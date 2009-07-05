Мировые мототрюки на главной площади Тюмени. Red Bull X-Fighters Exhibition Tour

13.07.2017

Текст: Екатерина РЫЧКОВА

Тех, кто в теме, имена Ванни Оддера, Даниэль Бодин, Алексей Колесников и Кирилл Гаврилов приводят в священный трепет. А когда есть перспектива увидеть их вместе - и не где-то в Роттердаме или Генуе, Праге или Остраве, а в самой что ни на есть Тюмени - 350 километров превращаются в трассу Формулы 1. Пять минут - и вы на месте. Правда, на этом месте не вы одни.

Тюмень, попавшую в список пяти городов России, по которым ураганом проносится Red Bull X-Fighters Exhibition Tour, постигло полное мотобезумие - 30 тысяч зрителей на самой главной площади города, заблокированные дороги и многокилометровые пробки на подъездах к нему. Но это того стоило. Теперь тюменцы знают не понаслышке, что такое "ленивцы", "супермены", "канканы", "цунами", "индийские ветерки", "поцелуи смерти" и, конечно, "бэкфлипы" - действительно смертельные по красоте и опасности трюки дисциплины фристайл-мотокросс.

Театр Мото

Red Bull X-Fighters Exhibition Tour по сути - "демо-версия" международных соревнований по фристайл-мотокроссу Red Bull X-Fighters, которые уже пятый год подряд по праву считаются самыми зрелищными в мотоспорте. В этом году серия Red Bull X-Fighters проходит в пяти странах - Мексике, Канаде, США, Испании, Великобритании, собирая на площадках лучших райдеров, а на трибунах - самую жадную до зрелищ и самую заводную публику.

Понятно, что такой успех не мог не породить некий передвижной мототеатр, который колесит со своей накатанной и натренированной программой по всему миру. Кстати, в апреле впервые за всю историю существования FMX, мотофристайлу покорился даже сдержанный до экстрима африканский континент - у подножия пирамид Гизы в Каире 10 тысяч зрителей убедились в бесбашенности мотофристайлеров.

Как правило, показательные выступления в этой дисциплине проходят на специально установленном трамплине высотой более трех метров, где отъявленные экстремалы и демонстрируют невероятные трюки, подлетая на высоту более 10 метров и при этом манипулируя 100-килограммовыми мотоциклами с ювелирной точностью.



Их узнают даже в шлеме

Ванни ОДДЕРА (Vanni ODDERA) - лучший FMX-райдер Италии, сверкающий на лидирующих позициях многих мировых состязаний по мотофристайлу. Говоря о нем, употребляют словосочетание "человек с правосторонним сердцем и правильным отношением к жизни". Этот экспрессивный итальянец, в свое время раскромсал любимую мамину сумку Louis Vuitton, чтобы обтянуть кожей сиденье на своем байке. Ну это так - для красного словца.





Даниэль БОДИН (Daniel BODIN) - из этой четверки, пожалуй, самый безумный товарищ. Харизматичный скандинав, который умудряется одинаково виртуозно обращаться как с мотоциклом, так и со снегоходом. Кстати, в последнем жители Екатеринбурга могли убедиться лично этой зимой во время грандиозного снежного фристайл-шоу. В прошлом году он установил рекорд мира - сальто на снегоходе в горах на 45 метров. Шведское происхождение в сочетании с занятиями экстремальными видами спорта делают манеру общения 23-летнего Бодина поистине неповторимой. Стоит ли добавить, что в числе его спортивных достижений 4-е место в X-games 2007 г., 1-е место в Nokia Air & Style 2007 г. и первые места в большинстве соревнований в родной Швеции?!

Алексей КОЛЕСНИКОВ или, как окрестили его коллеги по цеху, "Калашников" - без ложной скромности основоположник FMX в России, первый российский мотофристайлер и первый россиянин, который сделал бэкфлип (сальто назад) на мотоцикле, конечно, мастер спорта России по мотоспорту. Помимо мотофристайла уважает в качестве хобби BMX, мини-байк, сноуборд и коньки.

Кирилл ГАВРИЛОВ - ученик Алексея Колесникова, большой фанат экстремальных видов спорта - в частности, виндсерфинга и сноуборда. По совместительству с мотофристайлом, тренер по сноуборду в горнолыжной школе г. Коломны. Как и Алексей, выступает на мотоцикле KTM SX250.

Виртуозы мотоимпровизации

В целом за время тура по России мотофристайлеры поставили целью исполнить 360 трюков. И уверенно движутся к поставленной задаче. К примеру, в Омске они вчетвером выполнили более 70 трюков. Даже искушенным европейцам не всегда достается такая щедрость.

"Мы будем импровизировать, - заверил журналистов Алексей Колесников на пресс-конференции. - И каждое шоу будет по-своему уникально. Ведь в каждом городе свои площадки, зрители, особенная атмосфера и настроения". При этом Бодин пообещал исполнить свои коронные прыжки боком и бэкфлипы, Оддер - большой суперфлип (когда райдер отрывается от мотоцикла и летит отдельно), а Колесников - свой коронный трюк - бэкфлип с приземлением без рук, а также большие прыжки боком. Сказано - сделано!

Несмотря на сильные порывы ветра, которые немало усложняли и без того опасные трюки, райдеры показали настоящий класс! Уже в первом, "разогревочном" раунде, они начали подзадоривать друг друга все более и более сложными экзерсисами, поэтому к концу шоу им ничего не оставалось, как достать из закромов самые сумасшедшие заготовки. Впрочем, сумасшедшими они кажутся зрителям, а спортсмены накатывают их годами, ювелирно оттачивая все грани исполнения.

Ну а параллельно с оттачиванием спортивного стиля эти парни развивают в себе задатки шоуменов. В этом смысле самым заводным, конечно, был Оддера - итальянская природа вкупе с жизнью в стиле сальто - термоядерная смесь. После чистого исполненного трюка он бросал мотоцикл, ураганом взлетал на трамплин и так экспрессивно махал руками и разбрасывал признания в любви на ломаном русском, что тюменцы просто захлебнулись в этом безудержном энергообмене. Но даже, несмотря на это, по числу итоговых децибел шума-гама и оваций, он оказался на втором месте, а приз зрительских симпатий, патриотичные тюменцы, так же как перед ними и омичи, отдали Алексею Колесникову.

Северная публика оказалась на редкость отзывчива. Над центральной площадью Тюмени во время всего шоу висела сплошная шумовая завеса - овации, многотысячные ахи и охи, восторженный свист, подбадривающий гул… Вздрогнули даже самые отдаленные районы города. Возможно, они услышали слова Алексея, сказанные перед шоу: "Чем теплее атмосфера на площадке, тем безумнее будет трюк" - и организовали просто беспощадный жар благодарных эмоций.

Это был настоящий ураган. Прокатившись по Тюмени, он умчался в сторону Самары, Ростова-на-Дону и Волгограда, сметая на своем пути равнодушие к мотофристайлу и выводя эту дисциплину на пик популярности.

