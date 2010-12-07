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Звездные войны. Из чего космонавты отстреливают чужих


16.01.2017
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Текст: Евгений ЛАНКИН

Космос, как все мы знаем, место опасное. Тут нужно вести себя осторожно. Чужие закусывают, чавкая, товарищами в соседнем коридоре. Хищник вышел на охоту и уже, поди, целится в нас из-за угла. А за спиной слышится хрипящее дыхание Дарта Вейдера. Такие вот "звездные войны". Может быть, поэтому современных космонавтов вооружают специальными устройствами уничтожения. Эх, берегись, Вселенная!

Вопрос выживания

Как выжить в такой мясорубке простому космонавту?

Сразу оговоримся: на самом деле личное оружие космонавтам всех стран нужно не для того, чтобы устраивать друг с другом чемпионат по Counter Strike в коридорах международной космической станции. Пока, слава богам, на орбите Земли воевать особо не с кем. Поэтому оружие необходимо отважным покорителям космоса уже на родной планете, в аккурат после приземления. Ведь, как известно, приземлиться космонавты могут где угодно - в тайге, в бескрайних степях, дремучих болотах. Вот там-то и нужно будет защищать себя. От диких зверей и злых людей. Так что - никаких звездных войн, все достаточно приземленно.

Как мы помним, персонаж "Обитаемого острова" Максим мог при высадке на чужую планету обойтись одними блестящими шортами. Мочить людей, зверей и враждебную технику у него получалось голыми руками. Но, к сожалению, генетическая инженерия не достигла пока таких высот, и современным космонавтам приходится выживать при помощи оружия.

Космический обрез

Фантастическое оружие

Именно исходя из подобной концепции в нашей стране еще в 1979 году конструкторам Упирову и Очневу партией и правительством было поручено разработать вариант эффективного огнестрельного оружия для советских космонавтов. Этот стрелковый инструмент должен был войти в аварийный запас, комплексно решающий вопросы выживания по возвращении на Землю. Результатом их усилий стало появление на свет пистолета трехствольного - 82 (ТП-82). Уже в 1986 году он был принят на вооружение военно-воздушных сил и, соответственно, космонавтов.

Стрелковые мощности ТП-82 не особо поражают воображение. Эффективно стрелять из гладких стволов можно лишь на расстоянии до 35 метров. А нарезной бьет всего на 200.  

ТП-82 представляет собой комбинированное стрелковое оружие. И это скорее обрез , чем пистолет. У него имеется аж три ствола. Два из них (те, что расположены вертикально) гладкие, 32-го калибра. Нижний ствол нарезной и предназначен для стрельбы 5,45-миллиметровым патроном. Магазинов нет. Стволы заряжаются, как у обычного охотничьего ружья. Стрелять из него можно не только боевыми, но и сигнальными патронами, что, согласитесь, для приземлившихся вдали от людей космонавтов весьма актуально.

В принципе, это "звездное" оружие не предназначено для ведения долгого боя. Ведь севший на Землю посадочный блок космического корабля отслеживается многочисленными спасательными службами, и найти его должны уже в ближайшие сутки. Поэтому стрелковые мощности ТП-82 не особо поражают воображение. Эффективно стрелять из гладких стволов можно лишь на расстоянии до 35 метров. А нарезной бьет всего на 200. Все это следствие относительной компактности оружия. С той же целью (собрать все в одной конструкции) ТП-82 снабжен крайне неудобным пристегивающимся прикладом, который является не чем иным, как широким, но достаточно тонким мачете в ножнах.

Продолжение на следующей странице.

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      Комментариев к статье "Звездные войны. Из чего космонавты отстреливают чужих" (8):
pensioner-72
pensioner-72  07.12.2010 00:29:44
в эту тему добавить бы ещё про космическую пушку(авиационная пушка конструкции Нудельмана-Рихтера НР-23)установленную на военной орбитальной станции "Алмаз"(под именем мирного гражданского "Салюта").
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