой грамотой. Да что там с грамотой! Моя дочь, например, еще только начинает читать, но уже уверенно держится в седле квадроцикла, умеет отличить BMW R 1200 GS Adventure от Kawasaki, катается на всем, что едет и при этом четко знает основы правил безопасности - выделываться по мере накопления опыта и всегда надевать соответствующую экипировку! Между мультиком и квадриком она всегда выберет "экшн". Ее стартовый капитал навыков значительно богаче, а значит, и возможностей в будущем, надеюсь, больше. Я не призываю поголовно пересаживать всех детей на квадроциклы, но хочу заметить, что все уважающие себя производители включают в свои модельные линейки детские модели - малокубатурные, с ограничителями, в общем, по Сеньке и шапка. А значит, мы все при желании можем подготовить своих детей к грамотному вождению и к многогранному образу жизни и отдыха.

Кстати, экипировать себя, да и своего Сеньку можно также в Emoto.ru. Широкий выбор экипировки для детей и взрослых: мотозащита, куртки, штаны, перчатки, мотоботы. На редкость шикарный выбор шлемов: от самых демократичных до сертифицированных по американским меркам безопасности, но в любом случае - более чем конкурентоспособных по цене.