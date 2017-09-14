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Экспедиция Overland – по секрету всему свету


14.09.2017
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Текст: Полина УШАКОВА

Когда через Россию проходит какой-то крупный автопробег, города будто нанизываются на него, как бусины на нитку. В середине сентября в Екатеринбург заехала команда итальянца Беппе Тенти, которая совершает путешествие из Милана в Шанхай. Появление итальянцев в городе вызвало настоящий ажиотаж, ведь в составе автоколонны зарубежных гостей было четыре электромобиля, оборудованных системой беспилотного вождения.

Приключенческий роман

Экспедиция

Беппе и его команда путешествуют по дорогам и бездорожью всего мира и снимают увлекательный сериал о своих приключениях.

Проект Overland был создан Беппе Тенти совместно с первым каналом итальянского телевидения RAI UNO. Беппе и его команда путешествуют по дорогам и бездорожью всего мира и снимают увлекательный сериал о своих приключениях.

А приключенческий роман Беппе с его собственной жизнью начался чуть больше сорока лет назад. Родился Беппе Тенти в небольшом городе Турине. Из Италии он никуда не выезжал и работал подрядчиком на строительных объектах. Но однажды ему в голову пришла невероятная идея – покорить гору с манящим и пугающим названием Килиманджаро. Подготовка к этой экспедиции настолько захватила Беппе, что он подумал: “Это путешествие станет путешествием всей моей жизни”. Однако, вернувшись на родину, Беппе понял, что всю жизнь занимался не тем, ради чего появился на свет. Он оставил работу на стройке и в начале 70-х годов открыл туристическую компанию Trekking International. Которая, к слову, постепенно стала лидером среди туроператоров Италии. Экспедиции Беппе помогли тысячам энтузиастов попасть в самые удивительные и нетронутые цивилизацией уголки Земли.

Итальянцы в России

Экспедиция

В состав экспедиций Overland входят обычные люди, а не супермены, как может показаться, изучив список их героических путешествий.

- Когда мы задумывали проект Overland, я просто открыл карту России и увидел, что после Новосибирска дорог на Берингов пролив нет! Я решил, что это то, что нам нужно, - рассказывает Беппе. - Так началась наша первая экспедиция в рамках проекта Overland. Она состоялась зимой 1995-1996 года. Протяженность ее маршрута составила более 30 тысяч километров! Тогда мы проехали через всю Россию, и сегодня, когда мы снова едем по российским городам, я вижу, как здесь все поменялось. Дороги стали лучше, города чище, люди приветливее.

В состав автоколонны первой экспедиции входило лишь 4 грузовика. Они были выкрашены в оранжевый цвет, который впоследствии стал "фирменным" цветом проекта Overland.

Со временем стандартные грузовики были доработаны под нужды проекта и сейчас представляют собой самодостаточный мир на колесах. В них размещены кухня, спальни с душем и туалетом, обеспечено горячие и холодное водоснабжение. Когда в составе колонны появились электромобили, то в грузовиках поместили и аккумуляторы для этих чудо-машин.

В состав экспедиций Overland входят обычные люди, а не супермены, как может показаться, изучив список их героических путешествий. При отборе членов экспедиции действуют лишь три критерия – все они должны быть опытными водителями (и это главное), обладать способностью адаптироваться к трудностям кочевой жизни и иметь терпение, позволяющее преодолевать проблемы, связанные с рисками и задержками в пути.

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