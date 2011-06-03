"Земля на ладони": фестиваль воздухоплавателей в Свердловской области
Текст: Полина УШАКОВА
Копилка зрелищных видов спорта, соревнования по которым проводятся в Свердловской области, пополнилась еще одним чемпионатом. С 21 по 27 мая у нас будет проходить (а точнее - пролетать) спортивно-зрелищный фестиваль воздухоплавателей "Земля на ладони". В его рамках пройдет Первый чемпионат Уральского федерального округа по воздухоплавательному спорту и будет разыгран кубок "50 лет космической эры".
Неземная красота
Фестиваль воздухоплавателей - зрелищное и престижное мероприятие.
Наши соседи, кунгуряки, проводят фестиваль воздухоплавателей "Небесная ярмарка" уже десять лет, то есть этим летом уже отметят первый серьезный юбилей. Но вот, наконец, и в Свердловской области будет проходить такое же зрелищное и престижное мероприятие. Местом для этого праздника спорта и неземной красоты выбраны Белоярский и Каменский районы Свердловской области, а открытие фестиваля, конечно, пройдет в Екатеринбурге.
Точки над i
На открытии фестиваля "Земля на ладони" зрителей ждет сюрприз.
Несколько вопросов мы задали организатору фестиваля, пилоту аэростата "Три короля", вице-президенту Федерации воздухоплавательного спорта Свердловской области Станиславу Алексину.
- Станислав, решается ли вопрос о полетах над Екатеринбургом?
- Решается очень просто: полетов над городом не будет. Екатеринбург еще помнит, когда над Плотинкой можно было увидеть тепловой аэростат, однако позже, из-за множества происшествий, несчастных случаев и нарушений небо для воздухоплавателей было закрыто.
Продолжение интервью со Станиславом Алексиным читайте на следующей странице.
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