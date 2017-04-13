Дмитрий Тагиров: "Неудача меня зацепила"

13.04.2017

Текст: Полина УШАКОВА

Уральская гонка "Горный лен", которая прошла в Асбесте в конце марта, в этом году впервые была включена в календарь Чемпионата России по ралли . Несмотря на то что на нее съехались самые сильные спортсмены страны, казалось, что итог гонки предрешен, по крайней мере, относительно первого места. Но большой спорт еще раз доказал свою непредсказуемость.

С Дмитрием Тагировым, чемпионом России по ралли, мы беседуем о том, что произошло на трассе "Горный лен" и как это повлияет на планы спортсмена. А для людей, далеких от автоспорта, небольшая ремарка: этап Чемпионата России проводится в два дня. По результатам первого дня экипаж Дмитрий Тагиров - Анна Завершинская с большим отрывом лидировали и на старт дня второго выходили, полные уверенности в своей победе.

- Я был настолько уверен, что эту гонку выиграю, - рассказывает Дмитрий Тагиров, - что не было никаких сомнений! Я нахожусь в прекрасной физической форме, экипаж слаженный, машина у меня такая же, как у всех, то есть она не проигрывает. И нашу уральскую дорогу я чувствую, поэтому не сомневался в победе. Да и отрыв был значительный - больше минуты. По сути, мы были недосягаемы, и мои друзья уже откупоривали шампанское. В этот момент, буквально за 10 километров до финиша, вышла из строя трансмиссия. Одним колесом мы застряли в сугробе, и это было единственное колесо, которое работало - остальные просто не крутились. Все мои попытки заблокировать трансмиссию ни к чему не привели. Она просто вышла из строя. Потом мы с помощью ребят вылезли из сугроба и на одном ведущем колесе доехали до финиша. Но гонка для нас уже была потеряна.

- Как вы расцениваете эту неудачу?

- Это хороший опыт для меня, потому что такое может произойти на любой трассе, а на Чемпионате мира по ралли - тем более: там дистанции намного длиннее. Сейчас я буду эту ситуацию разбирать - важно понять, как действовать, когда появляются первые симптомы того, что трансмиссия вышла из строя. Раньше у меня такого никогда не было.

- Как вы думаете, в чем была причина поломки?

- Скорости на сегодняшний день настолько возросли, что техника уже не выдерживает. На этой гонке я дошел до предела возможностей трансмиссии. Но, повторюсь, это тоже опыт. Тут мы дистанцию проехали за 2 дня, а на мире - 3, причем каждый день надо преодолевать дистанцию этапа Чемпионата России. Соответственно, машину нужно очень беречь.

- Как была подготовлена трасса в Асбесте?

- Трасса была подготовлена идеально и была очень сложная, что для меня хорошо. Чем сложнее трасса, тем больше возможностей проявить все свои навыки. Бывают иногда трассы просто ровные и прямые, тогда мастерство никакое не нужно - нажал на педаль и едешь.

- Вы заявили, что до "Горного льна" в ваши планы входил только Чемпионат мира, но после гонки вы внесли коррективы в свой график. Что вы намерены делать теперь?

- Да, сначала я думал, что буду участвовать только в Чемпионате мира, а на Чемпионат России поеду, если будет получаться по календарю. Но неудача на "Горном льне" показала, что что-то у меня вышло из-под контроля, мой план дал сбой. Как мужчину меня это зацепило. И теперь я хочу проехать все оставшиеся этапы Чемпионата России, проявить свои лучшие качества, побороться с ребятами, которые на этапе в Асбесте опередили меня. Теперь я нахожусь в невыгодном положении - мне нужно догонять и нужно провести колоссальную работу. В любом чемпионате, если ты финишируешь, не набрав очков, ты аутсайдер. У тебя практически пропадают виды на чемпионство. И поскольку я сейчас с "баранкой" после одного этапа, который гарантированно должен был быть моим, мне стало интересно сделать все от меня зависящее, чтобы выиграть Чемпионат России. Для этого у меня есть еще 4 этапа. Следующий будет в Белоруссии в конце мая, а потом будет три наисложнейших гравийных этапа в России. Если ехать по гравию без тактических изысков, просто на предельной скорости, то есть вероятность пробить шину. А что это значит? Это потеря минимум двух минут. На ралли порой секунда решает исход гонки, а если две минуты потерял - то все, ты выпадаешь как минимум за подиум, а иногда и за очки. Но ралли тем и интересно, что здесь все всегда непредсказуемо. Можно предсказать свой темп, расстановку сил, но исход гонки - практически нереально.

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