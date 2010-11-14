История штык ножа: байонет и багинет

26.06.2017

Текст: Антон ВЕСЕЛУХИН

"Пуля - дура, а штык - молодец"! Ну кто не слышал этого крылатого суворовского выражения. Правда не многие при этом помнят о тех условиях и временах, для которых великий русский полководец вывел данную формулу. Тем не менее штык-нож появился в армии очень скоро после массового ввода огнестрельного оружия. В свое время сей инструмент войны безраздельно правил бал на полях сражений по всему миру. И сегодня, несмотря на статистику, именно русский граненый штык для многих из нас является символом оружия Победы.

История создания штык ножа

Так выглядели военные упражнения со штык-ножом.

Поначалу с введением в европейских армиях регулярных частей, оснащенных огнестрельным оружием , никто не собирался отказываться от доброго наследия предков в виде больших отрядов пикинеров. Долгое время именно копейщики оставались главной ударной силой пехоты. Они обеспечивали прикрытие стрелков от быстрых конных атак и добивали врага, смешавшего ряды под ружейным огнем. Зачастую пикинеров было даже больше. Виной тому было несовершенство огнестрельного оружия и трудоемкий процесс его перезарядки. Но порох брал свое. Постепенно солдат, вооруженных пиками, становилось все меньше.

Окончательно крест на копейщиках как тупиковой ветви пехотного развития поставили события, произошедшие в XVII веке неподалеку от местечка Байон. Баскские мушкетеры, окруженные испанской кавалерией, не имея времени на перезарядку оружия, вставили свои кинжалы прямо в дула мушкетов и этими импровизированными копьями сумели переломить ход всего боя. Сколько правды в этом историческом анекдоте - сегодня сказать сложно. Но уже к середине указанного века упоминания о подобном устройстве штык-ножа стали постоянными в Европе. И что немаловажно, во все языки штык нож вошел как байонет (в русской транскрипции багинет). Данное изобретение позволило пехотинцу, оснащенному огнестрельным оружием, стать универсальной боевой единицей.

Штык-нож, байонет и багинет

Преимущество штык-ножа в действии.

Впрочем, байонет не решал всех проблем: вставленный в дуло, этот штык нож (багинет) превращал ружье всего лишь в неудобное копье. Произвести выстрел с таким штык-ножом становилось просто невозможно. Поэтому очень скоро был сделан следующий шаг. В 1687 году французский военный инженер маршал Себастьян ле Престр де Вобан изобрел втульчатый штык-нож. Особенностью конструкции стало кольцо, позволившее надевать штык нож на ствол, оставляя последний свободным для стрельбы. А чтобы он не мешал заряжать оружие (это в те времена делали со стороны ствола), его сделали трехгранным с плоской стороной, обращенной к дулу. Подобные штыки получили повсеместное распространение в европейских армиях. Но через 100 лет конструкция стала меняться.

Инженерная мысль потекла в двух основных направлениях создания штык ножа. Первое, в борьбе с воздействие пороховых газов на плоскость штыка, пошло по "копейному" пути, сужая штык нож и снабжая его гранями. Представители второго заявляли, что штык с появлением казнозарядных винтовок теряет свою актуальность, а значит, нужно превратить его, скорее, в нож или тесак, чтобы помимо боевых функций он помогал и по хозяйству. По второму пути пошло большинство европейских армий. Исключение составили лишь Франция и Россия. Хотя опыт войн давал пищу для размышлений. Так, во время русско-турецких столкновений под Плевной ранение от холодного оружия (не только от штыков) получили лишь 0,99% всех раненых.

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