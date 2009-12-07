Азбука сноубординга: от А до Я

22.12.2016

Текст: Иван НАХОДКИН

Популярность сноубординга в последние годы достигла апогея. Все твои друзья только и делают, что обсуждают покатушки да трюки, а ты до сих пор не знаешь - гуфи ты или регуляр, да и вовсе не знаешь, с чем едят первых, а с чем вторых? Но очень хочется попробовать? Тогда тебе сюда.

Сноубординг - А, Б, В… Начнем с начала

Про пресловутые способы определить "левый" ты или "правый" - гуфи или регуляр - при начальном сноубординге, иными словами, какая из конечностей у тебя толчковая, не рассказал только ленивый. Но повторить не грех, тем более что от этого зависит, как легко ты покатишь, делая свои первые шаги в сноубординге . Можно по старинке разогнаться на льду и, автоматически выставив вперед ногу, понять какая из них ведущая. Можно попросить друзей (и они не откажут!) толкнуть тебя в самый неподходящий момент в спину. Опять же какая нога выйдет вперед в поисках опоры, та и главная. Если левая - ты регуляр. Правая - гуфи. А можно прийти на склон, выставить углы установки креплений в начальную позицию - duck stance, или "утиную стойку" (носки ботинок врозь), и начать отрабатывать упражнение "падающий лист", то есть соскальзывать на заднем и переднем кантах под небольшим углом к склону. На разных участках склона ты выставляешь вперед то левую, то правую ногу. Начальный сноубординг требует концентрации. Теоретически в этот момент тебя должно окончательно осенить на счет твоей ориентации.

На первых порах совсем неоднозначно - гуфи ты или регуляр.

Г, Д, Е…Ё! Наблюдай! Сноубординг!



Но прежде, чем выбрасываться на склон, как кит на берег, запомни некоторые простые правила сноубординга, которые можно постичь, просто понаблюдав за опытными бордерами.

1. Доску носи креплениями от себя - так удобнее .

2. Ни в коем случае не забывай про лиш - страховочный шнур, которым доска для сноубординга прикрепляется к ноге. Ты ведь не хочешь в начале своей спортивной карьеры перебить всех катающихся?! А именно это и случится, если доска ускользнет от тебя.

3. Если ты не счастливый обладатель степ-ина - системы крепления, которая автоматически соединяет ногу и доску для сноубординга, то научись правильно пристегиваться. Сядь на попу ровно, очисти от снега подошву и платформу крепления, вставь ногу в крепление, застегни сначала верхний ремень, затем нижний - крепко, но не переусердствуй.

Самозащелкивающаяся система креплений.

А теперь вставай, чувак, и привыкай к новым ощущениям - ты привязан и выход только один - научиться передвигаться именно таким некузявым образом. Кстати, первые упражнения по освоению нового снаряда следует делать лишь с одной пристегнутой ногой - передней. Приподнять доску, ощутить ее габариты, подвигать туда-сюда. Опять же стойку отработать.

Ж, З, И, К! Повторяй!

Обезьяну видел? Повторяй! Руки, и особенно ноги, согнуты - никто не придумал еще более совершенный амортизатор, спина прямая - не совсем ведь примат! Тело распластай продольно доске, но правильно отцентруй, а его вес держи на передней ноге. Поехали! Только без заваливания - не повторяй самых распространенных ошибок новичков. Понятно, что страшно, но если присесть и завалиться назад, будет еще и больно. В общем, постарайся не менять изначального положения, а тормозить учись кантом, а не ребрами и прочими частями тела. Кстати, руки лучше держать впереди - постоянно в зоне видимости.

Азбука сноубординга: Л, М, Н, ОПРСТ!!!

Смирись, что первые дни придется побегать и попадать… И то, и другое - настолько естественный процесс, что даже не заморачивайся, что над тобой будет смеяться весь склон. Все и всегда падали, падают и будут падать вне зависимости от уровня катания. Истина в том, что встать на лыжи гораздо легче, чем на сноуборд, но освоить лыжи гораздо труднее, чем сноуборд. Короче, все страшное уложится в три дня. Для начала тебе нужно научиться скользить на пологом спуске! Проделываем все с одной пристегнутой ногой - передней! Ее же, расположив таким образом, чтобы носок свисал с края сноуборда , будем использовать в качестве тормоза. Поначалу просто пытайся удержать исходное положение и удержаться до полной остановки доски - она это сделает сама, уверяю, если склон действительно пологий, а внизу нет отбойников. Если получилось - идем наверх. Если нет - встаем и идем наверх. И так до прихода ощущения, что ты стал крутым сноубордером. Оно пришло? Значит, пора осваивать повороты.

УФ…

Теперь забудь про то, как ты только что ездил, потому что использовать сноуборд плашмя - это не тема. Тема - кантоваться. Контроль над доской и обстоятельствами возможен только с помощью канта. Забирайся повыше по склону, чтобы разогнаться побыстрее, смотри только вперед и в определенный момент, когда почувствуешь готовность, начинай поворачивать. Как? Нажимай на доску мыском переднего ботинка, таким образом вес перенесется туда же, и поворачивай голову в нужную сторону. Теперь то же самое на другом канте, задавливая не передок, а пятки. И до бесконечности. Главное, чтобы усилия по задавливанию были постоянные, иначе кант сорвется и… Пятая точка - самое слабое место в процессе обучения - имей ввиду и снабди ее защитой!

X-Я, или Защищайся от падений в сноубординге!

Защита - это модно!

Пристегиваем заднюю ногу и запоминаем свод правил снойбординга:

- Самое слабое место и совершенно не парный орган - голова. Отсюда вывод - купить шлем надо сразу!



- Если защитить колени, спину и копчик, то падать все равно лучше на колени.

- Ни в коем случае при падении не вытягивать в качестве страховки руки - кисть хрупка, а вот, например, предплечье гораздо крепче. По этой же причине группируй кулак, а не растопыривай пальцы.



- Переходи к освоению новых упражнений поступенчато!

Это, конечно, далеко не все. Тебе еще предстоит научиться соскальзывать вниз по линии склона, менять канты и поворачивать "гирляндой", да в конце концов освоить подъемник - тоже целое дело. Но это все чуть позже. А пока домашнее задание - дерзай! Об остальном поговорим позже.