19.01.2017

Комментариев к статье "Конжак-2008. Как это было?" (1):

21.11.2008 13:06:07

Маленькое приключение на большом севере.



Неожиданный эпиграф:

в каморке, что за актовым залом

чем-то воняло и было тесно,

но для нас она была культовым местом.

в основном там мы провели школьные годы чудесные,

предпочитая её как партам, так и подъездам.



Это орет в магнитоле наглый юноша Noize MC. Магнитола в машине. Моя машина едет на Конжак. И не просто на Конжак, а на Конжак 2008! – фестиваль в латиноамериканском стиле, посвященный глобальному потеплению. Уже шестой год подряд колеса машин в одно и то же время пожирают сотни километров дорог уральского Севера, неся внутри себя тела и души беспокойных искателей приключений, тонны снаряжения и часы ожидания до встречи с дикой природой и дикой компанией. Старт в ночь. Блудни по перекопанному уралмашевскому выезду на Тагил, переезд в Верхнюю Пышму (штурман, поставь чего-нибудь позабойнее, чтоб не спать), полет по пустой темной трассе, тряска костей и нецензурная брань на лесовозной дороге, ставший уже родным поворот на поляну имени песни и пляски. Банка снотворного утреннего пивка. Немного сна. Ну что, Are you ready? Добро пожаловать на открытие фестиваля Конжак 2008. Глобальное потепление.



Конжаковский фестиваль славен своими традициями и дружелюбием. За все время его жизни кто туда только не приезжал: спортсмены, бизнесмены, студенты, путешественники, гопники, клерки, профессиональные раздолбаи, музыканты, местные лесорубы, ДПС. В лесу все становятся равны, и люди, которые никогда бы не пересеклись в городе, вместе ползут на гору, а вечером отплясывают в обнимку и участвуют в нечеловеческих конкурсах, придуманных изуверским мозгом организаторов и ведущих.

Наступало горное хмурое утро первого дня. Лагерь полупустой, автобусные аборигены (люди, приехавшие на автобусе и по этой причине злоупотреблявшие морсами и лимонадом всю дорогу) убежали на Серебряну дышать свежим воздухом, постепенно подтягиваются все новые экипажи участников на грязных авто разной степени измазанности, крутизны и загруженности. Все расползаются по лесным уголкам после ночного переезда, ставят лагеря, обнимаются и целуются со знакомыми и друзьями и накрывают на стол – ну не просто же так обниматься!

Ближе к вечеру хаотичное брожение принимает осмысленное направление, тусовка стягивается в сторону мегашатра, где тепло, музыка, где эпицентр праздника, который продлится еще два дня.

С первыми аккордами громкой музыки количество людей, считающих себя месиканцами на Северном Урале, стекающихся из лесных лежбищ увеличивается, пока шатер не заполняется под завязку. И понеслось…Настоящих спортсменов, чтобы не мешали, выпинывают из палатки на ночное GPS-ориентирование. Пусть бегают два часа и не смотрят осуждающе на наши бутыли с ромом и текилой. Дон DJ Вайд трясет палатку мощным битом, безумием рулят опытный кучер Дон Кастрамен и его верный оруженосец Дон Калабаньо, которые то заставляют послушную толпу сшибать летающими тарелками фаллоимитаторы с древесных пеньков, то изображать под музыку гитаристов, рубящих соло (причем без гитар, естественно). DJ исполняет скрэтч-соло, которые сделали бы честь любому хип-хоп бэттлу с участием кучи накуренных черномазых парней. Только вместо увешанных золотом и пушками негрил под эту музыку прыгают счастливые люди в походной и сноубордической одежде и трудно описуемый словами коллектив из четырех мужчин в синих трико и советской атрибутике…….А за шатром…..тишина…….тайга…..темнота и нереально красивые горы вокруг…., в лесу мерцают костры, а со стороны походной бани несутся непотребные вопли голых людей, сигающих в холодную речку. Такое вот лесное SPA.

Следующее утро позовет наиболее крепких гарных мексиканских девчат и хлопцев на великое конжаковское карнавальное восхождение, где есть все атрибуты карнавала: мокрые по пояс ноги, резкий ветер со снегом в лицо, нулевая видимость, холод, пот и усталость. Все в общем как в настоящей Латинской Америке, только еще круче. Так с утра они и идут на гору к заснеженным вершинам, подпрыгивая, заряженные с вечера ядреными южными ритмами. Их ждет красота. А лодырей, которые никуда не пошли и остались в лагере ждет рюмочка текилы, сигара и байки у костра. Главным байкменом по праву можно считать Сашу ака Борода - хозяина вахтовки-Трумэна (легендарного старого Зила в трофи-наклейках, одного из главных аттракционов Конжаковского парка культуры и отдыха). Так в приятном ничегонеделании на свежем воздухе публика в базовом лагере дожидается вечера. К вечеру огромный палаточно-автомобильный город беззаботных людей снова наполняется населением. Кто с горы пришел, чтобы засунуть синие ноги в газовый обогреватель, кто с опухшей мордой вылез из палатки после дня полезного сна на природе. Впереди очередная порция счастья в клубном балаганчике, новая музыка, новые конкурсы и жирная финальная точка – Баламутов День рождения и фейерверочная пальба в темное таежное небо. Для тренировки сальса-гуру Алексей проводит массовый мастер-класс для всех желающих. Эгей, ребята, кто хочет пошаркать бахилами по щебенке в ритме латино??? ))) Желающие есть, мастер-класс проходит на ура и завершается показательным выступлением мастеров под всеобщие аплодисменты. Постепенно в балаганчике начинается музыкальная раскачка, а мне пора ехать в заснеженную ночь…



- Ну что, я поехал, браза.

- Жаль могли бы еще потусить.

-Ну, так видишь, у меня дела в городе, дай Бог не в последний раз веселимся так…

-Конечно, на будущий год замутим еще веселее, давай, удачи, счастливо добраться

-Зажгите тут за меня еще немножко

И только дома, в городе, в теплой квартире начинаешь понимать – КАК это было круто!