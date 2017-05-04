Горные лыжи - в долгий ящик: хранение до следующей зимы
Текст: Иван НАХОДКИН
Нынешняя зима решила побаловать горнолыжников и сноубордистов и делает все, чтобы продлить катательный сезон по максимуму. Однако, в прямом смысле не за горами время, когда зимний инвентарь все-таки придется упаковать до следующего сезона. И не просто упаковать и выбросить на балкон, а правильно законсервировать на лето. Как это сделать, чтобы не было мучительно больно смотреть на свои любимые лыжи по приходу очередного сезона?
Горные лыжи: Первый шаг - очистка
В среднем время физического износа лыж (потери товарного вида) соответствует времени морального старения конструкции и составляет от 3 до 8 лет.
Современные лыжи сохраняют свои качества достаточно долго. В процессе эксплуатации лыжи с деревянными составляющими теряют свои свойства быстрее лыж с чисто пластиковыми и металлическими конструктивными материалами. Наряду с усталостью материалов, вторым фактором, определяющим долговечность лыж, является состояние кантов лыж, что во многом определяется качеством трасс (наличием камней). В целом фирмы не стремятся существенно увеличивать долговечность лыж, чтобы стимулировать покупку нового инвентаря. В среднем время физического износа лыж (потери товарного вида) соответствует времени морального старения конструкции и составляет от 3 до 8 лет.
Перво-наперво инструмент нужно очистить. И не просто тряпкой, а профессиональными смывками, которые без труда можно найти в любом спортивном магазине. В состав этих спецсредств входят эфирные масла, которые не позволят скользящей поверхности иссохнуть до следующей зимы. Наиболее популярные бренды смазок - Swix, Rex, Star, Rode, ToKo… С их помощью чистим все - внешнюю поверхность, удаляем заусенцы со скользяка и ржавчину с кантов.
Горные лыжи: Заточка кантов
На новых лыжах канты, как правило, заточены на 90°. Несмотря на то, что такая лыжа адекватно отвечает на усилия лыжника, контроль над ней можно улучшить, слегка изменив угол заточки боковой поверхности канта и отполировав его.
Кстати, о кантах - их неплохо бы еще и заточить. Даже если вы катали самую малость, они все равно потеряли свою былую остроту, а кататься на тупых кантах все равно что заниматься кулинарными изысками с помощью тупого ножа. Материал на кантах довольно тонкий, поэтому заточку лучше проводить в профессиональном сервис-центре, кустарные способы в этом вопросе могут привести к тому, что за 3-4 заточки сточится весь материал. Понятно дело, что, поборовшись с тупостью весной, осенью, как только выпадет первый снег, вы будете в буквальном смысле во всеоружии.
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