"Земля на ладони": фестиваль воздухоплавателей в Свердловской области

27.04.2017

Текст: Полина УШАКОВА Копилка зрелищных видов спорта, соревнования по которым проводятся в Свердловской области, пополнилась еще одним чемпионатом. С 21 по 27 мая у нас будет проходить (а точнее - пролетать) спортивно-зрелищный фестиваль воздухоплавателей "Земля на ладони". В его рамках пройдет Первый чемпионат Уральского федерального округа по воздухоплавательному спорту и будет разыгран кубок "50 лет космической эры". Неземная красота Фестиваль воздухоплавателей - зрелищное и престижное мероприятие. Наши соседи, кунгуряки, проводят фестиваль воздухоплавателей "Небесная ярмарка" уже десять лет, то есть этим летом уже отметят первый серьезный юбилей. Но вот, наконец, и в Свердловской области будет проходить такое же зрелищное и престижное мероприятие. Местом для этого праздника спорта и неземной красоты выбраны Белоярский и Каменский районы Свердловской области, а открытие фестиваля, конечно, пройдет в Екатеринбурге. Точки над i На открытии фестиваля "Земля на ладони" зрителей ждет сюрприз. Несколько вопросов мы задали организатору фестиваля, пилоту аэростата "Три короля", вице-президенту Федерации воздухоплавательного спорта Свердловской области Станиславу Алексину. - Станислав, решается ли вопрос о полетах над Екатеринбургом?

- Решается очень просто: полетов над городом не будет. Екатеринбург еще помнит, когда над Плотинкой можно было увидеть тепловой аэростат, однако позже, из-за множества происшествий, несчастных случаев и нарушений небо для воздухоплавателей было закрыто. Продолжение интервью со Станиславом Алексиным читайте на следующей странице.

