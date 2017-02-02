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Love Ultimate. Любовь и летающие тарелки


02.02.2017
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Текст: Натали МАРКС

12 февраля 2011 года в Екатеринбурге стартует ежегодный открытый межрегиональный зальный турнир по алтимату, названный в честь праздника Дня Святого Валентина "Love Ultimate". Несмотря на то, что Екатеринбург проводит мероприятие только второй год подряд, его маcштабы уже вызвали интерес у спортсменов из Перми, Тюмени, Оренбурга, Уфы, Казани, которые приедут побороться за призовые места.

Что за звэр?

Алтимат.jpg

"Упс. Кажется, мячик-то я попортила."

Что же такое алтимат? Вот что говорит нам Википедия: "Алтимат - это командный неконтактный вид спорта с летающим диском (фрисби или подобным). Игра ведется двумя командами на прямоугольном поле с зонами в торцах. Цель - передать диск с помощью паса игроку своей команды, находящемуся в зоне противника". В общем, всем нам эта игра более известна как фрисби - по названию одного из производителей "летающих тарелок".

Как играть?

x_c398621e.jpg

Диск в алтимате можно ловить не только руками, но и ртом.

В игре участвуют две команды, в каждой по пять игроков. Очко засчитывается, когда игрок перекидывает диск игроку своей команды, который ловит его, находясь внутри зоны противника. Диск может перемещаться исключительно передачей от одного игрока другому. Игрок не должен бегать с диском в руках. Команда, завладевшая диском, стремится забросить его в зону, а команда противников старается помешать продвижению и пытается перехватить диск по пути его следования.

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