Конжак-2008. Как это было?
Фото: Дмитрий КИРПИЧЕНКОВ, Виталий БОРОДУЛИН, Антон ХУДОЖНИК
Текст: Николая РЕДЬКИН
Мелодии и ритмы латиноамериканской эстрады еще разносятся по всему Северному Уралу, снег обильно полит текилой, все медведи в радиусе пяти километров от горы Серебрянка выучили слово "сальса" - а это значит, что фестиваль "Конжак-2008" состоялся. Ура, товарищи!
Началось все, как водится, с автобуса. Тем, кто провел целую ночь на колесах в "нулевой" день фестиваля, сразу же по прибытии была предложена экскурсия на гору Серебрянку. Гора, как обычно, оказалась полной чудес, камней и неизведанных красот, а с ее вершины все желающие могли увидеть лес и облака.
Вернувшихся ожидал горячий ужин, палатки с двумя полиуретановыми ковриками на спальное место и шатер любви, где в этот день жару давали грязные злодеи Дон Кастрамен и Дон Калабаньо, принуждавшие разгоряченных покорителей Серебрянки принять участие в игре с легким порнографическим уклоном "Завали стояк" и дававшие мастер-класс по игре на виртуальных гитарах.
Тем, кто еще не успел согреться в процессе восхождения и непристойных танцев, предлагались напитки повышенной крепости и сет диджея Wide’a, действовавший на организм не хуже этих самых напитков.
Во второй день всех оставшихся и новоприбывших подстерегало куда больше всяческих сюрпризов. Вот краткий перечень: игра для подготовленных "Перетягивание градуса", форсированное покорение горы Конжаковский камень и, само собой, безудержный нон-стоп сальса-марафон, алкогольный удар и океан положительных эмоций.
Разумеется, не обошлось без некоторых трудностей, при отсутствии которых настоящих латиноамериканский карнавал не может считаться таковым. В этот раз не повезло автобусу, съехавшему в кювет на обратном пути. Но все участники мужественно вынесли и это испытание.
Видеоотчет с фестиваля:
Фестиваль поддерживали:
Комментариев к статье "Конжак-2008. Как это было?" (1):
Неожиданный эпиграф:
в каморке, что за актовым залом
чем-то воняло и было тесно,
но для нас она была культовым местом.
в основном там мы провели школьные годы чудесные,
предпочитая её как партам, так и подъездам.
Это орет в магнитоле наглый юноша Noize MC. Магнитола в машине. Моя машина едет на Конжак. И не просто на Конжак, а на Конжак 2008! – фестиваль в латиноамериканском стиле, посвященный глобальному потеплению. Уже шестой год подряд колеса машин в одно и то же время пожирают сотни километров дорог уральского Севера, неся внутри себя тела и души беспокойных искателей приключений, тонны снаряжения и часы ожидания до встречи с дикой природой и дикой компанией. Старт в ночь. Блудни по перекопанному уралмашевскому выезду на Тагил, переезд в Верхнюю Пышму (штурман, поставь чего-нибудь позабойнее, чтоб не спать), полет по пустой темной трассе, тряска костей и нецензурная брань на лесовозной дороге, ставший уже родным поворот на поляну имени песни и пляски. Банка снотворного утреннего пивка. Немного сна. Ну что, Are you ready? Добро пожаловать на открытие фестиваля Конжак 2008. Глобальное потепление.
Конжаковский фестиваль славен своими традициями и дружелюбием. За все время его жизни кто туда только не приезжал: спортсмены, бизнесмены, студенты, путешественники, гопники, клерки, профессиональные раздолбаи, музыканты, местные лесорубы, ДПС. В лесу все становятся равны, и люди, которые никогда бы не пересеклись в городе, вместе ползут на гору, а вечером отплясывают в обнимку и участвуют в нечеловеческих конкурсах, придуманных изуверским мозгом организаторов и ведущих.
