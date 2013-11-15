Пистолет пулемет МП-40 "Шмайсер"

03.04.2017

Текст: Сергей ШАДОВ

Так уж получилось (спасибо кинематографу), что пистолет-пулемет МП-40, в народе чаще именуемый "Шмайссер", стал таким же ярким символом немецко-фашистских оккупантов, как его противник ППШ - символом советского солдата-освободителя. Один из лучших в своем классе, МП на самом деле не был ни самым массовым, ни самым популярным германским оружием. Мало того, он и к конструктору Хуго Шмайссеру не имел никакого отношения. Так чем же МП-40 был на самом деле?

Чертежи и устройство МП-40 Шмайсер

МП-40 воплотил в себе концепцию полицейского оружия.

Калибр - 9 мм

Вес - 4,7 кг

Длина со сложенным прикладом - 630 мм

Скорострельность - 500 выстрелов в минуту

Емкость магазина - 32 патрона

Эффективная дальность стрельбы - 150 м

История возникновения немецкого автомата МП-40 Шмайссер

МП-40 был далеко не первым в своем классе, немцы еще с Первой мировой "баловались" пистолетами-пулеметами.

Как и во многих областях прикладной механики, немецкие конструкторы оказались впереди планеты всей и в создании легкого автоматического оружия. До сих пор считается, что именно германский гений сумел первым воплотить в жизнь и наладить массовый выпуск такого поистине революционного оружия как пистолеты-пулеметы . Началось это еще в 1917 году, когда конструктор Хуго Шмайссер разработал пистолеты-пулемет, который после небольших доработок пошел в серию под кодом МП-18. На удивление, конструкция оказалась столь удачной, что оставалась на вооружении до 1928 года. Единственным крупным усовершенствованием этого пистолета-пулемета стала замена изначального барабанного магазина со спиралевидной подачей на коробчатый.

Конец массовому производству пистолетов-пулеметов в Германии положил проигрыш в Первой мировой войне. Условия Версальского договора лишили государство полноценной армии и новейших видов вооружения. Часть автоматического оружия была экспроприирована в пользу победителей. Часть - уничтожена. Впрочем, конструкторов это не остановило. Единственной проблемой была маскировка разработок не под военное, а под полицейское оружие, что впоследствии сказалось на автомате МП-40 далеко не с лучшей стороны. Ситуация с ограничениями резко изменилась с приходом к власти нацистов. Откровенно наплевав на условия Версальского договора, Гитлер дал "зеленый свет" передовым военным разработкам. В числе прочего германская оружейная фирма Erfurter Maschinenfabrik (известная также как "Эрма") получила заказ на конструкцию нового пистолета-пулемета, благо опыт в этой области у нее имелся.

Предшественники пистолета пулемета МП-40 Шмайсер

Перед МП-40, был МП-38, но он оказался слишком дорог в изготовлении.

Вначале был пистолет пулемет МП-38. Как понятно из самого названия, новый Maschinenpistole был запущен в серию в 1938 году. На то время MP 38 представлял собой один из лучших образцов пистолета-пулемета в мире. Легкий. Компактный. Надежный. Выполненный с истинно немецкой дотошностью из самых качественных материалов методом фрезеровки и ковки. Впрочем, именно это и не позволило МП 38 стать по-настоящему массовым оружием. Для потокового производства в условиях тотальной экономии военного времени пистолет пулемет MP 38 оказался слишком дорогим для вермахта. Поэтому к началу Второй мировой войны (сентябрь 1939 года) в армию поступило всего 8700 новых пулеметов МП-38.

Осознавая, что такими темпами оснащение частей пистолетами-пулеметами затянется на долгий срок, армейское руководство поставило производителям условия максимально упростить и удешевить конструкцию. Это и было сделано к 1940 году. Большинство деталей нового пистолета-пулемета МП 40 изготавливались в этом образце методом штамповки из сталей попроще. На удивление, это не очень сильно сказалось на качестве и условиях эксплуатации оружия. Так в германской армии появился МП-40. К июню 1941 года новых пистолетов-пулеметов было выпущено 250 тысяч единиц.

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