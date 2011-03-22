Парабеллум. Пистолет с тремя фамилиями

08.05.2017

Текст: Сергей ШАДОВ

Как и многие порождения германской технической мысли, этот пистолет был одним из самых совершенных в свое время. Созданный на заре XX века, парабеллум прошел через две мировые войны, состоял на вооружении в нескольких странах и до сих пор выпускается ограниченными сериями для коллекционеров.

Парабеллум. ТТХ

Парабеллум в разрезе.

Данные приводятся для модели 1908 года.

Калибр - 9 мм.

Длина - 222 мм.

Масса без патронов - 876 г.

Емкость магазина - 8 патронов.

Начальная скорость пули - 320 м/с.

Парабеллум: вопрос авторства

Пистолет Борхардта - прямой предок парабеллума.

Конец XIX - начало XX века ознаменовались появлением среди стрелкового оружия автоматических пистолетов. Поначалу эти конструкции иначе как курьезными было назвать сложно. Громоздкие, ненадежные, увесистые, они, казалось, никогда не смогут на равных конкурировать с достигшими своего совершенства револьверами. Тем не менее именно пистолеты предоставили изобретателям огромное и очень благодатное поле для экспериментов. Здесь можно было смело предлагать новые идеи и принципы. В результате этого эволюционного отбора, скоро на свет появились модели, которым было суждено задать общий вектор развития короткоствольного оружия на ближайшие 100 лет. И одним из ярчайших представителей этой когорты стал пистолет конструкции Люгера, больше известный в народе как парабеллум.

Поговаривают, что Георг Люгер откровенно позаимствовал устройство пистолета у своего наставника Хуго Борхардта. Но не торопитесь обвинять гениального немца в бессовестном плагиате. Во-первых, сам он не скрывал что идея использования оригинального кривошипно-шатунного принципа запирания ствола в сочетании с автоматикой, работающей по принципу отдачи ствола на коротком ходе, принадлежит учителю. Мало того, на первом этапе модель так и называлась - "пистолет Борхардта-Люгера". Во-вторых, именно Георг внес очень важные изменения в саму конструкцию, облегчив и удешевив ее. Настолько, что пистолет из интересного, но непрактичного эксперимента превратился в удобное и эффективное оружие. Чтобы понять это, достаточно сравнить изображения.

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