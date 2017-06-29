ATV-трофи-2011: майские грязи

29.06.2017

7-9 мая OFF ROAD клуб Екатеринбурга при поддержке генерального спонсора "Ямаха" Центр Екатеринбург "Лига моторов" проводит соревнование "ATV-трофи 2011" - второй этап Чемпионата России по трофи-рейдам на квадроциклах.

Этапы Чемпионата России по трофи-рейдам на квадроциклах в 2011 году состоятся в Пензенской, Свердловской, Брянской, Тверской, Нижегородской и Ленинградской областях. "ATV-трофи" пройдет в Свердловской области и в статусе Чемпионата России включено в Единый календарный план Министерства спорта, туризма и молодежной политики.

Майские праздники для любителей "грязевых ванн" обещают быть жаркими, ведь в "ATV-трофи" примут участие сильнейшие российские квадроциклисты, в том числе и чемпионы России 2010 года - всего около 50 участников. Москва, Санкт-Петербург, Пенза, Екатеринбург, Сургут, Зеленоград, Челябинск, Снежинск, Пермь - вот далеко не полный список городов, которые представляли спортсмены на соревнованиях прошлого года.

Маршрут гонки протяженностью до 200 км будет проходить по лесным заболоченным дорогам, по которым мало просто проехать - по пути в определенной последовательности нужно собрать порядка 120 контрольных точек (КП) и преодолеть особо сложные спецучастки (СУ). Контроль прохождения СУ фиксируется специальными приборами - чипом системы SFR и "Track logger", записывающим GPS-трек участника. Формат "ATV-трофи" - гонка по GPS-ориентирам.

"Изюминкой" трассы, выбранной для второго этапа Чемпионата России, считается знаменитая "седьмая контрольная точка", но из-за коварства этого спецучастка, в этом году организаторы решили от него отказаться.

- "Седьмая контрольная точка" хорошо известна квадроциклистам по всей России. В 2007 году участок трассы длиной в 4 км экипажи проходили в среднем за 4-6 часов. В этом году "седьмой контрольной точки" не будет, - говорит организатор соревнования, президент OFF ROAD клуба Екатеринбурга Олег Майоров. - Мы подготовили трассу с большим количеством водных препятствий, но убрали два особо глубоких брода.

Соревнование традиционно пройдет в трех категориях:

- ATV-open - модифицированные квадроциклы, максимально подготовленные для тяжелых дорожных условий;

- ATV-original - квадроциклы с минимальными доработками;

- UTV - мотовездеходы типа side-by-side с поперечной посадкой водителя и пассажира на креслах автомобильного типа.

Отдельная трасса приготовлена для участников в категории "Туризм".

Победители II этапа Чемпионата России по трофи-рейдам на квадроциклах получат ценные призы от генерального спонсора - "Ямаха" Центр Екатеринбург "Лига моторов".

Место расположения базового лагеря: п/л "Зарница", Шиловский район г. Берёзовского.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте организатора OFF ROAD клуба: http://www.off-road-ekb.ru .

Программа соревнований

8 мая (воскресенье)

9.30 - Торжественное открытие трофи-рейда, брифинг с участниками

10.00 - Старт на первый спецучасток

9 мая (понедельник)

10.00 - Старт на спецучасток второго дня соревнования

19.00 - Подведение итогов, награждение победителей









Ирина Зенкова, PR-агентство DRIVE

Tелефон (343) 211-70-32