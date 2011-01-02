Горнолыжные комплексы Урала: на разный вкус, снег и кошелек

29.12.2016

Текст: Иван НАХОДКИН

Итак, вы поняли, что можете стоять на горных лыжах или сноуборде и даже догадываетесь, что в перспективе у вас получится извлекать от этого удовольствие… После долгих мучений вы выбрали таки свой собственный комплект - "лыжи" или "доска-ботинки", нарядную экипировку - теперь готовы ворваться в новый мир зимних видов спорта при полном параде. Ну что ж, погнали.

Первоуральское направление

Для тех, кто любит пафос и дороговизну, рекомендую излюбленные горнолыжные комплексы Урала - Ежовая, Волчиха, Пильная и Белая. Примерно на одинаковом расстоянии от Екатеринбурга находятся "Пила" и Волчиха. Первая - вблизи Первоуральска, 38 километров от "столицы". Ее несомненным преимуществом является выгодное природно-географическое положение, которое позволяет начинать сезон в середине ноября и закрывать его в начале мая. Развитая инфраструктура включает в себя и ресторан, и комплексы быстрого питания, и охраняемую стоянку, и удобные подъемники, в общем все что надо для реального тусовщика одного дня, потому что никакого гостиничного комплекса на горе нет. Горнолыжные комплексы Урала в западном понимании только развиваются. Со спортивной точки зрения, Пильная хороша для начинающих , ведь даже при наличии пяти трасс максимальный перепад высот на ней составляет всего 100 метров. Так что впоследствии, в зависимости от вашего персонального прогресса, скорее всего, придется менять место дислокации.

Схема ГЛК "Гора Пильная".

И с этой точки зрения, поинтереснее будет на Волчихе . Максимальный перепад высот здесь в два раза больше - 200 метров, трассы действительно разной сложности, и их четыре - хотите, барахтайтесь на самой простой, а если чувствуете в себе силы - забирайтесь куда повыше и где посложнее. Инфраструктура вся присутствует в том же объеме. Цены… пожалуй, повыше, чем на Пильной. Но, что немаловажно, если вы с детьми, на Волчихе выбор, чем занять их, гораздо шире, потому что здесь есть и игровая, и детский городок с аттракционами, и склон для тюбингов с подъемником. Расстояние от Екатеринбурга - все те же 40 километров.

Схема ГЛК "Гора Волчиха".

Серовское направление

Чего не скажешь о Ежовой , которая расположилась в окрестностях Кировграда - 100 километров от Екатеринбурга по Серовскому тракту. По быстрому не получится, зато можно остаться ночевать в гостинице. Да и перепад высот здесь побольше будет - 300 метров, что реально позволяет укататься с любым уровнем подготовленности по одной или нескольким из многочисленных трасс. Неслучайно именно на Ежовой проводятся соревнования российского уровня. Как приятный бонус - наличие семи подъемников, которые дают шанс не стоять в очередях. Как красивая фишка - ресторан на вершине горы, ну и все что надо профессиональным тусовщикам.

Схема ГЛК "Гора Ежовая".

Если сравнивать цены, то один и два часа каталки в выходные дни на этих трех горках обойдутся вам на Ежовой в 290 и 490 рублей соответственно, на Пильной - в 400 и 500, и на Волчихе в 400 и 700 рублей.

Схема ГЛК "Гора Белая".

Одна из наиболее удаленных географически, но и одна из наиболее активно развивающихся в последние годы гора - это Белая . Если вас не смущает расстояние в 170 километров, то хотя бы один раз на горнолыжные комплекс Урала доехать стоит. Во-первых, потому что сама гора является действительно одной из красивейших на Среднем Урале и, взойдя на нее, можно разглядеть Невьянск, Кировград и Нижний Тагил, во-вторых, тут действительно можно найти самые разные развлечения, даже если вы не катаетесь на горных лыжах. С недавних пор Белая начала позиционировать себя как центр технических видов спорта, а помимо техники здесь есть и спортивный зал, и пейнтбольное поле, и каток. Цены… для ориентира: один подъем обойдется от 20 рублей на учебной трассе до 60-ти на кресельном подъемнике.

Демократично-семейные варианты

Для тех, кто любит горнолыжные комплексы Урала подешевле, поспокойнее, побыстрее и с семейным уклоном, я бы порекомендовал гору Лиственную всего в шести километрах от города Березовского. В силу своей близости к городам комплекс рассчитан на однодневное катание, что не мешает ему иметь на территории пять больших бань со всеми удобствами. Располагает тремя склонами - все ну просто крайне не экстремальные, а по-детски милые, они так удачно разнесены в разные стороны, что на горе нет ощущения толкучки, и горнолыжник никогда не запнется об бублик, что приятно. Чего не скажешь о ценах за парковку.

Примерно того же уровня гора Стожок на 49-м километре Нижне-Тагильского тракта, разве что подальше.

А поближе только горнолыжные комплекс Уктус, который, пожалуй, в комментариях не нуждается - черта города, что хорошо, куча мала народу, что плохо. Хорошая инфраструктура с массой дополнительных развлечений, цены соответствующие плюсам.

Схема ГЛК "Уктус".

Ну и самый демократичный вариант - старый знакомый Флюс в полутора километрах от одноименной ж/д станции со старыми буксировочными подъемниками бугель-крючок и старыми добрыми ценами в 250 рублей по безлимиту. Флюс - Мекка старорежимных горнолыжников, что не мешает этому комплексу в силу демократичности быть крайне притягательным для непафосной молодежи.

В общем, попробуйте все, покатайтесь всюду и сами составьте мнение о каждом из горнолыжных комплексов Урала, ведь впечатления - самое дорогое, копите их в предстоящие праздники.