Наступало горное хмурое утро первого дня. Лагерь полупустой, автобусные аборигены (люди, приехавшие на автобусе и по этой причине злоупотреблявшие морсами и лимонадом всю дорогу) убежали на Серебряну дышать свежим воздухом, постепенно подтягиваются все новые экипажи участников на грязных авто разной степени измазанности, крутизны и загруженности. Все расползаются по лесным уголкам после ночного переезда, ставят лагеря, обнимаются и целуются со знакомыми и друзьями и накрывают на стол – ну не просто же так обниматься!
Ближе к вечеру хаотичное брожение принимает осмысленное направление, тусовка стягивается в сторону мегашатра, где тепло, музыка, где эпицентр праздника, который продлится еще два дня.
С первыми аккордами громкой музыки количество людей, считающих себя месиканцами на Северном Урале, стекающихся из лесных лежбищ увеличивается, пока шатер не заполняется под завязку. И понеслось…Настоящих спортсменов, чтобы не мешали, выпинывают из палатки на ночное GPS-ориентирование. Пусть бегают два часа и не смотрят осуждающе на наши бутыли с ромом и текилой. Дон DJ Вайд трясет палатку мощным битом, безумием рулят опытный кучер Дон Кастрамен и его верный оруженосец Дон Калабаньо, которые то заставляют послушную толпу сшибать летающими тарелками фаллоимитаторы с древесных пеньков, то изображать под музыку гитаристов, рубящих соло (причем без гитар, естественно). DJ исполняет скрэтч-соло, которые сделали бы честь любому хип-хоп бэттлу с участием кучи накуренных черномазых парней. Только вместо увешанных золотом и пушками негрил под эту музыку прыгают счастливые люди в походной и сноубордической одежде и трудно описуемый словами коллектив из четырех мужчин в синих трико и советской атрибутике…….А за шатром…..тишина…….тайга…..темнота и нереально красивые горы вокруг…., в лесу мерцают костры, а со стороны походной бани несутся непотребные вопли голых людей, сигающих в холодную речку. Такое вот лесное SPA.
Следующее утро позовет наиболее крепких гарных мексиканских девчат и хлопцев на великое конжаковское карнавальное восхождение, где есть все атрибуты карнавала: мокрые по пояс ноги, резкий ветер со снегом в лицо, нулевая видимость, холод, пот и усталость. Все в общем как в настоящей Латинской Америке, только еще круче. Так с утра они и идут на гору к заснеженным вершинам, подпрыгивая, заряженные с вечера ядреными южными ритмами. Их ждет красота. А лодырей, которые никуда не пошли и остались в лагере ждет рюмочка текилы, сигара и байки у костра. Главным байкменом по праву можно считать Сашу ака Борода - хозяина вахтовки-Трумэна (легендарного старого Зила в трофи-наклейках, одного из главных аттракционов Конжаковского парка культуры и отдыха). Так в приятном ничегонеделании на свежем воздухе публика в базовом лагере дожидается вечера. К вечеру огромный палаточно-автомобильный город беззаботных людей снова наполняется населением. Кто с горы пришел, чтобы засунуть синие ноги в газовый обогреватель, кто с опухшей мордой вылез из палатки после дня полезного сна на природе. Впереди очередная порция счастья в клубном балаганчике, новая музыка, новые конкурсы и жирная финальная точка – Баламутов День рождения и фейерверочная пальба в темное таежное небо. Для тренировки сальса-гуру Алексей проводит массовый мастер-класс для всех желающих. Эгей, ребята, кто хочет пошаркать бахилами по щебенке в ритме латино??? ))) Желающие есть, мастер-класс проходит на ура и завершается показательным выступлением мастеров под всеобщие аплодисменты. Постепенно в балаганчике начинается музыкальная раскачка, а мне пора ехать в заснеженную ночь…
- Ну что, я поехал, браза.
- Жаль могли бы еще потусить.
-Ну, так видишь, у меня дела в городе, дай Бог не в последний раз веселимся так…
-Конечно, на будущий год замутим еще веселее, давай, удачи, счастливо добраться
-Зажгите тут за меня еще немножко
И только дома, в городе, в теплой квартире начинаешь понимать – КАК это было круто!