Револьвер. История уравнителя

11.09.2017

Текст: Сергей ШАДОВ

С самого появления на свет огнестрельного оружия его создатели боролись за оптимизацию процесса отстрела врагов. Эргономика, точность, скорострельность. Погоня за этими параметрами породила массу интересных конструкций и образцов. Но после долгих лет естественного отбора в сфере короткоствольного оружия утвердились лишь две основные схемы - автоматический пистолет и револьвер. Вот последний мы сейчас и рассмотрим поближе.

История револьвера

Первым на полях сражений появился не револьвер, а тяжелый пистолет рейтарской конницы.

Хотя многие считают конструкцию револьвера более архаичной, путь ручного огнестрельного оружия с коротким стволом начался именно с пистолета. Произошло это в XIV веке, когда протопистолетные конструкции попали на вооружение западноевропейской тяжелой кавалерии. Поначалу это были совсем примитивные устройства - тяжелые, неуклюжие, требовавшие опоры на специальные сошки, крепившиеся к седлу. Заряд же активизировался при помощи тлеющего фитиля. Действительно серьезную роль кавалерийские пистолеты стали играть на полях сражений только после 1530 года, когда в Германии появились образцы, стрельбу из которых можно было вести с одной руки. Они очень быстро завоевали популярность у тяжелой, пусть и не обязательно рыцарской, кавалерии.

Пистолет стал одним из основных видов оружия наемной рейтарской конницы. Причем новое оружие вытеснило из арсенала в первую очередь тяжелое копье. Оно и понятно, ведь первые пистолеты эффективно действовали как раз на расстоянии копейного удара - максимальная дальность стрельбы была не более 15 метров. Когда же, отстрелявшись, всадники сходились врукопашную, массивный пистолет нередко служил уже холодным оружием, заменяя палицу. Впрочем, уже тогда стал возникать вопрос о скорострельности. Ведь один выстрел из такого несовершенного оружия, да еще на скаку - очень слабая вероятность поражения противника. Опять же всегда существует возможность, что враг прибережет свой выстрел для более короткой дистанции. Поэтому уже в конце XVI века всадник не только оснащался двумя пистолетами, но имел порой при себе многоствольные пистолеты. А там уж и до револьверов было рукой подать.

Револьвер. Цирк уродцев

Знаменитая "рука смерти" - попытка решить вопрос многозарядности. До револьвера всего один шаг.

Постепенно пистолет завоевал всеобщую популярность. Появились не только кавалерийские боевые разновидности, но и варианты для "гражданских" нужд - охотничьи, дуэльные, дорожные. Именно последние, по большому счету, и начали мутацию в револьверную сторону. Объяснение тут простое. Дороги были далеко не самым безопасным местом того времени. От нападения не был застрахован никто. Поэтому пара добрых пистолетов не была лишней. Еще лучше, если пистолеты эти скорострельны. Ведь нападающих всегда больше чем один, а времени перезаряжать оружие просто нет. При этом такую конструкцию не надо таскать на себе, а значит, она вполне может быть тяжелой и крупной.

"Перечница" - капсульное оружие, долгое время сосуществовавшая с первыми несовершенными револьверами.

При существовавших тогда технологиях инициации порохового заряда единственным разумным выходом казалось увеличение количества стволов. Иногда конструкторы располагали их веером в одной плоскости как в знаменитой "руке смерти". А иногда компоновали по кругу, как в бундельревольвере, известном так же, как "перечница". Впрочем, уже среди кремниевых вариантов пистолета появились явные предки современных револьверов. Так, еще в 1590 году в Германии был изготовлен проторевольвер с колесцовым замком и шестизарядным барабаном. Но все-таки до появления капсульного оружия револьверные системы были скорее экзотикой, чем правилом. Ведь для подгонки изготовленных вручную сложных механизмов этого типа оружия требовалась очень кропотливая и высококвалифицированная работа. Все изменилось с началом промышленной революции.

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