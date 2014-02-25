Дубинка, булава и палица - старинное холодное оружие

30.01.2017

Текст: Евгений ЛАНКИН

Поговаривают, что в свое время человека из животного царства выделило умение использовать подручные предметы в качестве инструментов. И мы с вами точно знаем, каково было их назначение, ведь трудно представить, что наш предок сразу смог вскопать землю или написать картину. Нет, первый же предмет, подобранный им с земли, был использован именно как оружие. И оружием этим, эдакой праматерью ядерных боеголовок, стала простая палка.

От дубинки и дубины к палице

Поначалу палка эта так и оставалась оружием сугубо естественным, те есть просто крупной веткой или небольшим стволом крепкого дерева. Позже дубинке стали придавать ту или иную форму. Например, делали дубину граненой - и в руке не скользит, и отдельная грань концентрирует на себе всю массу и приложенную силу, изрядно повышая эффективность. Другим направлением усовершенствования дубинки стали эксперименты с повышением веса и смещением центра тяжести.

Опыт и логика подсказали конструкцию, состоящую из узкой ухватистой рукояти дубинки (ну не бревно же держать в ладони, ведь руки древних хоть и были сильными, но все-таки оставались человеческими) и тяжелого "наплыва" дубины на рабочем конце. Это позволяло максимально вынести вперед центр тяжести, а следовательно, задать оружию максимальный (в разумных пределах) разгон. Так появилась палица.

Боевая палица - богатырское оружие

Палица представляла собой увесистый кусок древесины, на конце которого имелся крупный нарост. Способов получения такой формы было немало. Можно, к примеру, было вырезать палицу из крупного ствола, постепенно стачивая ту часть, где запланирована рукоять. Более естественным при создании боевой палицы был подход, когда использовали не очень толстый ствол дерева. В этом случае ударную часть палицы изготавливали из крепкого корневища, срезав ненужные отростки. Впрочем, были способы и вычурнее. В еще растущую ветку вбивали металлические или каменные клинья. В ходе естественных процессов дерево латало повреждения, образовывая утолщение с встроенными утяжелителями. В определенный момент оставалось лишь срезать данную ветку, ошкурить и отправляться применять на врагах.

Палица долгое время удерживала первые места среди древнего оружия. Безусловно, по благородности происхождения и по эффективности палица уступала мечам и копьям (хотя тут вопрос, ведь сын Зевса герой Геракл пользовался как раз этим устройством и вполне успешно). Но у боевой палицы был другой плюс - дешевизна изготовления и необязательность специальных навыков. То есть любой достаточно крепкий мужик мог вполне эффективно орудовать палицей, даже взяв в руки впервые в жизни. Меч же и копье требовали хотя бы элементарного обучения.

Булава как холодное оружие

Но с развитием доспеха требования к поражающим способностям оружия росли. Чистая древесина даже самых прочных сортов уже не справлялась с поставленными задачами. Поэтому ударную часть боевой палицы стали усиливать. Оковывали железными полосами. Снабжали шипами. Поэтому вполне логичным эволюционным шагом стало создание булавы.

Булава представляет собой более сложное, составное оружие. На деревянную рукоять булавы насаживалось каменное, но гораздо чаще металлическое "било". В результате центр тяжести булавы максимально смещался к рабочему концу, да и приложение силы этого холодного оружия становилось более концентрированным. К тому же стало возможным уменьшение размера. Булаву уже не нужно было, как в случае с палицей, таскать на широком плече или волочить по земле, достаточно было заткнуть за пояс. К тому же булава, несмотря на уменьшенные габариты, отличалась эффективностью. И порой тяжеловооруженного воина быстрее останавливал оглушающий удар булавой по шлему, чем попытки шинковать его на ломти мечом сквозь доспехи.

"Моргенштерн" времен Первой мировой войны.

Булава еще долго оставалась в строю впоследствии, когда тяжелая броня перекочевала в коридоры фамильных замков и музеев, но уже не как боевое, а как статусное оружие. Булаву или шестопер (подобное устройство, но рабочая часть состоит не из гладкого или шипастого била, а из пластин-"перьев") носили как знак отличия военачальники некоторых народов. Украинские гетманы, например.

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