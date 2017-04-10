История праздника 23 февраля

10.04.2017

Сегодня этот день для нас является просто мужским праздником. Этакой альтернативой Восьмому марта. Даже с армейской службой связывают его далеко не все. Но в тот момент, когда в нашей стране впервые этот день стал праздничным, все было далеко не так радужно. Над Россией нависла угроза вражеского вторжения, и введение такой "красной" даты стало гениальным PR-ходом большевиков.

Истоки праздника 23 февраля

Новой стране нужна была новая армия.

Сразу после победы вооруженного восстания большевиков в Петрограде 7-8 ноября 1917 года Советской власти пришлось вести борьбу не только с внутренними врагами, не желающими идти в светлое коммунистическое завтра, но и с внешними агрессорами. Ведь вокруг продолжала перемалывать народы Первая мировая война .

Советское правительство с целью защиты нового государства от кайзеровской Германии приступило к организации регулярных вооруженных сил. Так, уже 28 января 1918 года председатель Совета Народных Комиссаров Владимир Ленин подписал декрет "Об организации Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), а 11 февраля декрет "Об организации Рабоче-крестьянского Красного флота". В Красную армию и Красный флот принимались трудящиеся, добровольно изъявившие желание служить в рядах вооруженных защитников Отечества. То есть новая армия строилась как ополчение.

Праздник 23 февраля как день Красной армии

В основе формирования новой армии был принцип ополчения.

18 февраля 1918 года австро-германские и турецкие войска , вероломно нарушив перемирие, заключенное 15 декабря 1917 года, вторглись в Советскую Россию и приступили к оккупации Украины, Белоруссии и Прибалтики. А 21 февраля германские войска захватили Минск. В этот день Советское правительство обратилось к народу с воззванием "Социалистическое Отечество в опасности!".

23 февраля в Петрограде был проведен первый день Красной Армии под лозунгом защиты социалистического Отечества от "кайзеровских войск". Только в Петрограде на отпор врагу поднялись десятки тысяч добровольцев. Вновь сформированные части РККА сразу же вступали в бой против германских войск. Голодные, плохо вооруженные, но злые и зараженные высокой идеей советские ополченцы дали решительный отпор врагу.

Праздник 23 февраля как день рождения РККА

Мы все еще помним красных кавалеристов.

Надо сказать, что многие историки ставят под сомнение факт какой бы то ни было заметной победы в эти дни 1918 года. Газеты того времени не содержат победных реляций. Не говорили о годовщине победы и через год - в 1919. Подобные упоминания начали появляться лишь в начале 20-х годов.

С 1922 года 23 февраля приобрело характер большого всенародного праздника как День Рождения РККА. Тогда же на Красной площади состоялся первый парад войск Московского гарнизона. И с 1923 года по приказу Реввоенсовета Республики 23 февраля ежегодно отмечался как День Красной Армии. С 1946 года праздник стал называться Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота . 10 февраля 1995 года Государственная Дума России приняла федеральный закон "О днях воинской славы России", в котором этот день назван так: "23 февраля - День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 году - День защитника Отечества".

Сегодня же большинство из нас склонны рассматривать День защитника Отечества не столько как армейскую годовщину, сколько как день настоящих мужчин. Защитников в широком смысле этого слова.