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Пулемет системы Гатлинга - устройство и схема стрельбы


02.01.2017
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Текст: Евгений ЛАНКИН

Немногие виды стрелкового оружия могут похвастаться таким тотальным влиянием на тактику военных действий, как пулемет. Ворвавшись на поля сражений, он произвел настоящий фурор. К конструкции этого механического зверя приложили руку многие лучшие умы земного шара. Но, пожалуй, больше всего мифов сложилось вокруг творения американца Ричарда Гатлинга. Его многоствольный монстр действительно внушает трепет одним своим видом. Знакомый большинству по фотографиям в военных журналах и компьютерным играм, каким же он был на самом деле?

История создания скорострельного оружия

пулемет и пушка Леонардо да Винчи

Творение Леонардо. 

Весьма вскоре после того, как в мире появилось огнестрельное оружие , встал вопрос о наращивании его мощности. Но если с калибрами было все понятно - законы физики ограничивали их естественное развитие, то увеличение скорострельности сулило заманчивые перспективы. Дульнозарядные пушки и фузеи имели очень долгий промежуток между выстрелами, поэтому легкая кавалерия, а то и быстрый бросок пехоты вполне могли уместиться в этот временной отрезок, и тогда дело вновь скатывалось к рукопашной свалке. Поэтому лучшие умы Европы прилагали максимум изобретательности в деле совершенствования нового оружия.

До изобретения патрона, а, следовательно, и способа зарядки с казенной части ствола было еще далеко. Поэтому поиски велись в основном в направлении увеличения числа стволов. Так появились кургузые многоствольные пистолеты и ружья. Они так и не стали официальным оружием ни одной страны мира ввиду сложности конструкции, но пользовались некоторой популярностью у частных владельцев. Артиллерия шла по сходному пути увеличения изначально заряженных стволов. Устройство это называлось "органная пушка" и лупило единым залпом, создавая широкую зону поражения. Правда, в ущерб точности. Одним из активных разработчиков скорострельного оружия был и знаменитый гений эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, оставивший нам немало чертежей на эту тему. 

Пулемет системы Гатлинга

схема пулемета Гатлинга

Создатель пулемета американец Ричард Джордан Гатлинг родился в 1818 году. Получив медицинское образование, Гатлинг так и не стал практикующим врачом. Зато увлекся изобретательством. В целом на счету Гатлинга более полусотни патентов, но в историю он вошел как создатель "адской машины" - одного из первых работающих пулеметов. Первооткрывателем пулемета Гатлинг не был, поскольку пулеметы системы Аджера применили еще в 1862 году во время одного из сражений гражданской войны в США. Правда, дебют вышел не особо ярким, и повлиять на исход сражения ненадежные механизмы не смогли.

Мало того, к тому времени уже несколько американских изобретателей демонстрировали свои модели пулеметов. Основную проблему в продвижении нового оружия составляли…боеприпасы. Бумажный мешочек с зарядом пороха и круглой пулей, даже помещенный в специальную металлическую трубку, давал отвратительный результат. Лишь появление полноценного патрона принесло возможность приблизить эксперименты к военной практике.

Гатлинг не был изобретателем и системы пулемета, использовавшей многоствольный принцип, вопреки сложившемуся мнению. Его гениальность проявилась в том, что он сумел создать достаточно простой механизм, объединив ствол и патронник. Это позволило решить вопрос центровки быстровращающегося устройства. Пулемет Гатлинга приводился в действие вращением специальной ручки, обеспечивая не только перемещение стволов, но и экстракцию гильз уже отстрелянных патронов. Скорострельность пулемета Гатлинга составляла 200 выстрелов в минуту - цифра по тем временам фантастическая.

Продолжение на следующей странице.

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