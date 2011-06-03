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Мужской журнал Top4Man Екатеринбург

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"Земля на ладони": фестиваль воздухоплавателей в Свердловской области


27.04.2017
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Текст: Полина УШАКОВА

Копилка зрелищных видов спорта, соревнования по которым проводятся в Свердловской области, пополнилась еще одним чемпионатом. С 21 по 27 мая у нас будет проходить (а точнее - пролетать) спортивно-зрелищный фестиваль воздухоплавателей "Земля на ладони". В его рамках пройдет Первый чемпионат Уральского федерального округа по воздухоплавательному спорту и будет разыгран кубок "50 лет космической эры".

Неземная красота

Фестиваль воздухо плавателей

Фестиваль воздухоплавателей - зрелищное и престижное мероприятие. 

Наши соседи, кунгуряки, проводят фестиваль воздухоплавателей "Небесная ярмарка" уже десять лет, то есть этим летом уже отметят первый серьезный юбилей. Но вот, наконец, и в Свердловской области будет проходить такое же зрелищное и престижное мероприятие. Местом для этого праздника спорта и неземной красоты выбраны Белоярский и Каменский районы Свердловской области, а открытие фестиваля, конечно, пройдет в Екатеринбурге. 

Точки над i

Фестиваль в екатеринбурге

На открытии фестиваля "Земля на ладони" зрителей ждет сюрприз. 

Несколько вопросов мы задали организатору фестиваля, пилоту аэростата "Три короля", вице-президенту Федерации воздухоплавательного спорта Свердловской области Станиславу Алексину.

- Станислав, решается ли вопрос о полетах над Екатеринбургом?

- Решается очень просто: полетов над городом не будет. Екатеринбург еще помнит, когда над Плотинкой можно было увидеть тепловой аэростат, однако позже, из-за множества происшествий, несчастных случаев и нарушений небо для воздухоплавателей было закрыто.

Продолжение интервью со Станиславом Алексиным читайте на следующей странице.

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      Комментариев к статье ""Земля на ладони": фестиваль воздухоплавателей в Свердловской области" (5):
Гость
Гость  03.06.2011 10:49:44
Цитирую: из-за множества происшествий, несчастных случаев и нарушений небо для воздухоплавателей было закрыто. ?????????????
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Mitch
Mitch  15.04.2012 14:51:49
I hate my life but at least this makes it beaarlbe.
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Keesha
Keesha  03.05.2013 12:02:28
Superb informtioan here, ol'e chap; keep burning the midnight oil.
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Starr
Starr  03.05.2013 12:02:48
This piece was a lifejacket that saved me from dwronnig.
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Makaela
Makaela  03.05.2013 12:03:07
What an awesome way to epxlian this-now I know everything!
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