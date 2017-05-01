Сигналы бедствия или как привлечь внимание спасателей

01.05.2017

Текст: Сергей ШАДОВ

Случилось дикое! Вы оказались отрезанным от цивилизации. Природа показала сою злобную рожу и вам нестерпимо хочется свалить отсюда. Но вот незадача - вы заблудились, потерялись, лишились средств передвижения и просто не знаете куда идти. Don't panic! Мы расскажем вам о том, как привлечь к себе внимание спасателей.

Сигнальная пиротехника и сигналы бедствия

Заблудились как-то в лесу два чукчи. Один и говорит: "Я слышал, как русские в этом случае поступают - стреляют в воздух и их находят. Давай и мы так сделаем". Стоят, стреляют упорно. Тут второй говорит: "Не. Хорош стрелять. У меня последняя стрела осталась". Конечно, уровень выживательных умений у представителей народов севера по сравнению с русскими городскими жителями выше в разы, но сказка ложь, да в ней намек. Одним из самых эффективных способов подать сигнал бедствия (за исключением прямой радиограммы) является специальная сигнальная пиротехника.

Использовать сигнальную пиротехнику на практике не так уж сложно. Какого бы вида ни была сигнальная ракета, в основе ее применения лежит простой алгоритм: зажимаем ее в левой руке, направляем сопло в небо и выдергиваем запальный шнур (ну или как там она активизируется, надо обязательно посмотреть инструкцию). Тут важно знать, что сигналом бедствия служит ракета, дающая в небе красную или малиновую вспышку. Такой сигнал бедствия сторонний наблюдатель может обнаружить за 10-15 километров. Но надо помнить, что действие такой ракеты кратковременно, а, стало быть, применять ее нужно, когда вы точно знаете, что поблизости находятся люди - поселение или летящий в небе самолет.

Сигнальное зеркало

Но сигнальные ракеты с собой надо еще додуматься прихватить. Ведь вы оказались в безлюдье не целенаправленно, иначе бы прихватили с собой карабин с оптическим прицелом, радиостанцию и запас продуктов на год. Так что сигнальные средства, скорее всего, придется придумывать на месте. И тут вам пригодится… зеркало. Лучше, конечно, не обычное, а специальное. В сигнальном зеркале наличествует специальное отверстие в середине, которое позволяет наводить сигнал на нужный объект - например, вертолет. Так что если собираетесь в безлюдные места, позаботьтесь прихватить с собой сигнальное зеркало.

Впрочем, если этого не случилось, не надо терять присутствия духа. В принципе благому делу послужит любая отражающая поверхность. Вполне подойдут: жестяные консервные банки, полированное широкое лезвие ножа, фольга от шоколада. В общем все, что способно эффективно отражать солнечные лучи.

Сигнальное зеркало хорошо тем, что позволяет привлечь к себе внимание не только направленным сигналом. Развешанные вокруг вашего временного лагеря отражающие поверхности весь световой день будут "кричать" о том, что вы нуждаетесь в экстренной помощи. А ведь направленный солнечный зайчик обнаруживается с самолета на расстоянии 20-25 километров.

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